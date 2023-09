O čem te dni govori vsa spletna Slovenija? Ona-on.com že tretjič spletni prvak!

Oglasno sporočilo

Največja in najbolj priljubljena slovenska spletna storitev za zmenke ona-on.com je že tretjič prejela prestižno nagrado WebSi (dvakrat za najboljšo namizno aplikacijo, v letih 2021 in 2023, ter enkrat za najboljšo mobilno aplikacijo, in sicer leta 2018).

Naše poslanstvo je samskim pomagati poiskati pravega partnerja za resno zvezo. Da bo tvoje iskanje prave simpatije lažje, ti podarjamo dva dneva brezplačne uporabe ona-on.com. ⬇️

Preveri tudi ti, o čem te dni govori spletna Slovenija.

Že drugič prvo mesto v kategoriji Login (spletne aplikacije, ki zahtevajo registracijo/prijavo uporabnika) je izjemno priznanje za ustvarjalce ona-on.com. Kaj o ona-on.com pravi strokovna žirija tekmovanja Websi, si oglej v videu.

"Veseli in ponosni smo, da je strokovna žirija v našem spletnem servisu prepoznala odličnost in inovativnost. To je – poleg tisoč parov letno, ki se pri nas spoznajo – izjemno priznanje, da delamo dobro in nam daje dodatno motivacijo, da samskim ponujamo prostor, kjer lahko najdejo pravega življenjskega partnerja in osrečujoč partnerski odnos," pravi Tamara Prejac Čas, vodja marketinških projektov pri ona-on.com.

Tretjič spletni prvak, ker …

Ona-on.com je prejel nagrado WebSi za najboljšo namizno in mobilno aplikacijo zaradi svoje uporabniku prijazne, privlačne in funkcionalne spletne strani, ki zagotavlja brezhibno in prijetno izkušnjo za samske, ki iščejo ljubezen.

Letos smo na ona-on.com predstavili veliko novih funkcionalnosti in premium storitev, med drugim:

• Dvosmerno ujemanje profilov. Ona-on.com uporablja pametni algoritem, ki "parčka" uporabnike glede na njihove kriterije o želenem partnerju. Uporabniki lahko vidijo, kako dobro se ujemajo s potencialnimi simpatijami na ključnih področjih, ki so odločilna za razvoj partnerske zveze.

• Spoznavni avtopilot je napredna storitev, ki zagotavlja, da ujemanja med uporabniki ne obležijo brez komunikacije, temveč se pogovor med njima začne na najboljši mogoči način – z izmenjavo uvodnih sporočil, ki jih pripravijo ali izberejo uporabniki. 💬

• Ona-on priporočila. Iskanje pravega partnerja je lažje in hitrejše z naprednim algoritmom ona-on.com, ki uporabniku na podlagi najpomembnejših kriterijev pri iskanju partnerja priporoča najprimernejše kandidate. 🏹

• Cekinčki. Z vsako prijavo na ona-on.com, pisanjem sporočil in drugimi aktivnostmi uporabnik pridobiva virtualne kovance, ki jih lahko porabi za odklep premium storitev. Cekinčke lahko zamenjaš za izpostavitev profila na vrhu časovnice (in drugje na ona-on.com) ter si tako povečaš možnosti, da se vidi prava simpatija. Poleg tega lahko s Cekinčki pošiljaš animirana darila in vabila na zmenke.

Zahvaljujemo se vsem našim uporabnikom za njihovo zaupanje in podporo ter vabimo vse samske, da se nam pridružijo in najdejo svojo pravo ljubezen na ona-on.com. 💘



Prevzemi dva dneva BREZPLAČNE uporabe TUKAJ.

