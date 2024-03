Kje v 2024 najdete najugodnejše počitnice v Španiji?

Ob besedi Španija večina najprej pomisli na flamenko, bikoborbe, zabavo, morje, dobro hrano, mavrsko arhitekturo. A dejstvo je, da ta dežela lahko ponudi še veliko več. Tu namreč na svoj račun pridejo tako tisti, ki želijo uživati v in ob morju, kot tudi pristaši aktivnih počitnic, za katere je več kot dan ali dva poležavanja na plaži čisti dolgčas. Zato so na Počitnice.si pripravili TOP ugodne počitniške pakete za pomlad, prvi maj in poletje v najbolj vročih španskih letoviščih, ko so vam v ekskluzivni first minute ponudbi na voljo tudi do 30 odstotkov ugodneje!

Zgodba o Španiji je polna legend o kraljih in kraljicah, Mavrih, prekomorskih osvajanjih, ljubezni do umetnosti, vojnah ... Tako ne čudi, da se lahko pohvali z največ primerki Unescove svetovne dediščine v Evropi, ki so popoln kontrast moderni arhitekturi sodobnega časa.

Če k temu dodamo več kot osem tisoč kilometrov čudovitih peščenih plaž, ob katere ponekod divje udarjajo valovi in so zato popolna točka za deskanje na vodi ter kajtanje, drugod pa jih pred vetrovi varujejo zalivi, dobimo popolno počitniško destinacijo, ki ima v primerjavi z drugimi evropskimi letovišči še eno pomembno prednost: v številnih delih Španije je namreč toplo vse od zgodnje pomladi do pozne jeseni, na nekaterih otokih pa pomlad in poletje trajata kar vse leto!

A to še ni vse!

Španija se namreč lahko pohvali tudi z izjemno raznoliko in razgibano pokrajino, ki je kot nalašč za pohodniške in kolesarske ture ter raziskovanje naravnih znamenitosti. Vsak kraj je drugačen, magičen ter vsekakor vreden obiska – v vseh letnih časih! Za piko na i pa poskrbi kulinarika, ki je edinstvena kombinacija vplivov različnih kultur in naravnih danosti in je v španski družbi pravi ritual, ne le potešitev lakote. Tudi v baru (ki jih je v Španiji največ v Evropi) vam poleg pijače praviloma postrežejo vsaj tapase ali kruhke, obložene z njihovim pršutom jamon. Za prste oblizniti, vam rečemo!

Španija vsekakor predstavlja raj za aktivne počitnikarje in popotnike, seveda pa ne bo nič narobe niti, če ves dopust preživite na plaži in si naberete moči za nove izzive. V španskih letoviščih je namreč odlično poskrbljeno tako za umirjeno družinsko počitnikovanje kot tudi za divje zabave in nore dogodivščine.

Kje iskati počitnice v Španiji po TOP ceni?

V preteklosti je bila Španija bolj rezervirana za počitnikarje z globokimi žepi, v zadnjih letih pa, zlasti na račun vse več nizkocenovnih letalskih povezav, postaja dostopnejša za vse vrste turistov. Zaradi velikega povpraševanja po prvomajskih in poletnih aranžmajih so se na Počitnice.si poglobili v iskanje ugodnih turističnih ponudb, rezultat pa so TOP ugodne počitnice v najbolj priljubljenih španskih letoviščih: Majorka, Menorca, Costa Brava, Valencia, Tenerife, Lanzarote, Malaga in Alicante.

Da pa ne bomo samo nakladali o tem, kako oh in sploh je Španija, si kar poglejmo nekaj konkretnih španskih počitniških destinacij, na katerih lahko z agencijo Počitnice.si počitnikujete po NORO UGODNI ceni!

Majorka je krasen Balearski otok s precej izrazitim španskim pridihom in tipično otoško ležernostjo. Družine z otroki boste vsekakor navdušene nad številnimi tematskimi in vodnimi parki, namestitev pa se izplača poiskati v letovišču Calla Millor na vzhodu ter v mestih Can Picafort in Alcudia na severnem delu otoka. Mladi (in mladi po srcu) boste zagotovo uživali v letoviščih El Arenal in Magalluf na jugu otoka, ki se lahko pohvalita s kopico izjemnih nočnih klubov ter diskotek, kjer glasbo vrtijo svetovno znani DJ-ji.

Menorca je nekoliko manj obljuden Balearski otok, ki pa se lahko pohvali z drugim najglobljim naravnim pristaniščem na svetu v mestu Mahon. Severni del Menorce je bolj vetroven in zato kot nalašč za kajtanje in surfanje (zlasti letovišče Fornells) ter potapljanje (Binibecu), medtem ko je južna obala bolj mirna ter zato priljubljena zlasti med pari, družinami ter užitkarji. Med počitnicami na Menorci velja obiskati tudi otok Isla del Rey, kjer je nekoč delovala vojaška bolnišnica, ter megalitsko grobnico Naveta d'Es Tudos, ki je zgrajena iz kamenja, čisto brez malte.

