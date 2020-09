Težava manjših podjetnikov: kako uspešno premagati koronakrizo

Video: Gal Ancelj in Jan Lukanović Foto: Ana Kovač in Bojan Puhek

Trije podjetniki in tri podobne zgodbe, ki jih je zarisala kriza, ki je nastala kot posledica epidemije koronavirusa. Vsem trem je skupno eno: zavedanje, da je treba svoj posel digitalizirati in posodobiti tako, da ob naslednjem podobnem položaju ne bo več nepotrebnih skrbi.

Cvetličar, frizerka in lastnica avtoservisa – to so junaki letošnje krize. Ljubezen do poklica jim je dala moč, da niso obupali, znanje in iskanje novih rešitev pa jim dajeta možnost za boljšo prihodnost.

Brigita Pušnik s Ptuja je že dobrih 30 let frizerka, in ko je morala čez noč zapreti svoj salon, je najprej občutila šok, sledile so skrbi – ne toliko zase, ampak predvsem za stranke – potem pa ves čas upanje, da se bodo stvari čim prej uredile.

Optimizem je bil ves čas prisoten, čeprav je bilo težko gledati zaklenjena vrata salona. Lahko je samo nemočno čakala, da se bodo stvari čim prej uredile.

Tudi cvetličar Marjan Planinšek je sprva, ko je zaprl vrata svojih dveh cvetličarn, občutil popolno nemoč. Največja težava je bila zaloga cvetja, ki bi lahko šla v nič. Zato se je hitro domislil ideje: "Moje razmišljanje je bilo, da to cvetje vsekakor mora priti do ljudi. V prvi fazi smo se odločili, da smo cvetje vsak dan znova postavili pred zaprto cvetličarno, da so ga vzeli mimoidoči kupci, ki so hodili v nabavo hrane. Napisali smo jim, da jim to poklanjamo in jim želimo s tem polepšati te turobne dni. Tako smo tiste zaloge počasi praznili."

Malo drugačen je bil položaj na področju avtoservisov, saj so lahko ponujali nekatere storitve tudi v obdobju popolnega zaprtja. Tako se Sabina Markelj spominja tistih dni: "Takoj na začetku smo bili popolnoma zaprti. Potem se je počasi začelo odvijati na področju avtovleke, ampak le z nujnimi primeri, glede na to, da javnih prevoznih sredstev ni bilo. Je bil pa avto še kako pomemben za tiste, ki so ga potrebovali oziroma ki so hodili v službo."

Moč spleta – kaj bi bilo lahko drugače?

V obdobju, ko je veljala omejitev gibanja, ko so marsikatere trgovine in saloni morali zapreti svoja vrata in ko je bil strah pred okužbami na vrhuncu, se je večina dejavnosti preselila na splet.

V juliju 2020 je nakup prek spleta opravilo skoraj tri četrtine (74 odstotkov) vprašanih, ta odstotek pa raste (vir: Mediana, julij 2020). Pojavnost na spletu in e-poslovanje sta danes neizogibna za vse, ki želijo tudi v negotovih časih ohraniti odnose s svojimi strankami. Treba je razmišljati o selitvi poslovanja v spletno okolje, ki omogoča, da se produkti in storitve predstavijo širše. Mastercard zato ponuja rešitve za vzpostavitev elektronskega poslovanja, ki omogočajo ohranjanje konkurenčnosti in obenem zagotavljajo pravočasno pripravo na nove standarde varnega spletnega nakupovanja, ki jih z januarjem 2021 prinaša nova Evropska direktiva o plačilnih storitvah (PSD2).

Edini iz trojice, ki je svoj posel v obdobju karantene vsaj delno preusmeril na splet, je Marjan Planinšek. Povod je bil materinski dan: "V trenutku smo se odločili, da začnemo mini akcijo, naredili smo manjšo kampanjo na Facebooku. Ljudem smo povedali, da smo tukaj, da smo jim na voljo. Da torej lahko naročijo šopke, cvetje. In smo ga mamam dostavili tisti dan."

