Na krompirjeve v najboljši družinski termalni wellness

Pri paketih za krompirjeve počitnice kar dva otroka bivata brezplačno! Da si starši lahko v miru in brez slabe vesti vzamete kakšno uro samo zase, pa je vsak dan organizirano 2-urno varstvo otrok. Starši si tako lahko privoščite sprostitev v nepremagljivem slovenskem Wellnesu Orhidelia, dotik vročega vetra v Svetu Savn v Family Wellnessu Termalija, kjer nova programska savna Teater Vetra ponuja nove dimenzije savnanja ali pa si privoščite masažo v enem od wellness centrov, kjer posebej priporočajo eno od hišnih masaž, ki so rezultat znanja in izkušenj terapevtov Term Olimia. Ne skrbite, medtem ko se boste vi razvajali bodo tudi malčki prišli na svoj račun.

Foto: Terme Olimia

Med jesenskimi počitnicami se bomo v Termah Olimia namreč podali na lov na olimsko čarovnico! Ko jo najdemo, nam bo skuhala čarobni napoj, ki ga bomo pili na zabavi na Trgu vasi Lipa na Noč čarovnic, kjer se obeta res strašna pogostitev, saj je obisk napovedala celo ognjena čarovnica. Seveda se bomo prej na ustvarjalnih delavnicah primerno opremili – s kapami, pajki, netopirji in duhci … Na Bučarijadi bomo tekmovali v rezanju buč, podali se bomo na pohod na nov stolp v Rudnico, najbolj drzne in zvedave pa povabili v Escape room "Olimska čajnica", kjer Čajna dama že vso jesen išče svoje pomočnike, ki bi ji pripravili njen najljubši čaj, a je treba na poti do recepta pošteno aktivirati sive celice …

Foto: Terme Olimia

Vam bo uspelo? Seveda bomo tudi tokrat tekmovali v vodnih igrah, plesali v mini discu, ustvarjali in se družili ob številnih drugih igrah v Termaliji FAMILY FUN, kjer vas čakajo doslej še nevidene vodne in obvodne dogodivščine: plezalna stena nad bazenom za začetnike, dvojček toboganov za pogumne in tudi dvojček za najmlajše, igralne konzole, 7D-kino, bazen z mivko in še mnogo več …

Foto: Terme Olimia

Foto: Terme Olimia

Če še niste raziskali lepot bližnjega Obsotelja in Kozjanskega, so krompirjeve počitnice ravno pravšnje za to. Poleg prečudovitih jesenskih odtenkov neokrnjene narave vse naokoli vas, bodo navdušile še bogate kulturno-zgodovinske znamenitosti, bogata turistična ponudba in vrhunska kulinarična ponudba.Otrokom bodo zagotovo najbolj zanimivi jelenčki na Jelenovem Grebenu ter Koča pri čarovnici in Čokoladnica Syncerus, vam pa priporočamo pokušino domačega piva bližnje Pivovarne Haler in obisk samostana z najstarejšo lekarno v Evropi, kjer imajo tamkajšnji patri čajček za vsako tegobo.

Foto: Terme Olimia

Terme Olimia – na kožo pisane vašim najmlajšim … pa tudi vam. Več na www.terme-olimia.com

