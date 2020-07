Intimnost vam je zagotovljena v novem butičnem hotelu Boutique Hotel Dobrna s 13 sobami in zajtrkovalnico "Boutique bar". Nekoč Vila Šenoa, ki je gostila eminentno gospodo. Zdaj njena prebujena očaranost vabi v goste ljubitelje butičnih hotelov sredi neokrnjene narave, ki v svoji majhnosti ponujajo dodano vrednost in ekskluzivni pristop za še tako izoblikovane okuse obiskovalcev.

Bližje kot še nikoli. Terme Dobrna.

Trenutki v dvoje so tisto, kar iščete? Seveda obožujemo nežne vonje eteričnih olj, soj sveč in neprecenljive trenutke v dvoje. Prava izbira je kopel za dva v objemu vodnih termalnih mehurčkov, ki vas bodo popeljali v vaš svet neskončnosti.

Bližina in zvoki narave vam zagotavljajo miren in brezskrben oddih, ki ga še kako potrebujete. Mogočne drevesne krošnje 200-letnega Zdraviliškega parka kar buhtijo in se nežno zibajo ob lahki sapi vetra. Leseni mostovi zagotovo pritegnejo vašo pozornost. Niso delo narave, vendar s svojo naravno podobo popestrijo čudovite zelene površine.

Naj bo bivanje pravljično v popolnoma prenovljenem hotelu Vila Higiea. Da, to je tista vila, ki spominja na grad in leži na manjšem hribčku, ravno dovolj, da nudi širok pogled na 200-letni Zdraviliški Park. Njena prenovljena sončna terasa je kot naročena za "martinčkanje" na svežem zraku. Postrežba zajtrka v novi zajtrkovalnici bo okusen začetek nepozabnega dne.

Varčni ekološki avtomobili, ki so okolju prijazni, vas popeljejo po okoliških poteh. Odkrijte skrite kotičke narave, obiščite farmo jelenov ali se posladkajte z domačim medom.

Nova Kavarna Park vas bo navdušila s prijetnim ambientom, saj se nahaja le korak stran od sprehajalnih poti Zdraviliškega parka. Osvežujoč napitek z okusno hišno tortico bo kot nalašč za trenutke okusnega razvajanja.

Zakaj bi izkoristili svoj turistični bon prav v Termah Dobrna? Vedno znova se zadovoljni vračate v Terme Dobrna, ker so vam Terme Dobrna bližje kot še nikoli, ali pa vas nepoznano najstarejših slovenskih Term spodbudi k raziskovanju novega. Oddih v Termah Dobrna vabi v neskončnost naravnih in termalnih užitkov.

Preverite ugodnosti in pogoje na www.terme-dobrna.si in rezervirajte svoj oddih na info@terme-dobrna.si ali 080 22 10.