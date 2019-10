Jesen, ki prija

Oglasno sporočilo

Nekaterim se zdi, da je jesen prišla prehitro. Iz kratkih rokavov in "after work" martinčkanja smo prešli na jakne in nogavice. Nič hudega. Letni časi imajo svoj čar in včasih se slabo vreme celo prileže. Najbolj takrat, ko imamo ugasnjeno budilko in prosto dopoldne, misel na obveznosti pa je prestavljena za vsaj 48 ur.

Savna za srečo

Ali ste vedeli, da vročina iz savne sprošča mišice telesa, izboljša cirkulacijo in celo prebudi endorfine, hormone sreče? Številni so o tem prepričani, poskus pa lahko naredite kar na sebi. Za ta podvig si je najboljše izbrati kraj, kjer na enem mestu najdete več različnih savn in si tako privoščite vsaj poldnevno razvajanje. V Sauna Parku v središču Portoroža se lahko sprehodite skozi 7 različnih savn, se prepustite vrtinčenju zraka priznanega savna mojstra, se natrete z zdravilno soljo lokalne pridelave in se ohladite v ledeni jami.

V vsaki jeseni je nekaj poletja

Ni nujno, da je jesen povezana z depresivnim vzdušjem. Za poletno počutje lahko veliko storimo že sami. Prebujanje ob pogledu na morje, sprehod na svežem morskem zraku in okusno kosilo iz lokalnih sestavin nam bodo dobro deli. Osrečite svoje najdražje s podaljšanim koncem tedna v vaši družbi. Mobilni telefon in prenosnik naj ostaneta izklopljena.

Ali znate pravilno dihati?

Dihanje je ključno za življenje, toda ali sploh znamo pravilno dihati? Raziskave so pokazale, da dihalni vzorec večine izmed nas ni pravilen. Površno dihanje pa lahko vodi do težav s spancem, prebavo, srčnim ritmom in celo vpliva na zdravje naših zob. Skrajni čas torej, da se naučimo, kako lahko s pravilnim dihanjem izboljšamo svoje zdravje. Prepustite se nasvetom strokovnjaka za dihalne tehnike in začutite nov val energije!

Drobna razvajanja za velik nasmeh

Vsi vemo, da za srečo ne potrebujemo veliko. Že drobne stvari nam lahko polepšajo siv dan. Iniciativa in želja nekaj narediti zase pa sta pri tem ključni. Če po celodnevnem sedenju za računalnikom čutite bolečine vzdolž hrbtenice, ne čakajte, da se te razširijo na celotno telo. Zastalo energijo sprostite s pomočjo tradicionalne tajske masaže s toplim oljem, dušo pa pobožajte s čajem z Daljnega vzhoda.

Plavanje & co.

Se vam je kdaj zgodilo, da ste se kljub glavobolu odločili za rekreacijo in presenečeno ugotovili, da ste se ga z gibanjem znebili? Včasih so tovrstne bolečine posledica premajhne vsebnosti kisika v možganih, kar ne preseneča glede na dolge ure, ki jih preživimo v zaprtih prostorih. Rešitev je lahko plavanje v bazenih z ogrevano morsko vodo Term Portorož ali udeležba na vodenih vadbah joge s priznanim terapevtom iz indijske Kerale. Izbira je vaša – učinek pa zagotovljen!

Namig za izlet

Slovenska Obala ponuja številne možnosti za izlete. Začudeni boste, kako lepo je istrsko zaledje in ugotovili, da barvite vasice Padna, Koštabona in Sveti Peter v marsičem presegajo svetovno znane toskanske griče. Poskusite sveže iztisnjeno olivno olje ali meso Boškarina in pokramljajte z domačini. Če vam ponudijo zavitek s kakijem ali zlatim jabolkom, vzemite še kos za seboj. Verjemite, ne bo vam žal!

Naročnik oglasnega sporočila je LifeClass Hotels & Spa, Portorož.