"Bil sem presenečen nad odzivom. Tisti dan sva dva imela polne roke dela, da sva naredila šopke in jih dostavila. Neprecenljivo je bilo videti te starejše gospe, mame, saj je bilo cvetje, ki smo ga dostavili, nekakšna vez z njihovimi otroki, od katerih so bile ločene, ker živijo na različnih naslovih."

Improvizirana spretna prodaja se je izkazala za poslovno priložnost v prihodnosti in ga je hkrati opozorila na prvo večjo pomanjkljivost v tistem času – plačevanje. Ker so se kampanje lotili na hitro in brez poglobljene strategije, niso imeli dovolj časa, da bi vzpostavili plačevanje s karticami. Plačevanje je tako delovalo po načelu zaupanja: "Stranke so naročile, mi smo jim po dostavi izstavili račun, plačilo je potem šlo prek nakazila." Na srečo neplačnikov ni bilo.

Zato razmišlja, da bi se stvari v prihodnosti lotil preudarno in strateško: "Vsekakor razmišljamo, da bi to stvar nadaljevali, se je pa treba tega projekta lotiti kar precej načrtno. V resnici ne moreš tako z danes na jutri, ampak morajo biti stvari dobro zasnovane, strateško usmerjene, potem pa seveda razmišljamo o tem, da se zadeve tudi izpeljejo." Torej sta na vidiku tako spletna trgovina kot možnost plačevanja s kartico, ki je v njegovih cvetličarnah že tako in tako praksa. "Lahko bi rekel, da večji promet dosežeš, če sprejemaš tudi kartice, ker ogromno ljudi opravi nakup, ki ga mogoče prej niso načrtovali, se pravi, da pri sebi niso imeli gotovine, in enostavno plačajo s kartico."

Če sta Marjan in Sabina vsaj delno lahko nadomestila izpad prihodkov – Sabina delno z opravljanjem storitev, Marjan z mini spletno kampanjo – je Brigita lahko samo nemočno čakala na odprtje salonov.

Danes se zaveda, da mora za prihodnost mora imeti tudi rezervni načrt: vzpostavitev spletne trgovine. Čeprav ponuja zelo dobro spletno naročanje, bi morala na tem področju narediti še en korak več: lepotne izdelke, ki jih prodaja v salonu, bi lahko ponujala tudi prek spleta. "Mislim, da bi to še potrebovali," pravi, to pa je ena od nalog, ki si jo želi zadati v prihodnje.

Vsi trije so pri pogledu v prihodnost enotni: brezstično plačevanje je nuja, vsi trije pa v zadnjem obdobju opažajo porast plačila z brezstično kartico.

Kar 76 odstotkov vprašanih je v nedavni raziskavi Mastercard (Mediana, avgust 2020) kot zelo pomembno pri odločitvi za nakup omenilo možnost brezstičnega kartičnega plačevanja v lokalu ali trgovini. Rešitev, ki je preprosto dosegljiva za varno in nemoteno plačevanje: POS-terminal za brezstično poslovanje.

Kriza je zadela v polno: številni so imeli težave z likvidnostjo

Naši trije sogovorniki so se skozi krizo prebili brez večjih težav z likvidnostjo, vprašanje pa je, kaj bi bilo, če bi omejitve trajale dlje časa.

V raziskavi Mastercard (vir: Mediana, avgust 2020) je 69 odstotkov podjetnikov priznalo, da se vsaj občasno srečujejo z likvidnostnimi težavami kot posledicami epidemije. Kratkoročno likvidnost je mogoče rešiti preprosto – z uporabo poslovnih kartic družbe Mastercard, ki med drugim omogočajo odlog plačil ali plačila na obroke. Prav tako je lahko kreditna kartica Mastercard odlična izbira obvladovanja tekočih stroškov, medtem ko se urejajo terjatve do strank. Obenem poslovne kartice Mastercard zagotavljajo večjo preglednost nad financami ves čas poslovanja.

