Idilična destinacija, kjer boste našli pravi stik z naravo

Od skromnih začetkov najema manjšega planinskega doma je s skrbnostjo in vztrajnostjo zrastel hotel, ki danes ponuja prav posebno doživetje. Na 1.181 metrih nadmorske višine, ob neokrnjeni lepoti pohorskih gozdov stoji pravi raj za vse, ki iščejo udoben in brezskrben stik z naravo. Družinski hotel Jakec z 42 sobami velja za pravo družinsko zatočišče, ki ponuja vse, kar potrebujete na počitnicah z majhnimi otroki.

Hotel Jakec ponuja prav posebno domačnost, že takoj se boste počutili kot doma. Od udobnih in sodobno urejenih sob, vrhunske kulinarike do brezmejne zabave. Poskrbljeno je za vse generacije – tako za starejše, ki poleg aktivnosti v naravi iščejo popolno wellness sprostitev, kot za najmlajše, ki bi radi na zabaven in poučen način spoznavali idilično okolico Pohorja.

Glavna prednost hotela Jakec je prav njegov stik z naravo, ki spominja na prvovrstno pravljično doživetje.

V bližnji okolici imate na voljo 15 pohodniških poti različne zahtevnosti. Prednost poti je pametno označevanje s QR-kodami, kjer lahko prek aplikacije spremljate pot in zanimivosti, ki so na njej. Aplikacija vas bo tako opozarjala na pomembne naravne ali kulturno-zgodovinske spomenike ob izbrani turi ter na dih jemajoče razglede in vedute, kjer se velja za trenutek ustaviti in jih občudovati.

Pet izletniških točk za vse generacije

V hotelu Jakec vzemite brošuro Urške in kartonček za zbiranje žigov na Urškini poti. Na vsaki izmed postojank poskenirajte QR-kodo in Urška vas bo povabila na pot mimo cerkve sv. Treh kraljev, Velikega vrha, Urškinega križa, Črnega jezera, Osankarice in nazaj do hotela Jakec. Vsaka postojanka vam bo ponudila delček svoje zgodbe.

Predviden čas: 3 h

Razdalja: 8,8 km

Zahtevnost: 2 pohodnika za zahtevnost

Težavnost: lahka označena pot

POT NA STOLP

Pot na stolp je po dolžini ena najdaljših poti. Pot nas mimo Črnega jezera, Osankarice popelje v osrčje pohorskih gozdov,kjer začutimo mir in spokojnost Pohorja. Po nekaj urah miru in tišine prispemo do koče na Pesku, od koder se usmerimo do stolpa na Rogli. Nazaj do Treh kraljev nas pot vodi mimo koče na Jurgovem po smučišču navzdol ter ob makadamski cesti do Osankarice in Treh kraljev.

Predviden čas poti: 8,5 h

Razdalja: 30,4 km

Težavnost: lahka označena pot, ki pa lahko predstavlja težave zaradi svoje dolžine. Ob predhodni rezervaciji možnost prenočitve na Osankarici, Koči na Pesku in Rogli.

Pot, ki je primerna za prav vse starostne skupine, nas pelje do Partizanske bolnišnice Jesen še iz časov druge svetovne vojne. V hotelu Jakec lahko po predhodnem dogovoru najamete vodnika, ki vam bo pokazal tudi notranjost prostorov. Vrnitev je po tekaški progi vse do smučišča, po katerem nas pot pripelje do hotela Jakec.

Čas poti: 2 h

Razdalja: 7,1 km

Težavnost: lahka označena pot

URHOVA POT

Na tej poti boste spoznali zgodovinske znamenitosti Pohorja, kot so Jublarjev križ, Jakčev mlin, Ančnikovo gradišče, Cerkev sv. Urha. Spoznali boste pohorske vasice Malo in Veliko Tinje, Turiško in Jurišno vas, Planino pod Šumikom.

Predviden čas: 5 h 10 min

Razdalja: 16,3 km

Težavnost: lahka označena pot

Pot prečudovitih razgledov nas ob zmernem vzpenjanju iz Slovenske Bistrice vodi mimo spomenika NOB v Visolah, cerkvice sv. Petra in Pavla v Velikem Tinju, Repnikove kapelice v majhni pohorski vasici Rep na Pohorju vse do hotela Jakec na Treh kraljih.

Predviden čas: 3 h 10 min.

Razdalja: 9,4 km

Težavnost: lahka označena pot