Glampyarding in zgodba Odprtih vasi

Pristne vezi med naravo in ljudmi

V vinogradih, sadovnjakih in oljčnikih, ki objemajo naše vasi, rastejo stebla in poganjki, ki jih v času rasti ves čas nežno božajo in skrbno negujejo roke gospodarjev. V kleteh zori vino, v shrambah siri, v čebelnjakih med, v steklenih posodah oljčno olje, ki v zameno za skrbno nego vsako leto ponudijo drugačno žlahtnost okusov. Na burji zorijo domače mesnine, med katerimi kraljuje slasten pršut. Najraje ga narežejo za prijatelje in ponudijo ob domačem kruhu, ročno zamešenem iz moke, zmlete v sosedovem mlinu in spečenem v krušni peči, ter ob kozarcu svežega vina. Vse je zdravo in polnega okusa.

Takšno je življenje v Odprtih vaseh. Edinstvena zgodba, ki vabi z avtentičnostjo ter gostoljubjem domačinov 365 dni v letu. Noto posebnega prestiža doda izkušnji bivanje v sodobni, trajnostni namestitvi – Maxiju.

Se v vašem vsakdanu vse dogaja prehitro? Ali zvečer ne zaspite, ker razmišljate, kaj vse morate postoriti naslednji dan? Se vam zdi, da izgubljate dragocene trenutke svojega življenja? Zagotovo bo po teh koronskih časih nastopil pravi trenutek za pobeg. Kaj je lepšega, kot da že danes podarite sebi in dragi osebi skrbno izbrano darilo – pobeg v prav posebno doživetje?

Pobeg k Odprtim vasem in odprtim ljudem, v svet, ki je poln navdihujočih zgodb. Kamorkoli se boste obrnili, boste našli nekaj, kar bo vzradostilo vaše srce.

Do tega unikatnega doživetja vas loči le klik na portalu www.odprtevasi.si, kjer lahko spoznate udobje Maxija, ponudbo doživetij v stiku z domačini, lokacije najboljših domačih gostiln ter turistične znamenitosti v bližini. Rezervaciji in plačilu termina bivanja sledi prejem kode za uporabo izbrane nastanitve.

Zgodbe ljudi iz Odprte vasi Prvačina

Sleherna slovenska vas ima svojo dušo. Prvačina, eno največjih naselij v Vipavski dolini, ki je s svojimi prodornimi rojaki že od nekdaj imela pomembno vlogo v razvoju Goriške, je zaznamovala zgodba Aleksandrink. Pečat so pustile v zgodovini vasi in življenju tukajšnjih ljudi, katerih potomci danes tudi zaradi njih ustvarjajo uspešne zgodbe.

Muzej aleksandrink v vasi Prvačina

"V vasi tako rekoč ni hiše, ki ne bi dala aleksandrinke, skoraj ni podstrešja, kjer ne bi našli baula, potovalne skrinje oziroma kovčka, ki še vedno hrani dragoceno zapuščino non in pranon," je povedala sogovornica Vesna Humar. "Prav tako ni otroka, ki ne bi odraščal s pripovedmi, ki so v določenem vidiku dobile podobo pravljičnih mitoloških zgodb. In vse to – živ kolektivni spomin, tradicija in predmetnost vseh teh zgodb, ki so ostale med nami – se je oblikovalo v atmosfero, ki je privedla do ustanovitve Društva za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink." Kmalu zatem so se začeli oblikovati zametki prve zbirke in Goriški muzej je Prvačino izbral za lokacijo stalne razstave, ki bo ohranila zgodbe teh izjemnih Primork za prihodnje rodove. Tukaj lahko najdete živi muzej in se potopite v zgodbe žensk, ki so odhajale v Egipt, v bogato in kozmopolitsko Aleksandrijo, kjer so tudi več desetletij ostale kot dojilje, varuške in gospodinje, da bi lahko z zasluženim denarjem ohranile dom in premoženje, ki je bilo pogosto že tik pred rubežem ali po domače na "kantu". Matere, ki so doma pustile majhne otroke, niso bolečine odtujitve nikoli prebolele, kaj šele njihovi, za vedno zaznamovani otroci. V večini primerov so se domov vrnile prepozno, da bi lahko izpolnile svoje materinsko poslanstvo in doživele domačnost s težko prisluženim denarjem postavljenega doma. So pa s svojim svetovljanstvom in omiko, ki so ju osvojile v letih dela v elitnih in izobraženih sredinah, po vrnitvi vdihnile v obliki naprednega razmišljanja in vključevanja novosti v vsakdanje vaško življenje, kar se še danes odraža v delovanju in razmišljanju domačinov.

