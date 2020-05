Oblečen v smrt s koso bo posedal na plažah, ki so se odprle prezgodaj

Nekatere priljubljene plaže na vzhodni ameriški obali so se kljub še vedno trajajoči pandemiji novega koronavirusa že odprle in ljudje so drli na druženje na pesku in soncu.

A odvetniku Danielu Uhlfelderju se to zdi veliko prezgodaj, zato se je odločil, da bo te plaže obiskoval, preoblečen v smrt s koso, s čimer bo dal jasno vedeti, kaj si misli o prezgodnjem umiku ukrepa o družbeni distanci na sicer vedno obljudenih plažah.

"Številni ste me vprašali, ali bi bil pripravljen potovati po Floridi in oblečen v Matildo posedati na plažah, ki so se odprle prezgodaj. Moj odgovor je: absolutno. Delite tvit in razširite glas."

Many of you have asked if I am willing to travel around Florida wearing Grim Reaper attire to the beaches and other areas of the state opening up prematurely. The answer is absolutely yes. Beginning May 1 we will hit the road here in state. Please retweet and spread the word. pic.twitter.com/UO7QKg161n