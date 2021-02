Ultimativni vodič za zadovoljno ženo (ali moža)

Z nekaj domiselnosti, kreativnosti in načrtovanja si tudi letos lahko pričarate čarobno valentinovo, ne da bi zato morali zapustiti udobje lastnega doma. Ljubezen živi v vsakem od nas, in valentinovo je pravi čas, da jo izrazite še bolj kot običajno in ljubezensko "igro" dvignete za stopničko višje. Dovolite si biti bolj "pocukrani" kot običajno!

Četudi ste v ljubezenskem razmerju tri mesece ali tri desetletja, ni skrivnost, da je lahko iskanje odličnih idej za valentinovo za marsikoga stresno. To velja za tiste običajne čase, kot smo jih poznali nekoč, morda pa je to še bolj opazno med epidemijo koronavirusa.

Letos valentinovo praznujemo na nedeljo, iz tega razloga lahko tudi celoten dan zastavite nekoliko drugače. Želite izbrati "varno karto" in kulinarično presenetiti svojo ljubljeno osebo? Dobro, ampak že videno! Če želite navdušiti svojo boljšo polovico, jo lahko presenetite na še bolj oseben in izviren način kar doma.

Spadate med tiste, ki trdijo, da darila za valentinovo niso pomembna? Ste prepričani, da to resnično velja tudi za vašo najboljšo polovico? Četudi vam ljubljena oseba pravi, da si glede darila ne delajte skrbi in preglavic ter si ne belite glave, obstaja velika verjetnost, da na dnu srca vseeno pričakuje ljubko malenkost, ki ji bo polepšala dan.

Pomemben trik dobrega načrta za valentinovo je, da se izbranemu načrtu resnično predate in ga izpeljete v najboljši možni obliki. Izbire, kako očarati ljubljeno osebo, je mnogo – pa naj gre za hrano, zabavne aktivnosti, plesne, kulinarične, pevske podvige ter "obračune", virtualne tečaje, dekorativne presežke, filmske maratone, slikovite sprehode v naravi, masaže.

Z nežnostjo majhen znak pozornosti postane velik

Čeprav smo pristaši tega, da velja z majhnimi pozornostmi naše najdražje razveseljevati čez celo leto, se je vredno na valentinovo še posebej potruditi za vam ljube osebe. A to še zdaleč ne pomeni, da mora zato trpeti tudi debelina vaše denarnice. Za valentinovo ne potrebujete visokega proračuna, pač pa dobro idejo z dodatkom drobne in preverjene pozornosti.

Majhne nežnosti – to je vse, kar je potrebno, da ljubim osebam pokažete, koliko vam pomenijo. Naša ideja? Z izdelki linije Praline Milka gotovo ne morete zgrešiti! S Pralines Milka čokolado bodo vse spodaj predlagane aktivnosti v udobju doma še bolj romantične.

#Virtualni koncerti

Še kdo pogreša glasbene koncerte? Čeprav še ne moremo uživati v pristnih glasbenih izkušnjah v živo, so prav na valentinovo napovedani številni virtualni koncerti tujih in tudi slovenskih ustvarjalcev. Časa je še dovolj: preverite pestro glasbeno ponudbo na dan, na katerega obeležujemo praznik ljubezni, pravočasno kupite vstopnice in s "prve vrste" v objemu najdražje osebe uživajte v ritmih svoje ljube skupine, pevca ali pevke.

#Karaoke

Četudi petje ni vaša glavna odlika in se ob prepevanju počutite vse prej kot samozavestno, so karaoke vsekakor odličen način zabave. Tudi v dvoje! Ni večje povezovalne izkušnje kot posameznik v razmerju, ki je pripravljen stopiti iz območja svojega udobja. Poskrbite za hrano, pijačo in pripravite okviren seznam skladb, ki jih želite prepevati. Še bolje: prepustite se naključnemu izboru pesmi.

#Večer pod zvezdami

Želite opazovati zvezde na balkonu ali na dvorišču svojega doma? Nič lažjega! Pri tem vam je lahko v veliko pomoč tudi pametni telefon, ki lahko nadomesti zelo zmogljiv teleskop in družbo razgledanega astronoma. Aplikacij za opazovanje planetov, zvezd in ozvezdij je dandanes cela plejada, tako da čisto vsi lahko postanete ljubiteljski astronomi in se pustite očarati skrivnostnemu nočnemu nebu. Oblecite svojo najtoplejšo opremo, razgrnite odejo in si vzemite nekaj časa, da občudujete vesolje s pomočjo različnih aplikacij.

