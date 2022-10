Kempinski Palace Portorož je World MICE Awards izbral za najboljši MICE hotel 2022 v državi

Oglasno sporočilo

Nagrada World MICE Awards želi standarde znotraj industrije MICE (sektor sestankov, incentive oz. nagradnih potovanj, konferenc in dogodkov) dvigniti z nagrajevanjem organizacij, ki so vodilne na svojem področju. Razvita je bila kot odgovor na ogromno povpraševanje sektorja MICE po poštenem in preglednem programu; program, katerega naloga je služiti kot dokončno merilo odličnosti in pomagati spodbujati novo dobo rasti, inovacij in najboljše prakse v svetovnem merilu. World MICE Awards je sestrski dogodek World Travel Awards, ki je bil ustanovljen leta 1994 za praznovanje odličnosti na področju potovanj in turizma.

Kai Behrens, generalni manager hotela, je ob prejemu nagrade komentiral: "Ta nagrada nagrajuje izjemno delo celotne hotelske ekipe in je veliko priznanje, da naš Kempinski Palace Portorož ni imenovan le kot najboljši hotel, ampak tudi kot najboljši MICE hotel v državi in ​​med najboljšimi v regiji." K tej izjavi je dodal: "Glede na to, da nas v prvi vrsti označujejo kot hotel za počitnice in vikend oddihe, je osvojitev nagrade v segmentu poslovnih potovanj in industriji dogodkov za nas izjemen uspeh, saj poudarja, da se vse delo, ki ga opravljamo v tem segmentu, obrestuje in nam bo dodatno pomagalo zmanjšati sezonskost portoroškega hotela."

Luksuzni hotel Kempinski Palace Portorož ni tujec za mednarodna priznanja in nagrade in je bil v preteklih letih prejemnik številnih nagrad, kot so Vodilni hotel v Sloveniji po izboru World Travel Awards 2017–2022, Star Diamond Award leta 2019 in Meetings star kot Naj Meetings & Kongresni hotel v Sloveniji že vrsto let. Poleg tega je bila hotelska restavracija Sophia zaradi izjemne in ustvarjalne kuhinje med priporočila v Michelinovem vodniku vključena tri leta zapored, v letih 2020, 2021 in 2022. Poleg tega je restavracija prejela tudi nagrado Gault&Millau 15/20, ki poudarja odličnost storitev in prefinjeno hrano.

Oglejte si ponudbo poslovnih dogodkov ter konferenc luksuznega hotela na povezavi tukaj.

Naročnik oglasnega sporočila je družba Hotel Palace Portorož, d. o. o.