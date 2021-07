Nova kartica, ki je kot nalašč za brezskrbna potovanja

Na potovanju se zgodijo številne nepredvidene situacije. Ostati brez dostopnih sredstev je vsekakor ena od njih. Mrzlično iskanje bankomata ali banke, kjer sprejemajo vašo kartico, vam zagotovo ne bo ostalo v lepem spominu.

Natanko takim trenutkom je namenjena NLB Debetna kartica Mastercard. Ker je splošno sprejeta po vsem svetu na več kot 53 milijonih lokacijah, vključno z restavracijami in hoteli, ste lahko brez skrbi, da bi vas na POS-terminalu presenetil zvok zavrnitve.

PRIJATELJICA NA SPLETU PRI PRIPRAVAH NA DOPUST

Nova NLB Debetna kartica Mastercard Dobršen del priprav na potovanja se odvije na spletu. Za plačila in rezervacije ponudniki pogosto zahtevajo kartice, ki so splošno prepoznane kot zanesljive in varne.

V to kategorijo spadajo tudi vse kartice Mastercard, vključno z novo debetno kartico. Ta vam ponuja tudi vse ugodnosti, ki ste jih navajeni pri preostalih karticah Mastercard, kot so zaščita identitete, obvestila o uporabi in nična odgovornost.