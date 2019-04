Plavajoče mesto, ki lahko sprejme deset tisoč ljudi #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Plavajoče mesto ponuja odgovor na dvigovanje morske gladine in ogroženost ljudi ob ekstremnih vremenskih dogodkih.

Koncept naselja na morski gladini, imenovan Ocenix City, ki obravnava podnebne razmere, so zasnovali v arhitekturnem podjetju BIG. Mesto je sestavljeno iz plavajočih otokov. Vsak posamezno predstavlja sosesko, sestavljeni v en krog po šest enot oblikujejo vas za 1.650 prebivalcev, celoten arhipelag pa lahko sprejme deset tisoč ljudi.

Foto: oceanix.org

"Temeljili smo na modularni ideji šesterokotnega otoka," besede ustanovitelja podjetja BIG Bjarka Ingelsa navajajo v spletnem arhitekturnem mediju Dezeen. Idejni projekt so v arhitekturnem studiu razvili na podlagi naročila podjetja za inovativne načine gradnje na vodi Oceanix, pri čemer so sodelovali tudi s centrom za oceansko inženirstvo na inštitutu MIT.

Oceanix City je odgovor na problematiko naraščajoče morske gladine, ki naj bi do leta 2050 prizadela 90 odstotkov obalnih mest po vsem svetu. Miniaturni otoki so zasnovani tako, da lahko preživijo hurikan pete kategorije, ki sicer lahko povzroči škodo katastrofalnih razsežnosti.

Foto: oceanix.org

Vsak od modulov bi zgradili na kopnem, nato pa ga splavili v morje in tam pritrdili na svoje mesto. Postavitve bi bile fleksibilne, zato bi lahko, če bi se gladina vode spremenila, mesta premaknili.

Foto: oceanix.org

Enote bi bile zgrajena iz lokalnih materialov, del zasnove so tudi številni obnovljivi energetski viri, med njimi na primer vetrne in vodne tribune ter sončni paneli. Znotraj mesta na vodi je načrtovana tudi pridelava hrane.

Foto: oceanix.org

Vsaka od mini vasi vključuje tudi okvire za skupnostno življenje, med njimi so tako tudi vodne kopeli, trgi, duhovna in kulturna središča. A kot poudarjajo v podjetju BIG, je Oceanix City zasnovan prilagodljivo, primerno "za vsako kulturo in kakršnokoli arhitekturo".

Foto: oceanix.org

Ustanovitelj podjetja Oceanix Marc Collins Chen je za Dezeen kot enega izmed ciljev trajnostnih plavajočih mest navedel, da naj bi bila ta cenovno dostopna in na voljo vsem obalnim območjem, ki bi to potrebovala. "Ne smejo biti privilegij bogatih," je bil jasen.

Foto: oceanix.org

"Ideja, ki jo predstavljamo, pa ne govori o tem, da bomo v prihodnje živeli na vodi," še pravi Ingles. Ne bo šlo za vodni svet, gre preprosto za drugo obliko človeškega habitata, ki naj deluje kot seme, to pa z uspehom lahko raste.

Foto: oceanix.org

Foto: oceanix.org

