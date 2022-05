Odkrijte Zagreb in njegove lepote na prostem – dobrodošli na Summer BuzZg!

Zagreb je eno najbolj zelenih in pohodnih mest v Evropi, ki bo to poletje zaživelo, saj bo rastoči ugled Zagreba kot destinacije umetnosti, glasbe in kulture okrepljen z zavidljivim poletnim programom, kjer celotna družina lahko najde nekaj zase. Nastopi na prostem v živo bodo pravilo in ne izjema, zato si obujte čevlje za hojo in se pripravite na odkrivanje zvokov in znamenitosti tega čudovitega mesta s Summer BuzZg.

Foto: Marko Mihaljević

Predvsem pa bo to poletje glasbe. Kje začeti drugje kot na slikovitem Trgu kralja Tomislava za letošnji Zagreb Classic, serijo koncertov na prostem pod odprtim nebom? Ljubitelji klasične glasbe bodo težko našli kaj boljšega – vrhunski glasbeniki, kot so Anastasiya Petryshak, Joyce Jonathan in Cameristi della Scala, bodo sedem dni izvajali izjemen program v atmosferskem ozadju osrednjega Zagreba, občinstvo pa bo medtem vpijalo ambient pod zvezdami na čudoviti trati. Vstop je prost!

Iščete malo rock glasbe to poletje? Poskrbite, da boste ujeli enega (ali vse!) izmed Postmodern Jukebox, Placebo, Simple Minds, Whitesnake, Kiss ter Pixies, ki bodo to poletje nastopili v živo. In ne pozabite narediti zaznamka za konec junija za vrnitev enega in edinega – IN Music festivala. Letos bo še ena izjemna zasedba, vključno z glavnimi zvezdami – The Killers, Nick Cave and The Bad Seeds, Deftones in Róisín Murphy.

Foto: Samir Cerić Kovačević

Če ste prišli zaradi glasbenih festivalov, ste na pravem mestu. Ste ambiciozen DJ? Ljubitelji elektronske glasbe lahko svoje znanje preizkusijo na letošnjem festivalu LMF, ki poteka ob Jarunskem jezeru. Veliko se dogaja tudi ob jezeru Bundek, kjer na Pop Up Bundek lahko poleti plešete ob odlični lokalni hrani in pijači. Če pa si res želite plesati z razgledom, bodite pozorni na datume legendarnega BSH Events Medvedgrad, kjer lahko plešete vso noč v mogočnem gradu visoko nad mestom.

Foto: Julien Duval

21. junij je svetovni dan glasbe, ki ga bomo obeležili v velikem slogu, saj bodo nekatere ulice in trgi mesta prepuščeni ljubiteljskim in profesionalnim glasbenikom, v Muzeju sodobne umetnosti pa bo pester poletni program klasičnih koncertov in razstav.

Zagreb ima bogato gledališko tradicijo, letošnji bogati program Festivala ljetne večeri HNK pa ima veliko ponudbo za ljubitelje gledališča, medtem ko se bodo ljubitelji animeja lahko prepustili bogastvu animirane kulture na letnem Animafestu.

Magija Zagreba poleti leži v vzdušju na ulicah in v parkih, saj se domačini mešajo s turisti, tempo življenja pa se v toplejših mesecih upočasni. To je čudovito mesto za potepanje in odkrivanje, nova odkritja pa so resnično za vsakim vogalom ... ali dvoriščem.

"Dvorišta" so priljubljen dodatek poletni sceni, času, ko številna mestna dvorišča zaživijo z umetnostjo, razstavami, glasbo in hrano. Samo sledite svoji radovednosti in poglejte, kje boste končali. Najmlajši pa naj bodo pozorni na inovativni Mali Zagreb – grad u gradu. Miniaturne instalacije tradicionalnih zagrebških zgradb so posejane po vsem mestu, mlade sokolje oči pa naj bodo pozorne in jih čim več najdejo.

Foto: Marko Vrdoljak

Zagreb v zvezi s svojo ulično umetnostjo razvija svetovni ugled in ni boljšega časa za ogled umetnosti kot v času OKOLO – festivala umetniških intervencij, ko ulice zaživijo z eksplozijo osupljive umetnosti za lokalne in mednarodne umetnike.

Zagreb je poleti mesto na prostem – s seboj lahko vzamete knjigo in odejo ter se namenite v enega izmed številnih parkov. Ali pa si pripravite piknik. Pridružite se projektu Mali piknik, enemu najbolj očarljivih dogodkov v Zagrebu, kjer morate samo prinesti svojo odejo – vaše izbire za piknik in zabava so že tam.

Ulice. Takšno veselje do poletnega potepanja in odkrivanja v Zagrebu. Gornji grad ni nikoli tako živahen kot med festivalom Ljeto kod Matoša, ko zgodovinsko središče ponuja bogat program koncertov uličnih bendov, stand-up komikov in vrhunsko gastronomijo.

Foto: Marija Gašparović

Morda pa je najboljši čas za uživanje v uličnem vzdušju v hrvaški prestolnici – in letos ob njegovi 26. obletnici – legendarnem Cest is d‘Best, najstarejšem hrvaškem uličnem festivalu. Bogat in raznolik program za vso družino združuje na stotine izvajalcev z vsega sveta v večdnevni glasbi, drami, otroških dejavnostih, umetnosti, športu in izvedbah. Resnično je "d'Best".

Eno mesto, eno poletje, nešteto neverjetnih doživetij v lepotah Zagreba na prostem. Komaj čakamo, da vas pozdravimo v Summer BuzZg, času, ko se v Zagrebu vse dogaja!