Domačija Na Štacjonu

Družina Vodopivec se s sadjarstvom ukvarja že vse od leta 1986, ko so posadili prvih 1250 sadik breskev. V sredini 80. let je bilo sadjarstvo v Vipavski dolini v vzponu, domača breskev pa izredno cenjen in iskan sadež. Danes je zgodba precej drugačna. Nasadi z breskvami, ki so bili nekoč ponos Vipavske doline, so drug za drugim propadli. Pri Vodopivčevih so leta 2010 zasadili novi, precej manjši nasad z 250 breskvami in s 120 češnjami. "Še vedno upamo, da nam bo uspelo ohraniti družinsko tradicijo, pa čeprav je sadjarstvo trenutno naš konjiček, veselje. A vztrajamo, saj nam ta, z naravo povezan način življenja, veliko pomeni. Ponosni smo, da imamo nekaj svojega, svežega, zdravega, in to radi ponudimo tudi svojim gostom," je povedala Karmela Vodopivec. "Prav tako radi sadje predelamo v sok, kompot, tudi v marmelado. In vso to ljubezen do zemlje, znanje, ki smo ga dobili od svojih nonotov, način obdelave in vzgoje dreves, še posebej pa odlične sadeže, ki zorijo v sadovnjakih in na vrtu, radi delimo s prijatelji in gosti."

Turistična kmetija Na hribu

Tudi zakonca Leban sta se odločila, da bosta vrata svoje ekološke kmetije odprla gostom, ki bodo za dopustovanje izbrali slovensko podeželje. Doživetje Odprtih vasi dopolnjujeta s ponudbo turističnega jahanja in predstavitvijo življenja na ekološki kmetiji. Vesela sta povezovanja lokalne skupnosti. Gost pri njiju odkrije bogastvo samooskrbne živinorejske kmetije ter spozna domače živali, od prašičev in kokoši do krav, poudarek pa je na vzreji čistokrvnih konj pasme quarter horse. Ponujata šolo prostega jahanja in goste na željo poučita o pravilih proste ježe, na konju pa jih pospremita na jahalni izlet po okoliških konjeniških poteh. Predelujeta pa tudi vino in mesnine: odlične “šalame”, suhe klobase, pršut in panceto. Zadnja leta predelata tudi več vrst ekološko pridelanih žit. Obiskovalci si lahko ogledajo proces mletja v ekološkem mlinu in si poleg ostalih izdelkov kupijo za domov tudi moko. Posebej sta ponosna na žito kamut.

Družina Vižintin in oljčno olje Ronki

Žarko Vižintin se z nasadi oljk v Vipavski dolini ukvarja že 17 let. Zadnja leta z družino, ženo Silvo in sinom Martinom, več pozornosti namenijo turizmu. "Prav je, da ljudje, ki se ustavijo pri nas, vidijo, kako in od česa živimo," je povedal Žarko in omenil, da se posebej prebivalci mest, ki se ustavijo v oljčniku ali vinogradu, ne morejo načuditi lepoti pokrajine in prijaznosti ljudi. "In kaj je lahko lepšega za gosta, ki pride v ta zeleni raj in lahko poskusi doma pridelano vino, ekstra deviško oljčno olje in mesnine, ki jih sušimo na vipavski burji?" Družina Vižintin prav zato načrtuje širitev sobe za degustacije z večkratnim zlatom nagrajenih olj iz sorte belica in ličino. Hkrati pa je vedno več povpraševanja po domačem kruhu, pečenem v krušni peči, ki ga po starih noninih receptih z dodatkom svoje domišljije in kreativnosti peče Žarkov sin Martin.

Vino v amforah

Borut Leban je od mladih nog z očetom Vilijemom spoznaval skrivnosti pridelave dobrega vina. Kot poslovnež se je po več letih odmika od narave odločil ponovno narediti nekaj za svojo dušo in začel ustvarjati svoje vino. V Odprte vasi vstopa s posebno zgodbo. Z zgodbo o vinu v amforah, ki se je začela pred dobrimi desetimi leti. "Gostu, ki nas obišče, bi rad predstavil svoj način razmišljanja ter pristop k vinogradništvu in vinu. Želim si, da spozna vina, ki dozorijo na povsem naraven način in so lahko boljša in tudi bolj zdrava od vin, ki so pridelana s pomočjo enoloških sredstev," pove Leban o popolnoma drugačnem pogledu na oranžna vina, ki v njegovi kleti trenutno zorijo že v štirih amforah.

V Oprtih vaseh boste spoznali še veliko navdihujočih zgodb. Zapeljale vas bodo z umirjenim, a vsestransko polnim življenjem, ki je pravi balzam za vse, ki so utrujeni od stresnega vsakdanjika.

Gostje Odprtih vasi prejmejo tudi kartico ugodnosti, ki jo lahko izkoristijo ob obisku izbranih turističnih znamenitosti ali najboljših domačih gostiln. Rekreativci in ljubitelji aktivnega raziskovanja lepot podeželja lahko na izlete pobegnejo na električnih kolesih.

To so Odprte vasi. Glampyarding – povsem nov način dopustovanja, edinstveno doživetje avtentičnega življenja na vasi, v naravnem amfiteatru, ki vse leto ponuja neponovljiv čar prepleta domačnosti in tradicije, hkrati pa udobje sodobne, trajnostne namestitve.

Doživetje pristnih vezi med naravo in ljudmi. 365 dni v letu.

Sezona zgodbe Odprte vasi se začne junija 2021.

