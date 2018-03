Makarska: visoka kazen, če vas ujamejo pri pljuvanju

Če boste to poletje obiskali Makarsko, se vzdržite pljuvanja po ulici. Za to vam lahko zaračunajo več kot 130 evrov.

Foto: Pixabay

Mestne oblasti v priljubljenem dalmatinskem letovišču so sprejele nov pravilnik, s katerim želijo tako domačinom kot obiskovalcem vcepiti več redoljubnosti, poročajo hrvaški mediji. Od zdaj bodo strogo kaznovali prestopke, kot so risanje grafitov, kopanje v fontanah in pobiranje kovancev iz njih, nepospravljanje pasjih iztrebkov, uničevanje znakov in odmetavanje odpadkov, ob opravljanju male in velike potrebe pa bo na javnih površinah prepovedano tudi pljuvanje.

Za vse te prestopke s pljunki vred je zagrožena denarna kazen med 300 in 1.000 kunami oziroma med 40 in 135 evri.

Domačini so glede prepovedi in zagroženih kazni bolj ali manj istega mnenja - podpirajo jih, poroča časopis Slobodna Dalmacija. Ob tem so mnogi dejali, da je bizarno, da je treba uvajati takšne prepovedi, češ da bi moralo biti samoumevno, kaj je primerno obnašanje in kaj ne. Nekateri so izrazili dvom, da bo pljuvanje po cesti mogoče sankcionirati, saj naj bi bilo tak prekršek težko dokazati.