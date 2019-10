Odročni del Slovenije, ki je v nekaj letih postal turistična uspešnica

Dolina Soče je v zadnjih letih najhitreje rastoča turistična destinacija v Sloveniji. To pravzaprav ni presenetljivo, razlogov za obisk je obilo, še posebej zdaj, ko so se poletne množice razkropile.

Čeprav še zdaleč nima idealnih prometnih povezav, se je dolina Soče v zadnjih petih letih po številu obiskovalcev z 11. povzpela na peto mesto. Domače, vse bolj pa tudi tuje goste priteguje z nešteto možnostmi za aktivno preživljanje prostega časa, spektakularno naravo pa tudi kulinariko.

Potem ko je Hiša Franko z Ano Roš na čelu dolino Soče in z njo vso Slovenijo postavila na svetovni kulinarični zemljevid, so začeli v Kobarid romati ljubitelji vrhunskih restavracij z vsega sveta. In seveda ni ostalo le pri Hiši Franko – dolina Soče je odlična destinacija za odkrivanje lokalnih tradicionalnih jedi.

Kobariški štruklji, soške postrvi, siri in skuta so bili osrednji zvezdniki kulinaričnega dogodka Jestival, ki je pretekli konec tedna množico obiskovalcev privabil v središče Kobarida, kjer so tipične okuse doline Soče v pokušino ponujali posoški kuharski mojstri, sirarji in turistične kmetije ter tamkajšnja mlekarna Planika.

Foto: Arhiv Doline Soče

Praznovanja posoških okusov s tem še zdaleč ni konec, ta konec tedna se bodo preselili v Tolmin, kjer prirejajo dvodnevni Frika fest, posvečen tolminskim kmetijam, praznovanju konca pašne sezone v planinah in, seveda, friki.

Foto: Sandi Rutar/Turizem Dolina Soče frika je tradicionalna pastirska in gozdarska jed, ki ima v izvirniku le dve sestavini – krompir in sir. Prvega narežemo na čim tanjše rezine, ki jih prepražimo na masti, nato dodamo tolminski sir in pustimo, da se raztopi in zakrkne. Friko poznajo in pripravljajo v celotni dolini Soče pa tudi čez mejo v Furlaniji, ponekod krompirju in siru dodajo še razžvrkljana jajca. Tolminskaje tradicionalna pastirska in gozdarska jed, ki ima v izvirniku le dve sestavini – krompir in sir. Prvega narežemo na čim tanjše rezine, ki jih prepražimo na masti, nato dodamo tolminski sir in pustimo, da se raztopi in zakrkne. Friko poznajo in pripravljajo v celotni dolini Soče pa tudi čez mejo v Furlaniji, ponekod krompirju in siru dodajo še razžvrkljana jajca.

Visokokalorične jedi, kot so štruklji in frika, je seveda treba nekako pokuriti, za kar pa je v dolini Soče ničkoliko priložnosti. Kot pravijo, sta september in oktober najlepša meseca za pohodništvo, zaradi česar v tem času vsako leto priredijo tudi Festival pohodništva. Ta se je letos končal 6. oktobra, a pohodniškega dogajanja s tem še zdaleč ni konec.

18. oktobra bodo namreč uradno odprli Juliana Trail, novo pohodniško pot, ki je pozornost vzbujala že mesece pred odprtjem. "Nova, 270 kilometrov dolga pot Juliana Trail teče okoli Julijskih Alp, na njej pa je v ospredju doživetje kulturne in naravne dediščine Julijcev," je pojasnil direktor zavoda Turizem Dolina Soče Janko Humar.

Juliana Trail Julijce obkroži v 16 etapah, poleg 270 kilometrov v dolžino pohodnike čaka okoli 7.500 "višinskih" metrov. Predvsem pa na tej poti ni pomemben cilj, poudarjajo v dolini Soče, ampak sama pot, ki vas vodi ob skritih naravnih posebnostih, vam razkriva lokalne zgodbe in legende in vas nagrajuje s fascinantnimi razgledi.

