NAVDIHUJOČE ljubezenske zgodbe parov z ona-on.com

Biti sam ni tako lepo kot biti v dvoje – Vera & Mirko

Na ona-on.com sta se prijavila, ker sta imela dovolj samskega življenja. Mirko je našel Veričin profil in ji tudi prvi pisal. Ker po prvem sporočilu ni bilo odgovora, ni obupal, ampak je pisal še drugič in nato tretjič. Več poskusov se je obrestovalo in v njegovem poštnem nabiralniku se je prikazalo njeno sporočilo. Dopisovanje je hitro steklo, zanimanje drug za drugega je raslo, prav tako želja po prvem zmenku.

Ampak ... Njuno spoznavanje je potekalo v času omejitev zaradi covida! Vera je zato vzela stvari v svoje roke in Mirka povabila kar domov na kavo. Napočil je dan srečanja. Napetost na obeh straneh je rasla. Prisotne je bilo veliko tiste pozitivne treme, ko se nekoga, ki ti je prek spleta prirasel k srcu, veseliš, hkrati pa te navdajajo neznani občutki.

Mirko je želel narediti dober prvi vtis in na prvem zmenku Veri poklonil rdečo vrtnico v znak pozornosti in naklonjenosti, ki sta jo pridobila pri spoznavanju prek spleta.

Vsaka razdalja je majhna, sploh če si zaljubljen – Marinka & Damjan

Ona-on.com mi je predlagala dobra prijateljica. Po kakšnem mesecu dni od registracije na ona-on.com mi je pisal Damjan. Pogovor nama sprva ni stekel, pol leta pozneje mi je spet pisal, takrat sva si začela dopisovati.

Dogovorila sva se, da se spoznava tudi v živo. Ker sem bila jaz iz Ljubljane in on iz Kopra, sva se dogovorila za zmenek nekje na pol poti. Da ne bi samo sedela v lokalu, ampak da si narediva zmenek kot nekakšen zanimiv izlet, sva si izbrala ogled Postojnske jame.

Marinka & Damjan sta da dahnila na že 8. Sanjski ona-on.com poroki!

Ta dan sva preživela skupaj sedem ur. Vzdušje je bilo vsega po malem: nerodno, prestrašeno, lepo in nasmejano. Poslovila sva se tudi zelo nerodno oz. neosebno, brez objema ali vsaj stiska roke. Samo z besedami: Hvala, bilo je lepo in se še kaj slišiva. CIAO.

Se bova sploh še kdaj videla? Obema je bilo neprijetno zaradi tega CIAO, bila sva zmedena. Ko sva prišla domov, sva se o tem pogovorila, se nasmejala ter se dogovorila, da se ob koncu tedna spet dobiva. Odpeljal me je na zelo lep izlet po Istri. Takšno lepo druženje sva nadaljevala naprej. Sprva vsak konec tedna, potem tudi med tednom, kmalu pa sem pristala na Primorskem za stalno.

Prvi poljub in zlomljeno srce – Ana & Klemen

Prvi sem kliknil jaz in začel pogovor na zelo preprost in iskren način. Napisal sem, da se mi zdi simpatična, da ne vem, kaj naj napišem, ker sem v tem čisto nov, ter če bi šla preprosto na sprehod ali pijačo, da se spoznava. Nazaj mi je zelo na kratko odgovorila, da je za. Tako sva se dogovorila, da se dobiva konec tedna.

V trenutku, ko sem jo zagledal v živo, je v meni nekaj zaživelo in to je bil zame tisti znak, da je ona prava zame. Med zmenkom sem Ano na hitro povabil na novi zmenek v picerijo. Najprej pica in kozarec vina, potem sprehod po Ljubljanskem gradu, na koncu pa ples pod zvezdami s slušalkami v ušesih, kot v nekem filmu. Na koncu sem jo poljubil in oba sva srečno odšla domov.

Naslednji dan mi je pisala, da ima še dva zmenka, saj nikoli nisva rekla, da sva zdaj par in nisva "URADNO" potrdila najine zveze z besedami. Jaz sem sicer menil, da je poljub to potrdil. Očitno sem se motil. Ko mi je to povedala, sem imel rahlo zlomljeno srce in bil sem čisto potrt, saj sva v moji glavi že bila srečno zaljubljen par.

Ko je odšla na zmenek z drugim, sem sedel na kavču in gledal televizijo. Odprl sem pivo in si rekel, da če želi z mano imeti karkoli, me bo po koncu zmenka poklicala. Občutki v meni so bili zelo močni in tudi, ko sva bila skupaj, se je čutila ta močna povezava. In glej no glej, ko je končala zmenek, me je res poklicala, jaz pa sem jo takoj vprašal, kako je bilo. Pogovor je dobro tekel, ponovno sva se nekaj ur pogovarjala po telefonu.

Naslednji dan je sledil nov zmenek. Takrat sem ji povedal, da mi ni bilo všeč, da je šla na zmenek, saj sem mislil, da sva zaradi poljuba skupaj (jaz sem namreč imel dogovorjen zmenek še z enim dekletom, vendar sem ta zmenek odpovedal takoj, ko sem prišel domov s prvega zmenka). Ona se je nasmejala, kot da me malo izziva in mi nagaja, nato pa sva "uradno" z besedami rekla, da sva par in da bova skupaj.

Za naju je bil ta trenutek res nekaj posebnega, nekaj neverjetnega, kako se je vse skupaj odvilo. Kot bi gledal nekakšno romantično komedijo z vsemi mogočimi zapleti, vendar je na koncu vse tako, kot mora biti.

Pri spoznavanju so pomagale videovsebine (Koraki do uspeha) – Karmen & Primož

Po več letih od razhodov z nekdanjima partnerja sta se odločila, da je čas za novo resno zvezo. Karmen je želela pravega partnerja, ki mu bo lahko dala presežek svoje ljubezni, Primož pa se je za ona-on.com odločil po pozitivnih izkušnjah svoje sestre in mame, ki sta obe našli partnerje na ona-on.com.

Primoža sem privabila z uvodno predstavitvijo … Moja zapisana predstavitev na profilu je bila: "Želim te ljubiti in spoštovati …" Kmalu me je kontaktiral on, čez dva dneva povabil na zmenek in me pogumno vprašal: "Bi bila moje dekle?"

Hvaležna sem za videovsebine na portalu o odnosih, ogromno sem pridobila, predvsem to, da sem z zaupanjem napisala seznam vrednot mojega partnerja. In ne boste verjeli, Primož je občudovanja vreden, moja sorodna duša, ki ima zapisane vse vrednote v sebi in jih živi.

Iskrica je preskočila, še preden se je ohladila kava – Tatjana & Srečko

Oba sva pred leti po bolezni zakoncev ovdovela, korona pa je pokazala, kako zelo osamljen si, če si popolnoma sam v stanovanju.

Na ona-on.com sva naredila profila in prijetno kramljala s sovrstniki v jeseni svojega življenja. Nisva naletela na nobeno slabo izkušnjo z dopisovalci, vsi so bili uglajeni in prijazni. Pozitivno presenečena sva nad vsem.

Ujela sva se zelo hitro in pogovor je stekel sam od sebe. Ko se je stanje s korono umirilo, sva se zelo kmalu dobila na pol poti. Vsak od naju namreč prihaja s svojega konca naše prelepe Slovenije, zato je bilo srečanje nekje na polovici pravično za oba. Iskrica med nama je preskočila, še preden se je kava ohladila.