V Valencii se tradicija spretno prepleta z moderno umetnostjo, za kar ima največ zaslug domači arhitekt Santiago Calatrave. Glavna mestna plaža s promenade je tako velika, da je razdeljena na kar tri različne plaže – Playa de las Arenas, Playa de la Malvarossa in Playa de la Patacona, promenada pa omogoča sproščene sprehode, tudi z vozičkom. Uživanje na plaži lahko odlično dopolnite z raziskovanjem mesta, vsekakor pa je nujno poskusiti paello, saj originalni recept za to jed izvira ravno od tukaj, ter sladke pomaranče Valencia, ki slovijo po sočnosti. Obiskati velja Muzej znanosti, Oceanografski muzej, staro poslopje borze Lonja de la Seda, vrtove Turia, mestno katedralo, areno za bikoborbe ter mestno tržnico, ki je ena največjih in najlepših v Evropi.

Costa del Sol je največja in najbolj znana turistična točka Andaluzije, ki se razteza po celotnem južnem delu Španije. Najbolj znano mesto tega dela Španije je Malaga , ki je nekoč veljala za mesto zabave, danes pa slovi kot moderno andaluzijsko počitniško središče, ki združuje čudovite peščene plaže, izvrstno kulinariko in veliko možnosti za raziskovanje. V neposredni bližini je še eno izjemno privlačno letovišče Torremolinos, kjer lahko čez dan uživate v morskih radostih in se preizkusite v raznih vodnih športih, zvečer pa zažurate v diskoteki ali obiščete kakšen drag show, ki je prava paša za oči. Nedaleč stran je tudi letovišče Marbella, ki jo mnogi označujejo za španski St. Tropez, saj so v njegovem mondenem pristanišču Puerto Banus skozi vse leto zasidrane prestižne jahte slavnih in bogatih, okolica pa je polna trendovskih barov, eminentnih restavracij in dizajnerskih butikov.

Glavna letovišča Tenerifa so na južni strani otoka, ki je bolj sončen in suh, plaže pa peščene in prijetne. Med slovenskimi gosti sta še posebej priljubljeni Costa Adeje s široko promenado ob plaži ter številnimi bari in restavracijami ter Playa de las Americas z ravno padajočimi kopalnimi zalivi, ki so kot nalašč tudi za kajtanje in surfanje. Nepozaben morski oddih lahko odlično dopolnite z raziskovanjem otoka, zato vsekakor priporočamo najem avtomobila. Pohodniki, kolesarji in ljubitelji narave boste zagotovo očarani nad Nacionalnim parkom El Teide, sredi katerega dominira mogočni vulkan Pico del Teide, nujen pa je tudi obisk gorske vasice Masca, ki ponuja dih jemajoče razglede na zeleno pokrajino.

Lanzarote se lahko pohvali z najlepšimi plažami med vsemi Kanarskimi otoki. Skoraj sto kilometrov dolga obala je polna plaž – tretjino jih pokriva nežen saharski pesek, tretjina je črnih vulkanskih plaž in tretjina kamnitih. Severni del otoka je bolj vetroven in zato pravi raj za ljubitelje surfanja in kajtanja, južna in vzhodna obala pa sta večinoma peščeni in zato popolni za kopanje. Na jugu otoka je priljubljena Playa Blanca, zgolj streljaj stran najdete plaže Papagayo – šest plaž s finopeščenimi zalivi za kopanje, ujetih v skalno obalo. Na vzhodni strani otoka sta priljubljeni letovišči še Puerto del Carmen in Costa Teguise s peščenimi plažami ter slikovitimi promenadami s pestrim dnevnim ter nočnim življenjem.

Costa Brava ali Divja obala se razprostira na skoraj 300 kilometrih severovzhodne španske obale in je poznana po številnih letoviščih. Najbolj znano in največje je vsekakor Lloret del Mar, ki se lahko pohvali z izjemnim dnevnim in nočnim življenjem. Za družine se najbolj priporoča del, ki leži južno (Malgrat de Mar in Santa Susanna) ali severno od Lloret del Mara (vse do območja Sant Feliu de Guixols), kjer so plaže veliko manj obljudene in divje. Costa Brava je tudi odlično izhodišče za izlet v Barcelono in hiter obisk največjih znamenitosti ali zgolj uživanje na širokih, prostranih plažah. Med letovišči velja omeniti še Girono, ki je znana po srednjeveški arhitekturi, ter Tossa de Mar – čudovito majhno obalno letovišče s finimi peščenimi zalivi in odlično ohranjeno srednjeveško dediščino.

Costa Blanca predstavlja 244 kilometrov dolgo sredozemsko obalo na jugovzhodu Španije, ki se vije vse od Coste Brave, torej od Katalonije, kjer je bolj skalnata, do bolj ravne proti južni regiji Murcia. Ime, ki v prevodu pomeni Bela obala, je dobila zaradi svojih številnih svetlih peščenih obal oziroma plaž. Središče je mesto Alicante – popolna kombinacija sončnih plaž, bogate kulture, zgodovinskih znamenitosti in živahnega vzdušja. Ne glede na to, ali iščete oddih na plaži (ena najbolj priljubljenih je Playa del Postiguet v središču mesta) ali želite odkrivati ​​zgodovinske bisere ali se preprosto potopiti v lokalno kulturo, Alicante vam bo zagotovo izpolnil željo.

