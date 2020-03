Za dan iz sanj, brez skrbi.

Oglasno sporočilo

Luka in Ben sta dva izmed najbolj znanih poročnih organizatorjev. Mladoporočence, ki dahnejo usodni da, popeljeta v povsem nov svet. Poročni organizator je pravzaprav podaljšana roka ženina in neveste, ki je s parom od vsega začetka načrtovanja poroke do konca, torej do poročnega dne.

"Poroka je življenjski dogodek, za katerega si je treba vzeti čas ter vse skupaj primerno pripraviti, organizirati in na koncu brezhibno izvesti. To ni isto kot organizacija rojstnega dne, abrahama ali česa podobnega. Sploh pa ne, če želita biti mladoporočenca na svoj dan sproščena, uživati ter se prepustiti dnevu, dogodku in seveda svatom. To je dan za doživetja, samo za par," nam v uvodi pojasni Ben, ki doda, da sta jima z Lukom vse poroke enako blizu in pomembne: "Najraje se lotiva porok na odštekanih novih lokacijah, ki so izrazne, polne življenja, da že sama lokacija obeta doživetje. Super par nama zadevo samo začini in doda piko na i."

Včasih opažata, da ju mogoče kdo od parov ne posluša in ne sledi dobronamernim navodilom, pa se kasneje izkaže, da bi bilo bolje če bi. Svoje koncepte in priporočila prilagajata paru in njunim željam, dodata svoje izkušnje, znanje in kreativnost, vse kar je potrebno za to, da je poročna zgodba najboljša. "Veste, nekdo z izkušnjami bo upravičeno povedal, kaj je v redu in kaj ni. In če se želite izogniti neprijetnim situacijam, ki se lahko zgodijo v hipu, je dobro prisluhniti nasvetu, ki ni kupljen, ampak govori iz izkušenj. Če na primer rečemo, da določena skupina ni primerna za poroko tega tipa, se je verjetno že večkrat izkazalo, da je res tako ali karkoli podobnega," pripoveduje Luka, ki ob tem pove, da samo izbor obleke prepustita nevesti, gresta pa z veseljem z njo v salon: "V pravem salonu pravilno svetujejo. Obleko je treba obleči in potem presoditi, katera je prava. Pričakovanja so eno, realnost in izvedba pa drugo."

Seveda so tu tudi poroke, ki jih poznamo iz sveta znanih in slavnih, in verjetno si tudi naši pari želijo kaj podobnega. "Poroke v medijih imajo zelo velik vpliv, toda te poroke, da ne bo pomote, imajo tudi izredno velik proračun. To pomeni, da se investirajo nadpovprečni zneski v organizacijo in pripravo. Poroke slavnih na neki način lahko postavljajo trende, vendar jih moramo potem organizatorji uresničiti na podoben način z nekoliko bolj omejenim proračunom. Tudi trendi, ki jih lahko vidimo v medijih, so si v določenih točkah podobni, v določenih pogledih pa so sto svetlobnih let narazen. Kar zadeva barvo in dizajn oziroma želje in fotografije, ki jih mladoporočenci vidijo na družbenih omrežjih, so podobne. So pa velika razhajanja v prostoru, številu svatov, proračunu in še bi lahko našteval. Pomembno je tudi povedati, da se poroke od države do države še kako razlikujejo," pojasnjuje Ben, ki po tihem prizna, da sta z Lukom zelo naklonjena angleški kraljevi družini. Glede na obred ju misli vedno odpeljejo h Kate in Williamu ter zraven še v prečudovito katedralo.

In ko že govorimo o lokacijah, katera lokacija v Sloveniji je po njunem mnenju najbolj romantična za poroko? "Lepih poročnih lokacij v Sloveniji je kar nekaj. Vsak si izbere svojo in ta lokacija je za naju najlepša," odgovorita Ben in Luka, ki za konec povesta, da imata kar visoka pričakovanja in ideale glede tega, kako naj bi bila poroka narejena in izvedena. "Najine želje glede porok so kar visoke in zato vedno želiva narediti nekaj novega, da ne narediva tri korake nazaj pri organizaciji. Tako nama tudi izzivov ne zmanjka. Lahko rečeva, da je vsako leto nov izziv oziroma da je vsako leto določena tema v organizaciji poroke nekoliko bolj izpostavljena dogovarjanju in debati o tem, kako in kaj. Izzivi se lahko premagajo, če je primerna komunikacija na obeh straneh in želja, da se čim prej dogovorimo."

