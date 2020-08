365 dni za obisk destinacije Koper

Oglasno sporočilo

Destinacija Koper je veliko več kot klasična morska destinacija, ki bi jo bilo vredno obiskati zgolj v poletnem času. Poleg morja in bogatega srednjeveškega mesta destinacija Koper namreč ponuja tudi bogato zeleno podeželje, ki je vredno obiska tudi po koncu vročih poletnih dni.

Vasice, oljčniki, vinogradi ter številne kolesarske in pešpoti, ki obdajajo Koper, bodo izpolnili pričakovanja še tako zahtevnih turistov. Destinacija Koper se, tako kot se za Istro spodobi, namreč lahko pohvali tudi z odličnimi vini in izvrstno lokalno kulinariko. Refošk, malvazija in muškat so osrednje sorte vin, ki jih lahko okušate na tem območju, v številnih vinskih kleteh in pri lokalnih vinarjih pa boste lahko poskusili še kakšno zanimivo sorto vina, ki vas bo prav gotovo navdušila. Hkrati boste lahko v manjših gostilnah, na turističnih kmetijah in pri drugih lokalnih ponudnikih razvajali svoje brbončice s svežimi morskimi jedmi, tartufi, pristnimi okusi domače zelenjave in sadja, siri ter seveda pršutom in drugimi okusnimi mesninami.

Za aktivne po srcu in romantične po duši

Foto: Jaka Ivančič

Konec poletja in zgodnja jesen sta tudi idealen čas za odkrivanje nepozabnih razgledov. Kraški rob in Šavrinsko gričevje sta namreč prava zakladnica tematskih in pešpoti, ki vam bodo zagotovo še dolgo ostale v spominu. Prav tako je Koper lahko odlično izhodišče za odkrivanje drugih bližnjih krajev, ki jih najbolj aktivni lahko obiščete tudi s kolesi ali še bolje z električnimi kolesi. Milo podnebje, enkratno okolje in bližina morja pa so pisani na kožo tudi številnim plezalcem, ki bodo na plezalnem območju Kraškega roba našli veliko plezalnih smeri različnih težavnosti.

Odkrivanje naravnih in kulturno-zgodovinskih znamenitosti

Razgibana istrska pokrajina je tudi dom številnih naravnih znamenitosti, kot so manjši slapovi, naravni kamniti mostovi, spodmoli in celo kraške jame. Prav tako je koprsko podeželje prepleteno s številnimi kulturno-zgodovinskimi znamenitostmi, skrivnostnimi cerkvicami, utrdbami in gradovi.

