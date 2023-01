Najboljša izbira za poletne počitnice z izjemnimi ugodnostmi

V novo leto smo vstopili veselo, polni optimizma in načrtov, in marsikdo že načrtuje poletne počitnice. Čakajo nas še meseci kratkih dni, mraza in toplih oblačil, vendar je to tudi najboljši čas, da razmislimo in se odločimo, kje bomo preživeli poletni dopust. Če vas prepričajo urejene plaže, kristalno čisto morje, vonj borovcev, prijazni domačini in izvrstna nastanitev, imamo za vas predlog, kako si že zdaj zagotoviti popolne počitnice in hkrati izpolniti novoletne želje vsej družini!

Stella Maris Resort, Umag, Istra, Hrvaška

Kam na poletne počitnice?

Prelepa Istra, kjer domujejo prepoznavna gastronomija, odlične plaže, vabljivi Jadran, spokojni oljčni nasadi, mesteca in vasi, polni zgodovine, ter mnogo priložnosti za aktiven dopust, je zagotovo odlična izbira. Ko pomislimo na hrvaško Istro, se zagotovo spomnimo tudi na mesti, ki sta središči poletnih dopustovanj. Plava Laguna nam s širokim razponom namestitev v Umagu in Poreču ponuja točno tisto, kar si želi in potrebuje vsaka družina.

Villa Galijot Plava Laguna, Poreč, Istra, Hrvaška

Prepoznavna istrska pokrajina je hribovita in bujna, z dobrimi cestnimi in kolesarskimi povezavami, ki bodo prijetno presenetile vse kolesarske navdušence, razčlenjena in slikovita obala pa zagotavlja obilico možnosti za morske užitke. Slikoviti Poreč, poln zgodovine in pristnega mediteranskega temperamenta, vas bo navdušil s številnimi sprehajalnimi potmi. Te vodijo iz mesta ob obali proti severu in jugu in vas bodo odpeljale do številnih skalnatih in prodnatih plaž. Mnoge izmed njih so blizu namestitvenih objektov Plave Lagune. Razposajeni Umag pa vas bo navdušil s prepletom romantične boemskosti in športnih priložnosti. V Umagu poteka del ATP, znan tudi kot turnir Croatia Open, kar je več kot dovolj, da ga razglasimo za glavno mesto tenisa na Hrvaškem. Najboljša teniška igrišča na Hrvaškem so v bližini hotelov in apartmajev Plava Laguna, zato lahko gosti trenirajo s profesionalnimi trenerji ali igrajo med sabo.

Stella Maris Resort, Umag, Istra, Hrvaška

Razposajeni Umag

Obmorske poti, prijetno posejane z restavracijami in bari, nam ponujajo čudovit razgled, romantično vzdušje in neprekosljivo gastronomijo. Stella Maris Resort se razteza po zelenem pasu ob morju severno od mesta in je znan po svojih senčnih plažah, dodatnih teniških igriščih in raznoliki ponudbi namestitve, ki vključuje vse od apartmajev do luksuznih vil. Za kolesarske navdušence je idealna izbira Hotel Umag Plava Laguna, ki vam poleg izjemne bližine morja ponuja tudi pogled nanj iz večine sob, storitve pa so prirejene prav za kolesarje.

Garden Suites Umag Plava Laguna, Umag, Istra, Hrvaška

Sredi borovcev in na lepo pokošeni travi so Garden Suites Umag Plava Laguna, moderni in privlačni apartmaji, idealni za pare ali družine, ki želijo doživeti izkušnjo počitnic v hiši na plaži. Sprehodite se bosi do plaže, zaplavajte v morju pred zajtrkom ali se opogumite za nočno kopanje, raziščite številne možnosti v wellness centru Istrian Relax Village ... skratka, sprostite se, zadihajte in poiščite svoj mir. Hotel Coral Plava Laguna pa je namenjen tistim, ki so vajeni uživati v lepotah življenja, kot so baldahini na plaži, koktajli, inovativna kuhinja à la carte in luksuzna wellness doživetja, ter iščejo priložnost za umiritev in sprostitev. Napolnite baterije in obogatite svojo dušo s popolnimi tretmaji ter se ponovno povežite z naravo, ki obkroža ta mirni, elegantni hotel.

Poreč, Istra, Hrvaška

Slikoviti Poreč

Poreč velja za istrski dragulj, saj združuje bogato preteklost, očarljivo podobo, prekrasne plaže in vseprisotni duh dolce vite. Blagodejni sredozemski zrak, odišavljen z vonjem sivke, borovcev in morja, vas bo spremljal na sprehodu po zgodovinsko bogatih uličicah mesta, vas hladil med sončenjem na atraktivnih plažah in zaokrožil bogate okuse lokalne gastronomije v popolno harmonijo. Poreč pa nam ponuja še veliko več, vsem, ki si želijo aktivnega bivanja, je na voljo več kot širok izbor športnih igrišč, pohodniških in kolesarskih poti, športnih dvoran in centrov. V resortih in hotelih Plave Lagune se boste lahko razmigali ob vodni aerobiki, pilatesu in drugih športnih programih animatorjev.

Če si želite popolnoma brezskrbnega, sproščenega preživljanja počitnic, ko svoj čas izkoristite na vam ljub način, za prehrano, zabavo in vse drugo pa je že poskrbljeno, se odločite za Hotel Albatros Plava Laguna. Nad najlepšo poreško plažo kraljuje Hotel Materada Plava Laguna, ki je znan po svojem šarmu in edinstvenem vzdušju, lepi okolici in parku ter igriščih. V bližini so namreč športna igrišča za nogomet in odbojko, na plaži pa so na voljo razni vodni športi. Izposodite si lahko tudi kolo in raziščete na stotine kilometrov urejenih poti, ki prepletajo Istro.

Park Resort Plava Laguna, Poreč, Istra, Hrvaška

Obožujete hotelske storitve, vendar hrepenite po večji zasebnosti? Za vas bi bili idealni apartmaji Garden Suites Park Plava Laguna s prostrano teraso, zidanim žarom in samo klic stran od sobne strežbe, ko se vam ne ljubi kuhati in si zaželite hotelskega zajtrka. Za predane kolesarje je najboljša izbira Hotel Plavi Plava Laguna. To je kolesarski hotel, ki ponuja številne storitve za kolesarje: od prostora za popravila in vzdrževanje koles do posebne garaže za kolesa, pa tudi piknik pakete, ki jih pripravljajo za celodnevne kolesarske ture po Istri. Hotel Plavi je del Zelena Resort Plava Laguna na mirnem, z borovci poraslem polotoku. Ponuja urejene kamnite in prodnate plaže, obdane s smaragdno zelenim morjem, številne športne aktivnosti in bogato ponudbo raznovrstnih restavracij in barov.

Hotel Plavi Plava Laguna, Zelena Resort, Poreč, Istra, Hrvaška

V soseščini najdemo letovišče Plava Resort Plava Laguna, kjer se hiter ritem življenja ob obkroženosti z bujnim zelenjem upočasni, glasna glasba utiša in gneča ostaja le še spomin. Letovišče je v popolnem skladu z naravo in spada med najlepša v tem delu Jadrana. Ker je Park Resort Plava Laguna namenjen družinam, je veliko pozornosti namenjene otroškemu klubu in aktivnostim za najmlajše – otroci bodo tako lahko uživali v igralnicah, delavnicah in drugih aktivnostih pod vodstvom ekipe Activities & Experience Team.