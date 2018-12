Prave počitnice so počitnice na snegu

Oglasno sporočilo

"Čeprav starši največkrat mislimo, da je primerna smuka le, ko je zunaj jasen dan in obilica snega v dolini, pa otroci menijo DRUGAČE," nam pove Luka Ferdin, vodja ekipe Impulz sport , učitelj smučanja, nekdanji tekmovalec v gorskem kolesarstvu, adrenalinski odvisnik, obenem pa organizator tečajev Kitesurfinga & Windsurfiga, aktivnih počitnic za otroke v Bohinju poleti, pozimi pa tečajev smučanja in deskanja.

Luka Ferdin Foto: Finžgar Matjaž

"Ravno lansko leto so bile počitnice predvsem v dolini zelo deževne in zasnežene v gorah. Vendar pa so bili kljub slabemu vremenu vsi tečaji izvedeni in otroci se z veseljem spominjajo, kako so uživali na snegu. Vreme nam je priskrbelo paleto različnih razmer, saj smo imeli vse, od dežja do snežnih padavin. Včasih nisi videl niti meter pred sabo in vsako novo 'furo' je bila smučina prekrita z novim snegom. Mi smo 'preživeli', mirni pa so bili tudi starši, ker so videli, da jim vsak dan nazaj v dolino pripeljemo nasmejane obraze, čeprav včasih precej utrujene od treninga in zabave, vendar z navdušeno zgodbo preživetega dneva."

Tečajnik z osvojenimi prvimi zavoji. Foto: Fižgar Matjaž

"Če so otroci primerno oblečeni in obuti, jim je z nami na snegu zabavno ne glede na vreme. Vsi starši naših tečajnikov dobijo ob vpisu podrobna navodila z vsemi smernicami poteka in opremljenosti ne glede na vremenske razmere, poleg tega pa ob začetku v stik z njimi stopi tudi naš predstavnik, ki je na voljo za vsa dodatna vprašanja."

"Zimske razmere so tako med božično-novoletnimi kot tudi med zimskimi počitnicami za jugozahodno ali pa jugovzhodno regijo Slovenije na Rogli, Voglu, Starem vrhu in Soriški planini prava idila na snegu. V organizaciji Impulz sporta organiziramo prevozne in bivalne petdnevne tečaje smučanja in deskanja. Avtobusni prevozi so organizirani iz vseh večjih mest v Sloveniji na smučišče in nazaj.

Impulz sportu zaupa največ staršev v Sloveniji. Pridružite se tudi vi, mesta se hitro polnijo! Foto: Finžgar Matjaž "Druženje z usposobljenimi inštruktorji se začne že na avtobusu, nadaljujemo na smučišču s peko Jezerškovega šmorna in z obiskom našega kužka, maskote Smučarja Toneta. Zadnji dan pa se pridružijo še starši kot navijači, saj otroke čaka tekma, na kateri si vsi prismučajo diplomo, sladko nagrado, izkušnje in pogum na belih strminah."

Smučar Tone v objemu enega izmed otrok, udeleženca petdnevnega tečaja smučanja. Foto: Finžgar Matjaž

Hura, počitnice so tu!!! Kako pa jih bo preživel vaš otrok?

