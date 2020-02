Znani Slovenci v podporo mladim, ki ne vidijo izhoda iz depresije #video

Glasbeniki in drugi znani Slovenci so združili moči, da bi javnost ozavestili o bolezni, s katero se spopada tudi vse več otrok in mladostnikov - o depresiji.

"O depresiji moramo spregovoriti naglas, je najpogostejša duševna bolezen tako pri otrocih kot pri odraslih in lahko prizadene vsakega od nas. V današnjem času, ki je zasičen z virtualnim svetom, se s to duševno motnjo srečuje vse več otrok. Še vedno pa se o njej premalo govori, premalo ljudi pozna znake depresije, kaj šele otroci in mladostniki, ki ne znajo poiskati pomoči v tej težki situaciji," opozarja slovenski glasbenik Sash Kuzma, ki se je zato lotil projekta, s katerim želi slovensko javnost ozavestiti o tej bolezni in obenem ponuditi podporo tistim, ki se z depresijo spopadajo.

V ta namen je napisal skladbo Moja ter zanjo posnel videospot, v katerem je zbral vrsto glasbenikov in drugih znanih Slovencev, ki podpirajo njegov projekt. Med drugimi so to Tomi Meglič iz Siddharte, Jan Plestenjak, Boris Cavazza, Matjaž Jelen iz Šank rocka, Rebeka Dremelj, Natalija Verboten, Dejan Krajnc iz Poskočnih muzikantov, Gušti, Omar Naber, košarkar Miha Zupan in Denis Porčić - Chorchyp, pridružil se jim je tudi otroški pevski zbor Rock Mulčki.

