Kraj, kjer so izumili peti letni čas

Najbolj vesel, najbolj zabaven, najbolj domiseln in vsekakor najbolj barvit čas na Reki je v polnem razmahu.

Mednarodna karnevalska povorka bo 23. februarja v Evropski prestolnici kulture. KDAJ: ob 12. uri KJE: na glavni reški promenadi – reškem Korzu

Sestavine dobrega karnevala

Že tradicionalno se je 17. januarja, na dan sv. Antona, začel za Rečane najljubši, "peti" letni čas – Reški karneval. Karneval tradicionalno že več desetletij velja za prvi večji vrhunec leta, ki se mu z vsem srcem posveti vse mesto.

Veliko ljubezni, truda in neprespanih noči je vtkano v čudovite kreacije vseh udeležencev Mednarodne karnevalske povorke, ko se po promenadi sprehodi več kot deset tisoč mask, ki pridejo z različnih koncev Evrope.

Prekrasne kostume bomo lahko občudovali 23. februarja ob 12. uri na reški promenadi, ko se začne spektakularna, največja in najbolj zabavna, 37. Mednarodna karnevalska povorka.

Odštevajo se ure do velikega finala

Čeprav se pustna karnevalska povorka začne uradno šele ob 12. uri, se veliko dogaja že prej. Najmlajši in najbolj prikupni varuhi tradicije Reškega karnevala so letos že pokazali svoje barvite kostume svojih najljubših junakov iz risank in živalskega sveta, ob odličnih koreografijah na Otroški karnevalski povorki.

Zdaj vsi nestrpno pričakujejo veliki finale in krono pustnih prireditev na Kvarnerju – Mednarodno karnevalsko povorko. Odštevajo se ure, čas je samo še za zadnje lepotne popravke za pravi pustni spektakel.

Pristanišče raznolikosti

Ognjemet barv in pisane kostume nam bodo pokazale tudi številne karnevalske skupine z vsega sveta – iz Irske, Indije, ZDA, Nemčije, Avstrije in mnogih drugih, ki so letos gostje najbolj bogate Mednarodne karnevalske povorke doslej.

Reški karneval je prireditev z zelo močno identiteto in multikulturnostjo, ki v celoti upravičuje slogan Evropske prestolnice kulture. Reka je pristanišče raznolikosti, kjer bo vsak obiskovalec in udeleženec užival v mozaiku pozitivnih vibracij.

Med najimenitnejšimi karnevalskimi mesti

Reški karneval vse od leta 1982, ko ga je ustanovila Turistična skupnost mesta Reka, nadaljuje večstoletno tradicijo pustnih običajev v primorskih krajih Hrvaške. Zaradi karnevala je mesto ob reki Riječina postalo eno najimenitnejših evropskih karnevalskih mest. Reški karneval spada med 500 najbolj pomembnih dogodkov v Evropi. Domačini pravijo, da je njihova povorka med najlepšimi na svetu – takoj za Rimom in Benetkami.

Ko so se tistega leta po reški promenadi sprehodile tri karnevalske skupine, ni nihče slutil, da se bo to "razbohotilo" v karneval takšnih dimenzij.

Mednarodna karnevalska povorka je le ena od programskih točk te bogate prireditve, ki vsako leto privabi vedno več domačih in tujih občudovalcev.