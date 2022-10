Po poteh starodavnih graščin s kolesom

Nedaleč od naše meje stoji baročno mestece, ki kipi od zelenja ter s svojo čarobnostjo in pravljičnostjo vabi k obisku. Mesto, v katerem so še ciprese na pokopališču oblikovane po navdihu arhitekture francoskega Versaillesa, je Varaždin. V njem boste našli čudovite gradove in do potankosti urejene parke, med katerimi poteka kolesarska pot, imenovana Od gradu do gradu. O zanimivostih posameznih gradov, ki si jih boste lahko ogledali na poti, pa si preberite spodaj. Preberite si tudi, kako si lahko v oktobru zagotovite posebne ugodnosti pri rezervaciji turističnih produktov na Hrvaškem, od namestitev, prevozov, pa do gostinskih storitev.

Najbolj baročno mesto na Hrvaškem Varaždin je mesto glasbe, umetnosti, obrti in trgovine. Obiskovalcem daje odlično priložnost za dopust, na katerem lahko še posebej jeseni združite rekreacijo in spoznavanje zgodovinskih znamenitosti regije. Bogastvo kulturne ponudbe Varaždina se med drugim kaže v kar 354 registriranih kulturnih spomenikih, ki odražajo kontinuirano tisočletno navzočnost človeka v tem prostoru.

Foto: Dražen Breitenfeld

Varaždinska regija slovi tudi po gozdnem parku Trakoščan, kjer stoji eden izmed najbolj obiskanih gradov v regiji, grad Trakoščan, v katerem je danes muzej. V Varaždinu si lahko ogledate tudi tri geološko-paleontološke, naravne spomenike s tremi jamami.

Grajska kolesarska pot

Podajte se na kolesarsko pot med čudovitimi parki in gradovi, kjer vas bodo spremljali pravljični prizori jesensko obarvane narave. Krožna kolesarska pot Od gradu do gradu je bila osnovana leta 2014 in se na 85,6 kilometra razteza od Varaždina pa vse do Lepoglava ter prek Trakoščana in Cvetina nazaj do Varaždina.

Foto: Hrvoje Serdar

Pot je danes opremljena s tablami in znaki, lahko pa si naložite tudi njeno spletno kartografsko različico in imate načrt poti kar v svojem žepu. Tako se boste lahko sproti ustavljali na vseh priporočenih oglednih točka ter spremljali svojo že prevoženo pot in razdaljo, ki vas še loči od konca kolesarskega izleta.

Na grajski kolesarski poti boste tako na le enem izletu združili prijetno rekreacijo na svežem zraku s spoznavanjem kulturnozgodovinskega pečata regije. Celotna pot je primerna tako za bolj izkušene kolesarje kot tudi ljubiteljske. Če se vam celotna krožna pot zdi dolga, si izberite le vam ljub odsek, saj lahko preostanek prekolesarite tudi drugič.

Foto: Lidija Miščin

Preverili smo nekaj znamenitosti o gradovih, ki jih lahko vidite na kolesarskem izletu ali pa obiščete ločeno. Njihova lepota je vsekakor vredna obiska.

Mesec hrvaškega turizma – idealen čas za potovanje Ministrstvo za turizem in šport ter Hrvaška turistična skupnost v mesecu oktobru omogočata potovanje po Hrvaški s precejšnjimi prihranki. Ponudba, ki je namenjena tako domačim, kot tujim gostom zajema: nastanitev, hrana in pijača, kulturne znamenitosti, aktivne počitnice, naravne znamenitosti, wellness in zdravje, navtika, izleti, prevozi, paketne ponudbe, kmečki turizem in doživetja. Za pridobitev ponudbe Meseca hrvaškega turizma je potrebna rezervacija na spletni strani Meseca hrvaškega turizma.

Grajski kompleks iz 12. stoletja

V središču današnjega mesta Varaždin že stoletja stoji Stari grad, ki se je v zgodovinskih knjigah prvič pojavil v 12. stoletju. Grad je doživel številne lastniške spremembe in bil skozi leta večkrat obnovljen.