#Spa doma: sprostitev v kopeli

Doma si lahko na poceni način ustvarite luksuzno spa razkošje in uživate. Pripravite si kopel, ki ji naj sledi masaža. Če nimate kopalne kadi, si pripravite pomirjujočo nožno kopel in masažo nog. Kupite lahko tudi obrazne maske, kar bo vašemu partnerju zagotovo všeč. Za pravi wellnes občutek, uporabite dišeča olja, s katerimi se bo vaša dnevna soba spremenila v miren spa prostor.

#Igranje videoiger

Raziskave pravijo, da so pari srečnejši in bolj povezani, ko si delijo nostalgične spomine. Ste tudi vi radi preigravali "old-school" videoigre? Odprašite igralni plošček, pobrskajte med legendarnimi igrami, ki ste jih igrali nekoč (še pomnite Super Maria) in preverite svoje igralne sposobnosti. Poraženec naj pripravi večerjo!

Virtualni tečaji – kuhanje, mešanje pijač ...

Še pomnite, kdaj ste nazadnje kakšno stvar naredili prvič? Na odgovor čakamo sumljivo dolgo, verjetno je od tega preteklo že veliko časa. Naj bo za valentinovo drugače.

S partnerjem, partnerko izkoristite dan tako, da se naučite znanj, katerih niste najbolj vešči. Se že dolgo želite naučiti mešati koktejle? Želite izpolniti svoje kuharsko znanje? Na spletu je na voljo obilo virtualnih tečajev, malo stvari pa nas poveže na tako preprost in poceni način, kot je druženje v kuhinji in pripravljanje obroka za ljubljenega.

#... in ples. Priredite plesno zabavo

Za dinamičen in resnično interaktiven dan ni boljše rešitve, kot je ples. Ste že vešči plesnih gibov? Tudi na tem področju so na voljo številni plesni virtualni tečaji, s pomočjo katerih se lahko naučite korakov in lekcij različnih plesov. Tisti izkušenejši preprosto zaženite svojo najljubšo glasbo, poprimite dragega ali drago za roko in se zavrtite.

#Ljubezen gre skozi želodec

Da, res je, lepo je ob prijetnem vzdušju večerjati v dobri restavraciji. Čeprav klišejsko, večerja ali kosilo, ki ga pripravite za dragega ali drago je še vedno izredno lepo presenečenje. Pri tem dobi kuhanje prav poseben čar, vaša ljubljena oseba pa bo cenila vaš trud in lepo pripravljeno mizo ter slastno hrano – če ste "masterchef", ali pač ne. Kulinarično razvajanje pa lahko organizirate tudi nekoliko drugače, tako da pripravita piknik v dnevni sobi. Slednji nas spomni na brezskrbno in toplo poletje, sproščeno druženje in dobro hrano. Čeprav se zima še ni poslovila, lahko uživata v pikniku kar doma. Po tleh razgrnita odeje in si na lepih papirnatih krožnikih postrezita z dobrotami, ki jih po navadi jemo na piknikih.

#Dan v postelji

Preživita dan v postelji. Zakaj pa ne? Letos valentinovo praznujemo na nedeljo, zato lahko druženje v postelji nadaljujeta ves dan.

#Privoščite si zajtrk v postelji

Vstopite v nedeljo kraljevsko, s prav takšnim zajtrkom, s katerim presenetite svojo ljubo osebo v postelji. Na ljubek pladenj postavite partnerjeve najljubše izdelke, palačinke, namaze. Bonus točke: pripravite mu vsaj kakšno dobroto v obliki srca.

#Sprostite se s filmskim maratonom

Ste za filme? Samo enega? Saj to je potem običajen petkov večer, kajne? Privoščite si dan z ljubimi filmskimi junaki, ali si oglejte serijo, ki je že dolgo na vašem seznamu. Pripravite prigrizke, prižgite svečke, odprite steklenico vina in se v udobju doma prepletita pod odejo. Če niste ljubitelj klasičnih ljubezenskih filmov, si privoščite žanr, ki ga sicer s partnerjem najraje gledata.

#Tematsko popotovanje

Pogrešate potovanja? Dan lahko s kulinariko, prigrizki, predjedmi, sladicami, filmi in pijačo ter vinom organizirate v stilu in tematiki vam ljube države! Naš predlog? "Odpravite" se v Francijo.

#Vikend brez novodobne tehnologije

Veliko zapisanih predlogov – kako paradoksalno, vključuje različne novodobne tehnologije, a za valentinovo se lahko odločite tudi za drugo skrajnost. Privoščita si večer ali vikend samo za vaju – brez telefona, tablic, računalnika. Čuden občutek? Poskusita, ne bo vama žal.

In ne pozabite – k vsakemu od navedenih predlogov se dobro podajo tudi Praline Milka čokolade, ki vas že čakajo in so na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Srečno valentinovo!