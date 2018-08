Luksuzni hotel, ki ga ima hrvaški nogometaš na Pagu #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le nekaj dni po tem, ko je njegov klub v finalu lige prvakov izgubil proti Realu, se je hrvaški nogometaš Dejan Lovren po vzoru Cristiana Ronalda in Lionela Messija podal v turistične vode in odprl svoj hotel.

Sodobno oblikovan hotel Joel stoji na obrobju Novalje na Pagu in je kakšne tri kilometre oddaljen od razvpite žurerske plaže Zrće.

Hotel ima 17 apartmajev, nekateri lahko sprejmejo do štiri osebe, manjši so za dve, vsi imajo ob običajni hotelski opremi tudi minikuhinjo, njihove cene pa se v drugi polovici avgusta vrtijo okoli 350 evrov na noč.

Hotel sicer ni povsem ob plaži, od nje je oddaljen kakšnih 200 metrov, zato pa ima neskončni bazen, obkrožen z ležalniki, ob njem pa je tudi bar.

Sodeč po ocenah na rezervacijskem portalu Booking so bili gostje v dobrih dveh mesecih od odprtja z Lovrenovim hotelom zelo zadovoljni, saj ima oceno 9,2 (od deset). Še največ pripomb so gostje v svojih ocenah namenili temu, da jim v recepciji niso dovolili, da bi v sobo pripeljali dekleta, ki so jih spoznali na Pagu, verjetno v katerem od klubov na plaži Zrće.