Foto: Zoran Jelača

Sprva je bil postavljen kot utrdba na križišču srednjeveških varaždinskih poti, skozi bogato zgodovino regije pa je služil kot pomembna obramba točka mesta. Tako je bilo tudi v 16. stoletju, ko so Turki osvojili Slavonijo in grozili z napadom na avstrijsko cesarstvo. O njegovi pomembni vlogi v obrambi pred Turki priča tudi struktura njegovega obrambnega obzidja. Konec 16. stoletja so grad v posest pridobili grofje Erdody, v njihovi družini pa je ostal vse do leta 1925.

Danes je v gradu varaždinski mestni muzej s stalno razstavo pečatnih prstanov, žezel, zgodovinskih dokumentov, cehovske zbirke, topov in strelnega orožja. V ločenem oddelku so na ogled stekleni predmeti, keramika in zbirka ur. Razstava obsega deset prostorov, ki so opremljeni v različnih zgodovinskih slogih. Obiskovalec si lahko tako v kronološkem zaporedju ogleda značilnosti renesanse, baroka, rokokoja, empira, bidermajerja, historizma in art decoja.

Graščina soustanoviteljev Ožujske pivovarne

Foto: Zoran Jelača

V zeleni notranjosti varaždinske regije je tudi grad Maruševec. Čeprav njegov izvor sega v 14. stoletje, je grad v zgodovini zamenjal številne lastnike, z njimi pa se je njegova podoba čez stoletja precej spreminjala. Zadnji pomembnejši dodatek je bil tako zgrajen šele v letu 1883, malo za tem, okoli leta 1900, pa je bila zasnovana tudi današnja podobna grajskega parka, ki obdaja graščino in zajema tudi jezero.

Zadnji lastniki so bili člani aristokratske družine Pongratz, ki je imela takrat na območju današnje Hrvaške izjemno moč. Bili so soustanovitelji Ožujske pivovarne, hrvaške Escompte Bank, zgradili pa so celo železnico od Zagreba do Reke ter pristanišči na Reki in v Trstu. Tako kot številna druga svoja posestva je bila družina Pongratz primorana grad Maruševec kasneje prepustiti državi.

Foto: TZŽ Međimurske

Od gradu do bolnišnice

Na kolesarski poti Od gradu do gradu vas bo pot zapeljala tudi mimo največjega gradu na Hrvaškem, gradu Klenovnik. Ta se v zapisih prvič pojavi v 13. stoletju. Konec 17. stoletja je habsburški kralj Maximilian grad prodal družinama Gašpar in Drašković. Druga ga ja kasneje, v 19. stoletju, prodala, da je lahko obnovila drugi grad v svoji posesti, grad Trakoščan. Danes je grad Klenovnik v lasti mesta Zagreb in je bolnišnica za pljučne bolezni in tuberkulozo.

Biser hrvaškega Zagorja

Foto: Domagoj Blažević

Oko domačih in tujih turistov v varaždinski regiji vedno znova pritegne že omenjeni grad Trakoščan. S svojo skoraj 800-letno zgodovino, negovanim parkom in jezerom je zagotovo ena najbolj romantičnih in pravljičnih lokacij za obisk. V poznem 13. stoletju je bil zgrajen kot del obrambnega sistema današnje severovzhodne Hrvaške. Kot manjša opazovalnica je služil za nadzor poti med Ptujem in dolino Bednje.

Že več kot 50 let je v njem muzej z dragoceno zbirko slik, pohištva, orožja in drugih dragocenosti iz različnih obdobij, od renesanse pa do historizma. Razstavljeni predmeti so namenjeni predstavitvi aristokratskega življenja v gradu, vključno z življenjem družine Drašković, ki je v gradu bivala kar štiri stoletja, in sicer med letoma 1527 in 1945.

Zaradi svoje čudovite okolice je omenjeni grad eden najbolj obiskanih na Hrvaškem. Grajski park je namreč oblikovan kot gozdni park z umetnim jezerom, travniki ter gručasto zasajenimi drevesi in grmovnicami, ki skupaj tvorijo harmonično celoto. Kombinacija iglavcev in listavcev razgled barva v najrazličnejših odtenkih, ki pridejo do izraza še posebej jeseni. Okoli jezera in skozi park vodi pet kilometrov dolga pot, ki zajema kar 20 izobraževalnih točk.