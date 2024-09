Zgornja Savinjska dolina, eden najlepših in najbolj neokrnjenih biserov Slovenije, je še posebej čarobna v jesenskih mesecih. Ko se poletna vročina umakne in listje začne spreminjati barve v rdeče, oranžne in zlate odtenke, postane dolina prava oaza miru in naravne lepote. Jesenski oddih v Zgornji Savinjski dolini ponuja priložnost za sprostitev, pohodništvo, raziskovanje kulturne dediščine in okušanje lokalnih kulinaričnih specialitet.

Foto: Tomo Jeseničnik

Barvitost narave v Logarski dolini

Eden od največjih magnetov Zgornje Savinjske doline je Logarska dolina, ki se v jesenskih mesecih spremeni v pravo barvno pravljico. Dolga ledeniška dolina, obdana z visokimi vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp, ponuja številne možnosti za aktivnosti na prostem. Slap Rinka, eden najvišjih slapov v Sloveniji, se v jeseni obkrožen z barvitim listjem še bolj veličastno izliva v dolino, ne moremo pa niti mimo slapu Palenk, ki je razglašen za naravni spomenik.

Foto: Tomo Jeseničnik

Foto: Tomo Jeseničnik Za ljubitelje kolesarjenja je Logarska dolina idealna destinacija. Urejene kolesarske poti, ki vodijo mimo travnikov, gozdov in slapov, ponujajo nepozabne panoramske razglede. Jesenska svežina in mir zagotavljata prijetno kolesarjenje brez poletne gneče.

Kulinarično doživetje Zgornje Savinjske doline

Jesenski oddih ni popoln brez okušanja lokalnih kulinaričnih specialitet. Ena izmed najbolj prepoznavnih je zagotovo zgornjesavinjski želodec, suhomesnat izdelek, ki ima evropsko zaščiteno geografsko poreklo. V domačih gostilnah lahko poleg želodca poskusite tudi druge lokalne jedi, kot so žganci, kislo zelje in divjačinske specialitete, ki so še posebej priljubljene v jesenskem času.

Obiskovalci lahko obiščejo tudi lokalne kmetije in posestva, kjer ponujajo domače izdelke, od marmelad, medu, sira do jabolčnega soka in drugih sezonskih pridelkov. Jesen je čas trgatve in obiranja sadja, zato je to idealen čas za pokušino svežih jabolk, hrušk in drugih sadežev, ki jih ponuja dolina, vsekakor pa v tem, času ne smete zamuditi niti okušanja vin v alpskem vinogradu. Prepustite se Vinski turistični poti, da vas navduši z okusi in pristnim vzdušjem.

Foto: Mladen Blatnik

Sprostitev v naravi in wellness

Po aktivnem dnevu raziskovanja narave je Zgornja Savinjska dolina odlična destinacija tudi za sprostitev in wellness oddih. Številni hoteli in turistične kmetije v dolini ponujajo razvajanje v spa centrih, masažah in savnah. Na voljo so tudi številni wellness centri, ki temeljijo na uporabi lokalnih naravnih virov, kot so alpska zelišča in zdravilna voda.

Za tiste, ki želijo svojo dušo napolniti z energijo, je na voljo tudi bogata ponudba meditacij in joge v naravi, ki so še posebej priljubljene v mirnih jesenskih dneh, ko je dolina ovita v meglico in tišino, za poglobitev vezi z naravo pa si privoščite vodeno gozdno terapijo ali se odpravite v Mozirski gaj, ki tudi v jesenskem času ne razočara z osupljivimi pogledi.

Foto: Tina Gerkman

Turizem po meri vseh

Številne lokacije v Zgornji Savinjski dolini so prilagojene za invalide, gibalno ovirane osebe, družine z otroškimi vozički ter starejše osebe, ki imajo zaradi zdravstvenih razlogov otežen dostop do naravnih in kulturnih znamenitosti. Med dostopne lokacije spadajo na primer slap Palenk, barviti Mozirski gaj, muzejske zbirke na Ljubnem ob Savinji in nekateri deli Poti po Logarski dolini, ki je bila izbrana tudi za naj pot.

Foto: Tina Gerkman

Raziskovanje kulturne dediščine

Poleg naravnih lepot ponuja Zgornja Savinjska dolina tudi zanimivo kulturno dediščino. Obiskovalci lahko obiščejo katedralo v Gornjem Gradu, največjo in arhitekturno najpomembnejšo baročno stavbo v Sloveniji. Pokukajte na ekran pod katedralski obok in se prepustite 3D-zgodbi, ki vas popelje skozi bogato zgodovino. V Solčavi obiščite Center Rinka, kjer se lahko sprehodite skozi zgodovino Solčavskega, ter župnišče s stalno razstavo fosilov in metuljev. Obiščete lahko tudi etnološke poti, kjer se lahko seznanite z lokalnimi običaji, arhitekturo in načinom življenja prebivalcev doline skozi stoletja, ali pa Muzej gozdarstva in lesarstva v Nazarjah, ki prikazuje življenje in delo nekdanjih gozdarjev in lesarjev.

Foto: Tomo Jeseničnik

Družinske aktivnosti med krompirjevimi počitnicami

Jesen je idealen čas za družinski obisk manj obljudenih poti, kjer lahko uživate v miru in tišini. Zbistrite svoje misli na sprehodu po Solčavski panoramski cesti, sledite ljubkim žabicam od Rečice ob Savinji do idiličnega okolja in ribnika Blate, za božanske razglede pa se v spremstvu vodnika povzpnite na dvatisočaka Raduho.

Foto: Tomo Jeseničnik

Za tiste, ki iščejo več adrenalina, so na voljo aktivnosti, kot so plezanje, soteskanje in rafting po reki Savinji. Rečna struga, obdana z jesenskim listjem, ponuja edinstveno izkušnjo tako za pustolovce kot tiste, ki si želijo le mirnega sprehoda ob reki.

Bi znali preživeti v naravi? Bushcraft Savinjska je poučna izkušnja doživljanja narave, na kateri boste spoznali številne spretnosti in znanja prednikov. V Matkovem kotu lahko napnete lok in se preizkusite v 3D lokostrelstvu. Pustolovci, ki bi radi dvignili srčni utrip nekaj metrov nad zemljo, pa se odpravite v adrenalinski ali pustolovski park.

Foto: Lumi Lumi

Vabljeni, da nas obiščete tudi v jesenskih dneh!

Jesenski oddih v Zgornji Savinjski dolini je prava izbira za vse, ki si želijo pobegniti od vsakodnevnega vrveža in se potopiti v čudovito, barvito naravo. Ne glede na to, ali iščete sprostitev, kulinarične užitke ali pohodniške avanture, vam ta skriti kotiček Slovenije ponuja vse to in še več. Jesenska Zgornja Savinjska dolina je kraj, kjer se narava in mir prepletata ter ustvarjata popolno okolje za nepozaben oddih.

Rezervirajte svoj oddih na naši spletni strani visitsavinjska.com! #ifeelslovenia #visitsavinjska #mojaslovenija

Naročnik oglasnega sporočila je RA Saša.