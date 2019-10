Če veš, da te ima nekdo tako rad, da diha s tabo, dobiš izjemno moč

Oglasno sporočilo

Za Alenko Godec, Simono Vodopivec Franko in Damjano Golavšek je pet sezon nastopanja v najuspešnejšem slovenskem muzikalu vseh časov. Mamma Mia je Slovence "vrgla s tečajev", saj si je 141 predstav v petih letih ogledalo več kot 150 tisoč ljudi. Nastopile so v glavnih vlogah Dinamitk – Donne, Rosie in Tanye – in pri občinstvu požele ovacije, kakršnih se v karieri ne spominjajo. Konec avgusta je bila v Križankah zadnja predstava tega muzikala in potem so končno lahko rekle: "Punce, gremo me po svoje!"

Iskreno so se razveselile povabila v Terme Šmarješke Toplice, podobno kot so se razveselile takrat, ko je Simona prijateljicama sporočila novico, da sta z možem, nekdanjim smučarjem Jurijem Frankom, kupila pravice za muzikal Mamma Mia, in izrazila željo, da bi v glavnih vlogah nastopile skupaj. "Me smo zares povezane in prave prijateljice, in to, kar so ljudje videli na odru, je bilo pristno, ne zaigrano.

Simona Vodopivec Franko, Alenka Godec in Damjana Golavšek so vokalno ubran trio, zvezde muzikala Mamma Mia in dobre prijateljice. Foto: Terme Krka

Srečne celice in zadovoljna zrela leta

Prisegajo na zmernost v življenju, na vseh področjih. Na meritvah v Šmarjeških Toplicah se je izkazalo, da so precej mlajše, kot kažejo njihova prava leta, test pa je tudi pokazal, kot pripomni Damjana, da ima Alenka med vsemi tremi najbolj srečne celice.

Vse tri izžarevajo srečo, ki jo je Mamma Mia le še povečala. S svojim življenjem so zadovoljne, sploh zdaj, ko so sredi petdesetih. "Zdaj sem bolj zadovoljna kot v mladosti. Z izkušnjami, ki jih imam, in vsem, kar sem doživela," doda Simona.

"V hudih trenutkih sta prijateljici prava angela"

V petih letih je iz ekipe muzikala Mamma Mia nastala ena sama velika družina. "Skupaj doživiš vse življenjske preizkušnje, ki se zgodijo vmes. So smrti, rojstva, poroke, so onkologije, vse mogoče," se spominja Simona, ki je po prvih šestih predstavah prejela neprijetno novico - odkrili so ji rakavo bulico na dojki. Zdravnik Erik Brecelj jo je po zdravljenju prišel pogledat na predstavo. Po nastopu ji je čestital in rekel: "Če ima Jure Franko srebrno olimpijsko medaljo iz Sarajeva, ima Simona zlato iz Križank." Damjana in Alenka sta bili na nastopih po zdravljenju zanjo kot angela. "Če veš, da te ima nekdo tako rad, da diha s tabo, da zajoka s tabo, dobiš izjemno moč," poudari Simona.

Če ima Jure Franko srebrno olimpijsko medaljo iz Sarajeva, ima njegova Simona zlato iz Križank!

Naporov je bilo veliko in dolgo so si želele, da bi si lahko vzele vsaj en konec tedna zase, da bi si oddahnile in se naklepetale, pa kar ni bilo časa. Vse do trenutka, ko so v roke dobile ponudbo Term Krka za punce.

Punce, gremo me po svoje!

V programu je bilo združeno vse, kar so si želele, zraven pa so prejele še sveženj iztočnic, kako naj po petdesetem skrbijo za svoje zdravje. "Strokovnjaki v Šmarjeških Toplicah nič ne vsiljujejo, kaj bi moral človek pri sebi spremeniti, povedo z občutkom in pravo mero," poudari Simona, Alenka pa doda: "Ženske smo v teh letih namreč zelo občutljive, hormoni naredijo svoje. S priporočili te tu seznanijo na pravi način, tako da jih brez slabega občutka sprejmeš, odločiš pa se sam."

"Da, Punce, gremo me po svoje bi si vse ženske morale dati kar na urnik, tako kot to velja za seks v zrelih letih. Tako pač je!" Foto: Terme Krka

Fascinantni zajtrki in pridelki z eko kmetij

Vse rade kuhajo, a so vse tri resnično uživale, ko so jih razvajali s hotelsko kulinariko. "To je bilo res 'crkljanje' in hrana je bila fantastična," pove Simona, Alenka pa jo dopolni: "Z možem veliko hodiva okoli, a ponudba v Šmarjeških Toplicah me je navdušila. Vse je bilo domače, označeno je bilo, od kod so pridelki. Všeč mi je eko usmeritev." Ko je Simona pojasnila, da ne sme uživati sladkega sadja, so ji naslednji dan postregli z zelenjavnim smutijem. "Ko pravijo, da individualizirajo programe, to zagotovo drži!"

Velnes v Šmarjeških Toplicah bi moral biti na recept

Alenka se v prostem času veliko sprehaja s psičko Chilly, za kaj več "odklopa" pa ni časa. In tako so v šmarješkem velnesu neskončno uživale, še posebej ob masaži, ki se imenuje Življenje je lepo. "Maserke v Šmarjeških Toplicah imajo zlate roke in ženske bi si morale to večkrat privoščiti," se razneži Damjana, Simona pa doda: "Pri naših letih bi morali vsem dati velnes v toplicah na recept. Vsaj dva dni na mesec. Počutiš se čisto drugače." Da, Punce, gremo me po svoje bi si vse ženske morale dati kar na urnik, "tako kot to velja za seks v zrelih letih", se za konec pošali Simona, Alenka in Damjana pa pokimata, češ, tako pač je.

