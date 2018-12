Nina potuje neposredno iz Zillertala: 500 kilometrov smučarskega užitka

Nina, Simon in mali Rene so popotniški trio, ki svoje dogodivščine na poti opisuje v zanimivih zgodbah v priljubljenem blogu Nina potuje. Ujeli smo jih ravno po zadnji avanturi – tokrat precej blizu nas, na smučanju v Zillertalu.

Nina potuje je zanimiv popotniški blog, ki nastaja pod peresom večne popotnice Nine in njenega partnerja Simona. Pred kratkim se jima je na poti v raziskovanju sveta pridružil tudi sin Rene, ki mu je bilo potovanje, tako kot Nini, položeno v zibelko. Tudi Nina je namreč svojo pustolovsko žilico odkrila zelo zgodaj, pri treh letih, ko je skupaj s starši prvič odšla v svet. Vse od takrat so potovanja del njenega življenja in tudi njena največja strast. Drugače je s Simonom, ki je strast do potovanj občutil šele z Nino.

Po potovanju po Latinski Ameriki, kjer so kar nekaj časa preživeli v Mehiki in na Jukatanu, se je mlada družinica preselila na staro celino, kjer so se od vročega podnebja odpeljali na pristno zimsko idilo – v Zillertal, na priljubljeno avstrijsko smučišče.

Konec tedna ste se odpravili na smučanje v Avstrijo. Je bil to vaš t. i. "ski opening"? Kako je bilo?

Res je, tokratni izlet v Avstrijo je bil namenjen smučanju oziroma tako imenovanemu "ski-openingu". Je bilo pa letošnje smučanje za naju kar prelomnica, saj sva se na smuči prvič ponovno spravila po več kot desetih letih.

Kako ste izbrali prav to destinacijo? Ste opravili rezervacijo kar prek spleta?

Kot popotniška blogerja se sem in tja kdaj udeleživa tudi kakšnega študijskega potovanja ali izleta in tokrat je destinacijo za naju izbrala kar Avstrijska turistična organizacija. Zillertal, ki je v severnem delu Avstrije, na Tirolskem, so namreč želeli predstaviti tudi slovenskemu trgu in tako sva se tu znašla tudi midva. Prav zaradi tega so rezervacijo za naju naredili prav oni, ampak če morava stvari organizirati sama, za tovrstne izlete vsekakor opraviva predhodno rezervacijo.

Kaj vas je v Zillertalu najbolj navdušilo? Komu bi ga priporočili?

Zillertal se zadnja leta bliskovito razvija in vsako leto se na tamkajšnjih smučiščih pojavijo nove koče, sedežnice, gondole ter tudi steze za smučanje. Zillertal je skupek več smučišč, ki skupaj ponujajo več kot 500 kilometrov prog – tako za čiste začetnike kot izkušene smučarje. Zaradi dodatne ponudbe, kot je na primer tudi varstvo za otroke, ki še ne smučajo, pa je primerna destinacija tudi za družine.

Kaj poleg smučanja lahko doživimo v tem kraju?

Poleg smučanja so tukaj mogoči tudi tek na smučeh, hoja s krpljami in sankanje. Sankanje sva preizkusila tudi midva in tamkajšnja proga, ki meri skupaj 5,5 kilometra, je čisti užitek, saj ti poleg kančka adrenalina ponuja še čudovite razglede na dolino in sosednje hribe. Poleg tega sva se v Zillertalu znašla ravno v času tamkajšnjega "ski-food" festivala, kjer se je na samem smučišču v 14 različnih kočah s svojo kuhinjo predstavilo 14 različnih držav (žal med njimi ni bilo Slovenije). Nato pa je bilo mednarodne dobrote mogoče poskusiti tudi v dolini, v kraju Fügen, kjer so stojnice poskrbele za pravo praznično vzdušje.

Kakšne so cene?

Zillertal sicer ni poceni, saj je kar 60 odstotkov smučarjev iz sosednje Nemčije, a za višje cene lahko pričakujete tudi malce višjo raven storitev.

Pri potovanjih je ponavadi največja težava plačevanje. Nosite s seboj gotovino ali raje uporabljate plačilne kartice?

Vse pogosteje s Simonom na potovanju uporabljava kar plačilno kartico. Tudi tokrat sva se v Zillertal odpravila z novo debetno kartico Mastercard. Tam sva si z njo izposodila smuči, manjkala pa ni niti med smučanjem. Tako nama ni bilo treba s sabo jemati denarnice. Kartico sva preprosto dala v notranji žep bunde in si na smučišču privoščila kosilo ter kakšno pijačo, ne da bi nama denarnica med smučanjem delala napoto.

Kaj vas na vaših potovalnih destinacijah ponavadi najbolj navdušuje?

To, kaj naju navdušuje, je zelo odvisno od same destinacije. Po eni strani imava oba s Simonom rada naravo in mir, po drugi strani pa sta naju, recimo, navdušili mesti New York in Istanbul, kjer se kar tare ljudi. Najraje imava sicer neturistične in malo poznane kraje.

Imate spominke iz vseh krajev ali samo iz tistih, ki vas najbolj presunejo?

Včasih sva spominke kupovala povsod, ampak ker zadnje čase potujemo tako veliko, jih zdaj velikokrat izpustimo ali pa namesto klasičnih spominkov domov raje prinesemo kakšno značilno pijačo in hrano. Tako jo lahko postreževa družini in prijateljem, da skupaj podoživimo delček obiskane države.

