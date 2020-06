Če bi lahko čas zavrteli tri milijone let v preteklost, bi v Prekmurju oziroma na Goričkem bežali pred bruhajočim vulkanom, zadnjim na Slovenskem. Zdaj lahko na tem mestu izveste, kako je nastalo vesolje in življenje na Zemlji.

Med poletnimi počitnicami obiščite Doživljajski park Vulkanija in se s krtkom Olijem podajte na nepozabno doživetje skozi vulkansko podzemlje.

Doživljajski park Vulkanija stoji pri Gradu na Goričkem, na območju, kjer je še pred tremi milijoni let bruhal pravi vulkan, pravzaprav zadnji na tem območju Slovenije.

Vulkan so oživili in ga predstavili v Doživljajskem parku Vulkanija, ki stoji na kraterju tega vulkana.

Obiskovalce že pred Vulkanijo pričaka krtek Oli, ki jih prijazno povabi v svoj podzemni svet. Obiskovalci tu najprej spoznajo vulkane, njihovo delovanje in posledice.

Na vulkanski mizi lahko raziskujejo in igrajo vulkanske igrice. Po lavini cevi se sprehodijo do Olijeve votline, na poti morajo skozi padajočo lavo, nato pa skozi 3D-stereoskopski film s posebnimi učinki spoznajo nastanek vesolja in življenja na Zemlji ter doživijo izbruh goričkega vulkana.

Pot nadaljujejo po podzemnem rovu, kjer lahko otipajo prave geode, se fotografirajo z Olijem, nato pa se z dvigalom spustijo v središče vulkana.

V globini šest tisoč metrov jih čaka vroče vulkansko ognjišče, od koder se morajo rešiti. A brez skrbi. Pomaga jim krtek Oli, saj jih s svojim starim vlakom skozi 3D-film prav adrenalinsko rešuje in vozi proti površju.

Na površju jih čaka še geološki muzej, kjer lahko spoznajo kamnine in naravo Goričkega, še posebej pa kristal olivin, ki ga v Sloveniji najdemo samo pri Gradu na Goričkem.

Obiskovalci Vulkanije lahko obiščejo tudi kamnolom bazaltnega tufa, vulkanske kamnine s kristali olivina. Tu si ogledajo dva kratka filma o delu v kamnolomih in o olivinu.

Izkoristijo lahko tudi skupno vstopnico z gradom Grad in tako spoznajo še življenje na gradu s 365 sobanami.

Vulkansko doživetje za vse generacije

Obisk je zelo doživet in poučen, primeren za šolske skupine, družine z otroki, skupine odraslih in individualne goste vseh starosti. Je edinstveno vulkansko doživetje s pomočjo sodobne interaktivne interpretacije.

Ogled Vulkanije traja uro in pol in je voden.

POLETNE POČITNICE Med poletnimi počitnicami bo Vulkanija odprta od torka do nedelje, tudi ob praznikih (25. junij, 15. avgust). Zaradi upoštevanja ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa bodo vodeni ogledi potekali pogosteje (vsake pol ure ali pogosteje), vstopalo pa bo naenkrat manj oseb (do 15), zato prosimo, da nas pokličete na 02 553 10 00 in si rezervirate termin ogleda. S sabo vzemite zaščitne maske. Med poletnimi počitnicami obiskovalcem ponujamo vožnjo z Olijevim cestnim vlakom po vulkanski pokrajini. Vlak se ustavi pri kamnolomu bazaltnega tufa, kjer spoznate vulkansko kamnino, iščete kristal olivin in si ogledate dva kratka filma. Vožnja se nato nadaljuje po vulkanski pokrajini s čudovitim razgledom na krater vulkana in goričke vulkanske griče, slišali pa boste še legendo o zmaju Kaču. Pravo doživetje za majhne in velike! Vlak vozi od 13. junija po urniku, ki ga najdete na spletni strani www.vulkanija.si. Rezervirajte si ogled in vožnjo ter uživajte ob obisku prelepega Goričkega! Informacije in rezervacije: Doživljajski park Vulkanija, Grad 174, 9264 Grad Telefon: +386 (0) 2 553 10 00, e-mail: info@vulkanija.si, splet: www.vulkanija.s Vabljeni k Oliju na vulkastično doživetje!

Spremljevalna doživetja v okolici Vulkanije

Grad Grad

Največji grad na Slovenskem stoji na enem izmed vulkanskih gričev. Ima kar 365 sob in v sebi skriva številne legende in grajske skrivnosti. Šteje čez 800 let. V neposredni okolici gradu je več energijskih mest, prav tako je energetsko polje pred glavnim vhodom in pri izviru studenca, južno od gradu. Čudežne moči je na grajskem dvorišču na pretek. Danes ima v njem sedež Krajinski park Goričko. Obiščite ga in hkrati izkoristite skupno vstopnico z Vulkanijo.

Olijeva vulkanska pot

Olijeva vulkanska pot poteka po kraterju nekdanjega goričkega vulkana. Začne se pri Vulkaniji in se nadaljuje mimo cerkve do Kripte, kjer je bil dodaten vulkanski izbruh, mimo največjega gradu na Slovenskem in nato po robu kraterja mimo starega sadovnjaka do kamnoloma bazaltnega tufa in Kačove mlake nazaj do Vulkanije.

Po njej vsako leto maja poteka voden pohod. Pot je dolga približno deset kilometrov, pohod po njej pa traja tri ure.

Kačova mlaka

Kačova mlaka je v vasi Grad, za gasilskim domom. Mimo nje vodita Olijeva vulkanska pot in Olivinova pot. Je nekdanji ribnik, v katerem se je po legendi kopal zmaj Kač z zlato krono, ki je živel pod mogočno graščino. Leta 2008 je bila mlaka obnovljena, zanjo pa skrbijo učenci OŠ Grad in KP Goričko. Po zmaju Kaču je mlaka dobila ime.

Sprehod z zeliščarjem

Na sprehodih z zeliščarjem Lovrom Vehovarjem lahko odkrijete na Goričkem rastoče zdravilne, užitne in uporabne rastline. Naučili se boste prepoznavati, kje in kdaj rastejo, ter se poučili, kako jih sušite, shranjujete in uporabljate.

Sprehod, ki poteka vsako drugo nedeljo v mesecu (od aprila do oktobra), traja od dve do tri ure, začne se ob 9. uri na trgu pred Vulkanijo pri vasi Grad. Pot vas bo vodila po nezahtevnih gozdnih in travniških poteh.