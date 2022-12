Enkratna priložnost: počitnice na Zanzibarju tudi do 30 % ceneje!

Oglasno sporočilo

V teh dneh smo ljudje na lovu za še zadnjimi prazničnimi nakupi. Pa ste kdaj pomislili, da so tudi počitnice lahko popolno darilo, ki ga lahko poklonite sebi in svojim najdražjim? Kaj ko bi si torej v letu 2023 privoščili skupno razvajanje na čudovitih belih plažah v objemu turkiznih valov? Izkoristite posebno ponudbo in rezervirajte počitnice na Zanzibarju še danes – tudi do 30 % ceneje !

Foto: Shutterstock

Zanzibar že desetletja predstavlja kult sanjskih počitnic za vse generacije. Kako tudi ne bi, ko pa na tem rajskem otočku sredi Indijskega oceana na svoj račun pridejo tako tisti, ki si želijo počitka na belih tropskih plažah, kot tudi oni, ki jih zanima raziskovanje naravnih znamenitosti in burne zgodovine. Zanzibar je že pred stoletji s svojimi čari osvajal popotnike, trgovce in koloniste z vsega sveta, danes pa predstavlja popolno počitniško oazo za sprostitve in avantur žejne počitnikarje z vsega sveta.

Foto: Shutterstock

Rezervirajte počitnice na Zanzibarju še danes in uživajte v raju tudi do 30 % ugodneje!

Je že res, da leži skorajda na drugem koncu sveta, a Zanzibar je dejansko bližje, kot se vam zdi. S turistično agencijo Počitnice.si, ki ima na enem mestu zbrane počitnice in potovanja vseh organizatorjev v širši regiji, lahko namreč na Zanzibar poletite z organiziranim prevozom iz Ljubljane ali Zagreba prek Dubaja kar petkrat na teden. Počitnice na tem rajskem otoku, ki leži le kakšnih 50 kilometrov vzhodno od afriške obale, si lahko prilagodite povsem po svojem okusu: sedem nočitev v kakovostnem hotelu skupaj z letalskim prevozom in transferji od letališča do hotela in nazaj vam je denimo na voljo že od 1.299 evrov naprej!

in v nekaj urah boste na e-poštni naslov prejeli Počitnice.si so vam na voljo tudi na telefonski številki 01 280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete v njihovi poslovalnici v nakupovalnih središčih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo. Privoščite si eksotično afriško pravljico na Zanzibarju! Uporabite iskalnik ali pošljite povpraševanje z želenim terminom odhoda, številom noči, številom in starostjo oseb na info@pocitnice.si in v nekaj urah boste na e-poštni naslov prejeli najboljše in najugodnejše paketne ponudbe za nepozaben oddih . Svetovalci priso vam na voljo tudi na telefonski številki, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete v njihovi poslovalnici

Zakaj izbrati počitnice na Zanzibarju?

Počitnic na Zanzibarju ni treba načrtovati v točno določenem delu leta, saj tropsko podnebje zagotavlja toplo in sončno vreme skozi vse leto. Zaradi deževnih obdobij so nekoliko manj primerni zgolj april, maj ter november, a ima tudi to obdobje poseben čar, ki ga bodo avanturistični počitnikarji z veseljem izkoristili.

Foto: Shutterstock

Za vstop na Zanzibar potrebujete veljavno potrdilo o cepljenju proti koronavirusu s QR-kodo. Necepljeni morate za vstop na Zanzibar predložiti negativen PCR-test ali hitri test, ki ni starejši od 72 ur od prihoda na Zanzibar. Otroci pod pet let testa ne potrebujejo. Druga cepljenja niso potrebna, saj je Zanzibar otok in zanj ne veljajo splošna pravila celinske Tanzanije. Prav tako na Zanzibarju ne potrebujete antimalarikov, tako da se lahko na počitnice odpravite brez vsakršnih dodatnih obveznosti in skrbi.

Zanzibar: pestra ponudba za vsak okus!

Oddih na rajskih plažah Zanzibarja lahko seveda načrtujete sami, a boste najbrž morali kar nekaj časa preždeti pred računalnikom, da naberete vse koristne informacije o destinaciji ter ustreznih namestitvah. Zakaj bi si torej nalagali dodatno delo in tratili svoj dragoceni čas, ko pa vas z znanjem ter večletnimi izkušnjami podkovani svetovalci na Počitnice.si opremijo tako z vsemi koristnimi informacijami kot tudi dodatnimi nasveti za nepozabno izkušnjo, pomagajo pa vam tudi pri izbiri pravega hotela glede na vaše želje in potrebe.

Izbirate lahko v pestri ponudbi namestitev za vsak okus. Zanzibar namreč nudi vse – od manjših butičnih hotelov in vil z intimnimi zasebnimi plažami do večjih hotelskih kompleksov različnih kategorij, ki ponujajo kopico storitev in aktivnosti skozi ves dan. Večina namestitev v ponudbi turistične agencije Počitnice.si nudi polpenzion, določene so obogatene še z all inclusive ponudbo. Prav zaradi pestre in raznovrstne ponudbe hotelov ter izjemne prilagodljivosti je Zanzibar ena izmed najbolj zaželenih destinacij tako pri mladoporočencih in parih kot tudi pri družinah z otroki ter popotnikih in raziskovalcih.

