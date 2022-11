Potovalna revolucija: vzglavnik, v katerem se skriva… #VIDEO

Oglasno sporočilo

Poletna sezona se je poslovila in najbolj zagreti popotniki zagotovo že razmišljate, kam boste pobegnili v jesenskem ali zimskem času. Za mnoge bo to pobeg v tople kraje. Pot do tam zna bit dolga in naporna, zamenjati morate namreč kar nekaj potovalnih sredstev, nemalokrat čakati na letališču ali pa prespati na železniški postaji. Da vam malo olajšamo potovanje, vam v nadaljevanju predstavljamo fenomenalen, SLOVENSKI priročen potovalni produkt LAYON dva v enem, ki vas bo za udoben počitek poskrbel na vlaku, letalu, na letališču, na plaži, v šotoru, skratka kamorkoli vas bo zaneslo.

LAYON 2v1 je priročna, minimalistična potovalna blazina, ki je lahko vzglavnik ali pa ležišče. Pred tabo je nekaj dolgih ur leta in v tem času boš zagotovo vsaj malo zadremal ali pa kar zaspal. Za udoben počitek si lahko okoli vratu namestiš vzglavnik LAYON, ki ti bo zagotovil udobje in kakovost, predvsem pa te po koncu leta ne bo bolel vrat.

Prenočeval boš v šotoru, čez dan pa poležaval na plaži. Dobra novica je, da ti zato ni treba s seboj nositi težke blazine, ki bi zavzela še veliko prostora. Blazina je že pri tebi, in to v vzglavniku, ki si ga imel malo prej okoli vratu. Odpreš zadrgo na zadnjem delu vzglavnika, ven potegneš blazino in se lotiš napihovanja. Ne ustraši se, ne bodo ti odpovedala pljuča. Napihovanje blazine LAYON je zaradi natančno izdelane aerodinamične oblike mogoče zelo enostavno in hitro napihniti ter tudi izprazniti. To storiš brez napora, in sicer s 5-9 vpihi in brez uporabe tlačilke. Podrobnejši postopek si lahko ogledaš v spodnjem videoposnetku.

PRAKTIČNO IN PRIROČNO - OD VZGLAVNIKA DO BLAZINE

Tako, in blazina je pripravljena. V takšnem stanju, kot je zdaj, jo lahko uporabiš za spanje v šotoru ali pa za poležavanje na plaži. Je tudi brez dodatnih ventilov, ki bi lahko povzročili uhajanje zraka, zato bo zjutraj v istem stanju, kot je bila zvečer. Če se mimogrede premisliš in si zaželiš v trenutku zamenjati lokacijo z blazino LAYON, to ne bo težava. Izprazniš jo lahko le v 3 sekundah ter jo zložiš v majhen priročen vzglavnik.

2 v 1 potovalna blazina je praktično in priročno darilo za vsakega popotnika.

LAYON PO SVETU

Naročnik oglasnega sporočila je LAYON.