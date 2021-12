Tako se boste med prazniki najbolje zabavali!

Oglasno sporočilo

Kaj je za vas najboljša zabava? Na to vprašanje bo najbrž vsak posameznik odgovoril drugače, res pa je, da imajo predstavniki istega horoskopskega znamenja približno isto mišljenje, kako preživljati praznike, da se bodo maksimalno zabavali. Preverite, s kom boste praznovali božič ali novo leto, in ugotovite, kako jih lahko presenetite, da boste imeli najboljšo zabavo vseh časov.

Oven – večer iger

Ovni obožujejo skupinske in namizne igre, pri tem pa ne bodo le najbolj zagnan igralec za mizo, ampak tudi najbolj vročekrven. Njihovo navdušenje nad zmago je tako silno, da je včasih bolje malo popustiti, če želite, da vzdušje ne bo preveč ognjeno. Morda jih lahko nekoliko umirite, če pripravite skupinsko igro, pri kateri ne bo vse na njihovih plečih, na primer pantomimo. Tako se bodo lažje spopadli z morebitnim porazom.

Bik – filmski večer

Biki obožujejo udobje in ugodje. Kaj je lahko boljše kot poležavanje na kavču, medtem ko spremljaš dober film in srebaš kuhano vino ali kakav? Če želite film približati čim več gostom, v tem času zagotovo ne boste zgrešili z božično (romantično) komedijo.

Dvojčka – televizijski maraton

Dvojčki so komunikativni in obožujejo nanizanke, še najbolj če lahko ob njih sproščeno komentirajo in se krohotajo s prijatelji. Idealen večer zanje bo, če si skupaj ogledate celotno sezono priljubljene serije, ob tem pa se bašete s pokovko in drugimi prigrizki. Za popolno vzdušje ne pozabite prižgati dišeče sveče!

Rak – peka dobrot

Izbor izvrstnih jedi – to je zabava za rake. Naredite zabavo z okraševanjem piškotov – nabavite različne kreme in posipe in izzovite goste, naj vsak naredi svojo umetnino. Pripravite degustacijski meni s prazničnimi jedmi in goste spodbudite, da bodo glasovali za zmagovalno dobroto.

Lev – karaoke

Levi so radi srce zabave. Le kako bi jim lahko bolje ustregli, kot da jim v roke porinete v mikrofon in tako poskrbite, da bodo vse oči uperjene vanje. Levi radi pokažejo svojo nadarjenost, strast in humor – in vse to se lahko imenitno izrazi ob prepevanju pesmi, pri čemer sploh ne bo pomembno, da imajo vsi udeleženci zabave posluh. Še bolj zabavno je lahko, če jo kdo zagode po svoje.

Devica – degustacija pijač

Device težijo k popolnosti, zato bodo z veseljem našle popolno pijačo na degustacijski zabavi, na kateri boste ponudili nekaj vzorcev, vsak pa bo najljubšega dobil za darilo v lični steklenički. Prav tako so rade kreativne, zato lahko organizirate zabavo z zavijanjem daril ali izdelovanjem okraskov, morda celo dišečih mil ali sveč.

Tehtnica – koncertni zmenek

Tehtnice obožujejo glasbo, zato se bodo najbolje zabavale na zmenku ob dobrem glasbenem izboru. Že koncert na prostem z nekaj hrane in pijače jih bo zelo razveselil. Na kup lahko zberete majhno skupino ljudi, na primer dvojni ali trojni zmenek, s katerimi se dobro razumejo, saj tehtnice uživajo v izbrani družbi, s katero lahko stkejo trdne vezi.

Škorpijon – branje tarota

Škorpijone zelo privlači metafizično in misteriozno dogajanje. Zelo radi imajo stvari, ki niso vidne vsem, radi raziskujejo pod gladino, zato jih bo zelo razvnel večer s tarot kartami, intuitivnim napovedovanjem prihodnosti, razlago astroloških kart. Na zabavi lahko skupaj pokličete astrologinjo ali svetovalko, ki vam bo pomagala brati prihodnost iz kart. To lahko postane tradicija in vsako leto raziščete drugo področje!

Strelec – večerja s prijatelji

Družba prijateljev ob dobri hrani in vinu s pogovorom o astrologiji in posebnostih vsakega znamenja. Pozanimajte se o tem, kaj je kdo od gostov po horoskopu, nato pa pripravite liste z zanimivostmi in ugibajte, kateri listek najbolje opiše posameznega gosta.

Kozorog – okraševanje piškotov

Če ste kozorog, organizirajte veliko zabavo s krasitvijo hišice iz piškotov. Kozorogi namreč radi gradite stvari, ki zahtevajo natančnost in spretnost – in čeprav hiša iz piškotov morda ne bo preživela vstopa v novo leto, ker jo boste prej pojedli, bodo spomini na zabavno okraševanje ostali živi vse življenje.

Vodnar – dobrodelna zabava

Vodnarji so radi dobrodelni. Zanje je idealna zabava, ki ima globlji pomen. Lahko na primer organizirate skupinsko pisanje voščilnic za starejše ljudi in tiste, ki ne dobijo veliko pozornosti med božičem in novim letom, ter jim tako polepšate praznične dni.

Ribi – razvajanje v toplicah

Nežne ribe se rade negujejo, zato bo zanje idealno razvajanje v savni ali na masaži. Voda blagodejno deluje nanje, saj jih očisti in napolni z energijo. Uživale bodo na sprehodu ob obali. Če ne gre drugače, pa svoji izbrani ribici pripravite romantično kopel ob spremljavi sveč kar doma. Večno vam bo hvaležna!