Foto: Shutterstock

Nasploh velja, da je na Zanzibarju za počitnikovanje najbolj primeren severni del otoka, kjer je plimovanje najmanjše. Na drugih delih lahko oseka namreč morje od obale odmakne tudi sto metrov ali še več. Slovenski gostje še posebej radi izberejo letovišča v krajih Nungwi ter Kendwa, ki se lahko pohvalita z izjemno čistimi belimi plažami ter toplim turkiznim morjem. Sproščanje na neskončnih belih plažah lahko tukaj popestrite s kajtanjem, supanjem, surfanjem, jadranjem ter raziskovanjem bogatega pisanega življenja pod vodno gladino.

Ves čas počitnic na Zanzibarju vam je na voljo slovenski predstavnik!

Če vas vseeno skrbi, da bi vam med počitnikovanjem na Zanzibarju postalo dolgčas, naj vas pomirimo: če oddih rezervirate pri Počitnice.si, vas že na letališču pričaka slovenski predstavnik , ki vam uredi prevoz do izbrane namestitve in vam je nato ves čas počitnic na voljo tako za informacije kot za rezervacijo izletov, na katerih boste lahko dodobra spoznali zanzibarsko zgodovino ter njihove izjemne znamenitosti čisto od blizu. Na ta način boste ta afriški biser sredi Indijskega oceana spoznali v pravem pomenu besede, domačini pa vas bodo z veseljem povabili medse ter vam predstavili svoj vsakdan.

Foto: Shutterstock

Nikar ne izpustite izleta v prestolnico Zanzibar in znamenito staro mestno jedro Stone Town z ozkimi uličicami, ki se vijejo med starodavnimi stavbami in so mešanica arabskih, afriških, indijskih, perzijskih in evropskih vplivov. Zagotovo vas bo navdušila lokalna tržnica, kjer si domačini izmenjujejo svežo zelenjavo in košare omamno dišečega tropskega sadja, vonj katerega vas bo spremljal celotno pot do mestne katedrale, ki med domačini nosi močan simbolni pomen. Stoji namreč na mestu, kjer je bila nekoč tržnica s sužnji, glavni oltar pa je postavljen točno na mestu, ki je bilo namenjeno bičanju.

Zanzibar: od sužnjev do začimb ter druženja z edinstvenimi opicami

Za polno mero adrenalina bo poskrbel izlet na otok Changuu oziroma Prison Island (Zaporniški otok), na katerem so nekoč v zaporih zadrževali sužnje, pozneje pa ga je prevzela britanska vojska in ga uporabljala kot postajo za karanteno. Danes Prison Island ponovno služi svojemu prvotnemu namenu: je prava rajska oaza, polna dreves in zelenja, ki kar vabi na sprehod ob žvrgolenju pisanih eksotičnih ptic. Tik ob otoku najdete nekaj izjemno slikovitih koralnih formacij, ki bodo navdušile ljubitelje podvodnega sveta. Na otoku domujejo tudi več kot sto let stare orjaške želve, ki so jih v preteklosti sem pripeljali s Sejšelov, da bi ohranili njihovo vrsto. Gre za endemične vrste, ki si jih lahko ogledate čisto od blizu in se z njimi tudi fotografirate.

Foto: Shutterstock

Po odpravi trgovine s sužnji so gonilo zanzibarskega podjetništva postale začimbe. Prav zato je med počitnicami v Zanzibarju nujno obiskati katero od skrbno izbranih gojišč začimb, ki vključuje tudi ogled območij gojenja. Tako lahko na lastne oči vidite, kje in kako se pridelujejo klinčki, muškatni oreščki, kurkuma, črni poper in preostale dišeče začimbe ter se seznanite s starodavnim postopkom njihove pridelave. Vsekakor gre za izlet, na katerem boste lahko razvajali svoje čute s kalejdoskopom vonjav, okusov in tekstur, domov pa se zagotovo vrnete s kopico novih znanj ter polno vrečo ekskluzivnih svežih začimb.

Posebna izkušnja bo zagotovo tudi sprehod skozi gozdni rezervat Jozani, kjer vas bo zabavala ogrožena vrsta opic z imenom rdeči klobus, za katero lokalci trdijo, da ima enako pričesko kot Donald Trump. Družbo jim v parku dela na stotine metuljev, ptic in različnih rastlin, v bližini pa si lahko ogledate še mangrove, edina drevesa, ki rastejo v slani vodi in imajo številne oporne korenine, s katerimi se trdno zasidrajo v blatna tla. Avanturisti se na Zanzibarju lahko podate še do naravnega akvarija Mnarani ter si ogledate želve in druge morske živali ali pa se podate proti jugu, poiščete delfine in zaplavate v njihovi družbi.

na Počitnice.si in si privoščite nepozabne počitnice na Zanzibarju. Raziščite možnosti TUKAJ ali pošljite povpraševanje z želenim terminom odhoda, številom noči ter številom in starostjo oseb na Izkoristite posebne paketne ponudbe pošljite povpraševanje z želenim terminom odhoda, številom noči ter številom in starostjo oseb na info@pocitnice.si in v le nekaj urah boste prejeli seznam najboljših in najugodnejših ponudb glede na vnešene kriterije. Pohitite, najlepše plaže sveta čakajo na vas

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si d.o.o.