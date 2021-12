Tako lahko na kreativen način torto razrežete brez noža #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bliža se čas praznikov in slastnih božičnih dobrot. Če bo na vašem meniju torta, jo lahko gostom postrežete na inovativen način, pri katerem ne potrebujete niti noža niti krožnikov.

Tole je verjetno najlažji in najhitrejši način, kako lahko postrežete torto. Nad njim bodo še posebej navdušeni otroci. Namesto noža in krožnikov potrebujete samo vinske kozarce. Ja, prav ste slišali. Le obrnite kozarec na glavo in z njim zagrabite kos torte. Tako preprosto je!

Gre za viralni trend, ki je pred časom poplavil družbeno omrežje TikTok. Najbolje se obnese pri visokih in mehkih tortah.

Dobra stran takšnega serviranja je tudi ta, da lahko vsak gost izbere svojo velikost porcije. Uporabna pa je tudi na piknikih, kjer se velikokrat zgodi, da s seboj pozabite vzeti nož ali krožnike. Torto lahko v tem primeru "razrežete" tudi s plastičnimi kozarci. Vsekakor domislica, ki si jo je vredno zapomniti.

Preberite še: