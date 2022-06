Video: Sanjska ona-on poroka: Do oltarja sta jo pospremila dva

Oglasno sporočilo

Marinka in Damjan (po poroki): Hvala, ona-on! Midva sva odlično. Sanjska poroka za sanjski par. Poroka je mimo in midva imava zelo lepe spomine in vtise.

Takole sta prve vtise po poroki strnila Marinka in Damjan, ki hkrati pravita, da nista pričakovala, da se jima bo kdaj nasmehnila tako velika sreča, kot je osvojitev Sanjske poroke. Poglejmo, kako se je njuna ona-on.com pravljica začela in kaj ju je pripeljalo do Sanjske ona-on poroke.

Prijava na ona-on in prvi zmenek, ki je trajal pravljičnih sedem ur

Marinko je k uporabi ona-on spodbudila prijateljica, Damjan pa dodatne spodbude ni potreboval. Skupno jima je bilo, da sta želela spoznati nekoga za vedno. Hitro sta ugotovila, da so prijavljeni ljudje tako s podobnimi kot različnimi interesi, iskanje sebi primernega pa močno olajša kontaktni filter.

Po nekaj mesecih uporabe sta našla drug drugega. Izmenjala sta si nekaj sporočil in se kmalu dogovorila za prvi zmenek.

Sedem ur druženja na prvem zmenku je minilo, kot bi mignil. Vzdušje med njima pa je bilo pisano – vse od treme, nerodnosti do pozitivnih občutkov. Pravljica se je začela.

Od zmenka do Sanjske ona-on poroke 8

Svojo zgodbo o tem, kako sta se spoznala, sta z veseljem zaupala ustvarjalcem ona-on in to se jime je obrestovalo. Za nagrado sta prejela Sanjsko poroko (že 8. po vrsti).

Marinka in Damjan pravita: "Oba sva mnenja, da je ona-on za spoznavanje super stvar in da se brez vas ne bi imela nikoli priložnosti spoznati. Zato vas zelo rada pohvaliva in priporočiva tudi prijateljem."

UTRINEK: Sanjska poroka, sanjski par in sanjski potek

Na dan poroke sta se Marinka in Damjan prebudila v čudovito sobotno jutro. Kaj pričakovati? Kako bo potekal dan? Bo vse v redu in na svojem mestu? Seveda je bilo vprašanj veliko in doživetje na začetku malce stresno. Vseeno pa so prevladovala pozitivna čustva.

Vedela sta, da imata za seboj ekipo (vse poročne ponudnike je priskrbel soorganizator omisli.si/poroko), ki ji lahko zaupata, in da bo zato Sanjska poroka zares sanjska. Že pred velikim dnem sta si izbrala poročna prstana v Zlatarni Holc, uredila vabila in vse tiskovine v MVM servisu ter se dogovorila za lesene dekorativne dodatke pri Barbari iz KoKjut.

Kmalu je na vrata potrkala poročna načrtovalka Renata (Agencija Hedonist), ki je poskrbela za organizacijo poročnega dne. Na domu mladoporočencev je že dopoldne postalo zelo živahno. Zbirali so se tako domači kot tudi poročni ponudniki, ki so priskočili na pomoč s svojimi kreacijami. Za mejkap in pričesko je poskrbela Jadranka (JJ&T studio), za čudoviti obleki ženina in neveste pa Krinolina.

Ženin in nevesta sta bila videti naravnost čudovito. Sijala sta od veselja, pričakovanja in pozitivne energije. Ko sta oblekla svoji poročni obleki in ko sta bila Marinkin mejkap in pričeska končana, je bilo vse pripravljeno, da se dan začne zares.

Preden sta mladoporočenca prispela na lokacijo civilnega obreda ter slavja – oboje je potekalo v čudovitem Al Mulin v bližini Škofij -, so tja prispeli še nekateri, ki so zaslužni za to, da je poroka dobila piko na i. Metka iz Sanjskega šopka je s svojo srčno energijo znala oblikovati fantastičen šopek in vse dekorativno cvetje, sta povedala mladoporočenca. DJ Daddy je več ur ohranjal vzdušje in svate na visokih plesnih obratih, Anja iz Anja Cakes pa je oblikovala sanjsko poročno torto.

Skupaj z zbranimi svati so se odpravili najprej proti cerkvi, kjer je sledil cerkveni obred, nato proti Al Mulinu, kjer sta potekala civilni obred in slavje. Nevesto je k oltarju v cerkvi pospremila babica, na civilnem obredu pa oče, kar je bilo nadvse ganljivo. Da sta varno prispela od ene do druge poročne lokacije, je poskrbel njun prijatelj, a ne le to – s svojimi zabavnimi vložki je svate nasmejal in jih spravil v dobro voljo. Po uradnem delu (cerkveni in civilni obred) sta sledili pogostitev in zabava do jutra.

Za prekrasne spomine sta ves dan skrbela Matjaž Tavčar (foto) in Gašper Petrič (video).

Za nevesto in ženinom je čudovit poročni dan v idiličnem primorskem okolju, ki sta ga oplemenitila s penino, pisanim sadjem in helijevimi srčki. Za veličastni konec prelepega dne pa je poskrbel čudovit ognjemet, ki je razsvetlil primorsko nebo. Marinki in Damjanu želimo ogromno čudovitih zaljubljenih dni.

Naročnik oglasnega sporočila je VENETICOM D.D.