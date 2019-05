Počitnice v brezčasni deželi na Balkanu

Foto: Agencija za promocijo in podporo turizma v Severni Makedoniji in Gettyimages

Severna Makedonija je zanimiva turistična destinacija zaradi svoje edinstvene in prelepe narave, številnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter tradicionalne folklore. Pokrajina je zelo raznolika, saj ima veliko gora, globokih kotlin in dolin. Omogoča različne športne aktivnosti tako v hribih kot tudi na jezerih za vse vrste gostov.

Z raznoliko pokrajino poskrbi za vse športnike po duši, saj so avanture, kot so padalstvo, ježa, jadranje, potapljanje, kajakaštvo in soteskanje, gorsko kolesarstvo in pohodništvo primerni za različne starostne skupine in različne letne čase. V Severni Makedoniji zagotovo nikomur ne bo dolgčas.

Kulturnim sladokuscem Severna Makedonija ponuja več različnih festivalov, ki se jih lahko udeležijo skozi celotno leto. Obiščete pa lahko eno od vinskih poti, ki vam omogočajo degustacije vrhunskih makedonskih vin.

Verjetno nihče, ki obišče državo, malo večjo od Slovenije, v kateri živi okoli dva milijona ljudi, ne izpusti moderne in živahne prestolnice ob Vardarju Skopja in bisera Balkana – Ohridskega jezera.

Zgodovinska mesta, kot so Skopje, Bitola, Tetovo, Kruševo in park Mavrovo vas bodo navdušili z bogato kulturno dediščino in izročilom, ki se prenaša iz roda v rod. V Severni Makedoniji ne gre tudi brez obiska vsaj dveh ali treh njihovih sakralnih znamenitosti. Eden najbolj znanih je samostan sv. Nauma. A ta državica, v kateri živijo neverjetno prijazni ljudje, lahko ponudi še veliko več.

tokrat pa bo fokus na gorah in pohodništvu v Severni Makedoniji.

Mogočna naravna čudesa

Z gorsko površino, ki pokriva 80 odstotkov njenega ozemlja, je Severna Makedonija destinacija za pohodništvo in planinarjenje z ogromnim potencialom! Pohodniške poti in izlete lahko v Severni Makedoniji razdelite na tri območja: Skopje, Šar planina in narodni park Mavrovo.

Severna Makedonija je dežela najlepših narodnih parkov Balkana. Čudovita je okolica Prespanskega jezera, ki leži na tromeji med Republiko Makedonijo, Grčijo in Albanijo, med gorama Galičica in Planino Baba, kjer je še maja lahko meter snega. Jezero, ki je globoko tudi do 54 metrov, je samo 10 kilometrov oddaljeno od Ohridskega jezera, s katerim je povezano s podzemnimi kanali. Oba makedonska vodna bisera ločuje Galičica, gorovje z najvišjim vrhom Magaro (2.255 metrov).

Korab

Po mnenju številnih je Korab najlepša pokrajina v Makedoniji. Zaradi naravnih zakladov in bogastva je del narodnega parka. Potreben je samo en pogled na gorski masiv Korab, da začutite izziv po osvojitvi in ukrotitvi njegove spektakularne utrdbe. Na Korabu je najvišja točka v Severni Makedoniji - vrh Golem Korab (2.764 metrov). Vzpenjanje na ta vrh je neponovljiva pustolovščina, v kateri imate občutek, da se lahko dotaknete neba.

Hribi Koraba so izjemno strmi, ponekod so opazne navpične skale, visoke tudi sto metrov. Tretjina gore je obraščena z listnatim gozdom, polovico alpskega pasu sestavljajo pašniki.

Dodatno lepoto gori dajejo ledeniška jezera. Korab krasi osem stalnih jezer, največje je Korabsko jezero na višini 2.470 metrov, ki je hkrati najvišja vodna površina v Severni Makedoniji – pravi gorski biser.

Mavrovo

Narodni park Mavrovo je s svojimi krajinami, jezeri in gozdovi med najlepšimi območji v Severni Makedoniji. S površino 73 tisoč hektarjev je mavrovska regija največji narodni park v državi. Najvišji vrh je gora Medenica (2.163 metrov).

Solunska glava

Solunska glava je vrh Mokre Planine z nadmorsko višino 2.540 metrov. Alpinistični objekt je na južni strani vrha, ki predstavlja pravi naravni amfiteater s širino približno pet kilometrov in višino od 500 do 1.000 metrov. Solunska glava je slikovita in prijetna, tako da je nenehen izziv za osvojitve, vendar le za dobro pripravljene plezalce. Najboljši čas za plezanje je od junija do septembra.

Vodno

Vodno je gora, ki se dviga nad Skopjem na 1.061 metrih nadmorske višine. Tukaj je Milenijski Križ, samostanski kompleks Sv. Pantelejmona, park, planinske koče, več gostinskih objektov z urejenimi stezami za pohodništvo, ki omogočajo široke panoramske razglede. Iz Vodna se vidi skoraj celotna Skopska kotlina in mesto Skopje. Zato je Vodno eden izmed najbolj obiskanih krajev v bližini Skopja.

