Sodobna kmetija: Razmišljamo o digitalizaciji poslovanja

"Verjetno smo bili tudi eden od redkih družbenih stikov, ki so jih imeli v tistih dneh," se spominja letošnje pomladi Domen Virant, lastnik kmetije Pr Ropret. Ko se je življenje v Sloveniji ustavilo in smo bili vsi omejeni na svoje občine, ko so se pri marsikaterem kmetovalcu in podjetniku začele porajati skrbi zaradi prodaje, poslovanja in likvidnosti, je Domen začel razmišljati drugače. Rešitve je iskal tam, kamor se je v tistem času obrnil večji del njegovih morebitnih strank – na spletu.

Glavne dejavnosti na kmetiji so prireja senenega kozjega mleka, reja kokoši nesnic in pridelava jagod ter poljedelstvo.

Kmetija Pr'Ropret deluje že več desetletij, Domen je to življenjsko poslanstvo prevzel od svojih staršev, ki so večji del dela zdaj prepustili njemu in njegovi partnerici.

Delo na kmetiji je zahtevno, na trenutke tudi težko, saj od svojih lastnikov zahteva stalno navzočnost. Je pa tudi v veselje, pravi Domen, saj se stvari vedno loteva s srcem. In to je tisto, kar ga žene dan za dnem. "Naš dan se začne z delom v hlevu in skrbjo za živali. Potem pa imamo čez dan različna delovna opravila na polju, v nasadu, v hlevu, na travniku. Ob večerih in popoldnevih pa pripravljamo pakete in zabojčke za svoje kupce ter jih potem ob večerih tudi dostavljamo," pove Domen, ki ob tem poudari, da so v času pred koronakrizo imeli na kmetiji veliko obiskovalcev, ki so kupovali njihove izdelke in pridelke. Nekaj so prodajali tudi na lokalnih tržnicah in pa prek trgovin. Potem se je vse zelo hitro postavilo na glavo.

Potem je prišel marec …

Kriza, ki jo je v naša življenja prinesel prej neznani virus, je spremenila tudi tako vpeljan vsakdan na kmetiji. "Zaradi korone se je poslovanje z našimi strankami čez noč spremenilo. Tudi stik z našimi kupci. Potrebno je bilo hitro iskanje rešitev, saj imamo vsak dan na voljo sveže izdelke, ki jih je treba prodati," zato je poiskal rešitev na spletu, saj si kupci niso več upali oziroma niso več smeli priti naravnost na kmetijo.

Odzvali so se zelo hitro: "Odločili smo se, da si bomo pomagali z družbenimi omrežji in pa z različnimi spletnimi platformami, ki so bile v tem času na voljo, da so povezovale kmete in pa končne potrošnike. Ena izmed njih je bila tudi kupilokalno.si." Novim kupcem so tako pripravljali pakete in jim jih dostavljali na dom.

Po prvih izkušnjah na spletu je Domen takoj ugotovil predvsem dvoje. Povpraševanje bilo zelo dobro, prek spleta je dobil tudi nove stranke. "Spletne platforme so precej pripomogle k povezovanju kmetov s končnimi potrošniki. Hkrati so ublažile tudi zmanjšano prodajo na domu, saj smo tako pridobili nove kupce, ki smo jim pri tem svoje izdelke dostavljali naravnost na dom," pravi Domen, ki je tako od časa krize do danes pridobil približno petino novih kupcev, ti so postali njihovi redni tedenski odjemalci.

"Kupci so bili hvaležni, da so nas lahko našli na spletnih platformah, da so imeli možnost naročanja pridelkov naravnost na dom in so bili tudi veseli našega obiska. Verjetno smo bili tudi eden od redkih družbenih stikov, ki so jih imeli v tistih dneh."

V juliju 2020 je nakup prek spleta opravilo skoraj tri četrtine (74 odstotkov) vprašanih, ta odstotek pa raste (vir: Mediana, julij 2020). Pojavnost na spletu in e-poslovanje sta danes neizogibna za vse, ki želijo tudi v negotovih časih ohraniti odnose s svojimi strankami.

Pred korono so stranke Domna našel predvsem na družbenih omrežjih oziroma preko dobre besede strank.

Druga ugotovitev je bila povezana s plačevanjem izdelkov. Domen je hitro spoznal, da nujno potrebuje nadgradnjo obstoječega digitalnega poslovanja. "Novi kupci, ki so nas našli na spletu, so se bali predvsem neposrednega oziroma osebnega stika z nami ter pa plačevanja z gotovino. Zato smo seveda takoj začeli razmišljati tudi o možnostih plačevanja prek spletnih bank," začel pa je razmišljati tudi, da bi omogočil plačevanje s karticami. Kupci so v tistem času namreč iskali rešitve, ki so omogočale storitve brez osebnega stika – prek spleta in brez gotovine.

V obdobju pred koronavirusom je Domen svojim kupcem namreč omogočal samo poslovanje z gotovino ali z nakazilom na bančni račun.

Domen je v tem času sprevidel pomena digitalizaije poslovanja – razmišlja tako o spletni trgovini kot o možnosti plačevanja s karticami.

Epidemija je tako Domna prisilila, da posodobi način dela in da razmišlja tudi digitalno: "Danes je nujno, da si prisoten tudi na spletu, in te potrebe se zavedamo, zato tudi že pripravljamo spletno stran kmetije." Načrtuje vzpostavitev spletne trgovine, v kateri bi prodajal svoje izdelke in pridelke.

Vizija spletne strani pa je, da bi svojim kupcem predstavil predvsem življenje na kmetiji, njihovo delo in poslanstvo. Da bi vsak lahko začutil kanček njihovega dela in predanosti.

Težave z likvidnostjo rešil tudi s takojšnjo preusmeritvijo na splet

Raziskava, ki jo je Mediana avgusta letos opravila med obrtniki in podjetniki (člani Obrtne zbornice Slovenije), je pokazala, da se z likvidnostnimi težavami kot posledico epidemije spopada kar 69 odstotkov podjetnikov, med temi jih je že 36 odstotkov iskalo možnost najema posojila, 33 odstotkov pa jih o tej možnosti razmišlja, a je še niso iskali.

Domen Virant je to težavo uspešno premagal, zahvaljujoč hitremu odzivu in prenosu dejavnosti na splet ter seveda družinskim prihrankom, ki so bili v tistem času še kako dragoceni. "Vprašanje pa, kaj bi bilo, če bi ta karantena trajala dlje časa," priznava.

"Moja želja je, da bi v prihodnosti kmetija preživljala vso družino ter da bodo kupci spoznali prednosti življenja na kmetiji, da bodo radi prihajali na našo kmetijo, si ogledali naš način dela, pridelavo izdelkov in jih seveda potem tudi odnesli domov," pravi Domen.