Jasen - Kozjak

Na območju Jasena se na reki Treski razteza umetno jezero Kozjak, bogato z ribami in okolico s čudovitimi naravnimi krajinami, kot nalašč za sprostitev. Če imate srečo in ste pozorni, lahko srečate tudi srne in jelene.

Pohodniška pot, ki vodi do tja, je razglašena za eno najlepših v Severni Makedoniji. Posebnost Jasena je dejstvo, da je bil v preteklosti privilegij samo visokih uradnikov. Danes je dostopen vsakomur. Lahko ga obiščete organizirano ali v spremstvu enega od tam zaposlenih spremljevalcev, kot enodnevni sprehod ali za večdnevne počitnice.

Kanjon Matka

Ko smo že pri naravnih čudesih, je zanimiv tudi obisk jezera in čudovitega kanjona Matka v bližini Skopja, ki očara z naravnimi čudesi, od pohodniških poti, podzemne jame in številnih možnosti za plezanje.

Matka ali "Maternica" je naravni biser z navpičnimi skalnimi stenami, številnimi jamami, plezalnimi možnostmi, srednjeveškimi cerkvami in samostani, neokrnjeno naravo z redkimi ali edinstvenimi rastlinami in živalmi, med katere spadajo posebno redke vrste metuljev. Tu so doma ribolov, alpinizem, tekmovanja v kajakaštvu in druge športne aktivnosti. V kanjon prihajajo ljubitelji narave, rekreacije, kulture, kulinarike, iskalci miru in fotografi.

Gorovje Šar

Gorska veriga se razteza čez več balkanskih držav in Severna Makedonija je eno izmed najboljših izhodišč za pohodništvo. Različno visoki vrhovi, zelene doline in alpska jezera ustvarjajo prijetno vzdušje in vabijo na eno- ali večdnevni izlet.

Narodni park Pelister

Najstarejši narodni park v Severni Makedoniji s skupno površino 12.500 hektarjev leži v jugozahodnem delu dežele, na severnem pobočju gore Baba. Park je dobil ime po najvišjem gorskem vrhu – vrh Pelister z nadmorsko višino 2.601 metrom. Sicer je Baba najbolj južna gora z alpskimi lastnostmi na Balkanu.

Območje je obkroženo s čudovitimi tereni za pohodništvo, alpinizem in šport, izziv ga je spoznati v vsakem letnem času.

Kožuf

Gorski masiv Kožuf se razteza na južni meji Severne Makedonije. Zaradi ugodnega podnebja in bližine Egejskega morja je idealen v vsakem letnem času. Če pridete v toplejšem času, se boste nadihali svežega zraka, v katerem se čuti bližina morja, in uživali v naravnih lepotah in virih. Kožuf je odličen za gorsko kolesarjenje, jahanje, jadralno padalstvo, pohodništvo, lov in ribolov ter za kajakaštvo na reki Točnica. Gora ima ogromno iglavcev, belih in črnih borov, jelk in smrek. V nižjih delih lahko uživate v širokolistnih bukovih in hrastovih gozdih, pot vam bodo križale čudovite gorske reke.

Ko se srečajo gurmani in ljubitelji žlahtne kapljice

Na potovanju gotovo ne gre brez dobre žlahtne kapljice in gurmanskih specialitet. Severna Makedonija ima 280 sončnih dni na leto, kar omogoča pridelavo elegantnih vin z bogatimi, razkošnimi in privlačnimi odtenki močnih ter enkratnih okusov.

Vrhunsko vino, po katerem radi posežejo ljudje z močnim značajem, je pridelano iz skrbno izbranega kakovostnega grozdja. V dolini reke Vardar, v srcu Balkana, pridelujejo izjemno kakovostne sorte vin, med katerimi je tudi stanušina, eksotična avtohtona sorta.

Popolna jagnjetina

Makedonsko tradicionalno kulinariko za kosilo bogatijo jedi iz svinjine in teletine kot tudi znane polnjene paprike, polnjene bučke in sarme, ki se pripravljajo z mletim mesom in zelenjavo.

Dokler ne pridete v Makedonijo in ne poskusite makedonske jagnjetine, ne boste poznali njenega pravega okusa. Glavna jed v makedonski kulinariki je običajno specialiteta iz mesa, zlasti iz jagnjetine. Njen posebni okus in vrhunska kakovost sta, med drugim, posledica čistih in bogatih pašnikov.

Dokler ne pridete v Severno Makedonijo in ne poskusite makedonske jagnjetine, ne boste poznali njenega pravega okusa.

Skoraj vsaka hiša v Severni Makedoniji ima svoj posebni recept za popolno pečeno jagnjetino. Ni nujna zapletena priprava, da bi se dobilo odlično kosilo. Po navadi se pripravi tako, da se meso zareže po površini in se napolni s koščki česna in vejicami rožmarina. Meso se obloži s krompirjem, bučo in čebulo ali kakšno drugo zelenjavo.