Ta astrološka znamenja morajo biti v letu 2022 še posebno previdna

Leto 2021 je bilo polno izzivov za vse nas, toda leto 2022 prinaša nove. Po astroloških napovedih bo najsrečnejše znamenje ribi, največ izzivov in preizkušenj pa čaka teh pet astroloških znamenj: oven, dvojčka, rak, devica in strelec.

Oven

Veliko vzponov in padcev v letu 2022 čaka ovne – v prvem četrtletju jim lahko ponagaja zdravje, nato pa jih do maja čaka še vrsta preizkušenj na drugih področjih. To je značilno, ko Jupiter vstopi v kozoroga, kar ovnom prinese nesrečo. A po dežju vedno posije sonce – in od maja do oktobra se lahko sprostite, saj vas čaka lepo obdobje, polno veselja. Le septembra se poskušajte čim bolj izogniti sporom in nesoglasjem.

Dvojčka

Dvojčke čaka kar nekaj preizkušenj, povezanih s kariero in financami, popaziti pa bo treba tudi na zdravje. Najprej vas v letu 2022 čaka izguba na službenem področju, nato pa prihaja dobiček. Bodite pozorni pri naložbah in finančnih tveganjih, še posebno v prvem četrtletju vam nič ne bo šlo po načrtu in imeli boste občutek, da se je vesolje zarotilo proti vam. Je pa dobra novica morda tudi, da bo januar najslabši mesec v letu 2022, potem pa bo šlo le na bolje.

Rak

Rake bodo v letu 2022 bremenili finančni izzivi. Sprememba, ki vam jo lahko aprila sproži delovanje Saturna, bo imela slab vpliv na vaše finance in lahko v vaše življenje vnese veliko spremembo. Če nameravate opraviti kakšno večjo naložbo ali najemati posojilo, je torej bolje počakati do konca pomladi, ko boste že na zeleni veji. Vam bo pa leto 2022 po drugi strani prineslo srečo na ljubezenskem področju, kjer se lahko sprehodite tudi do oltarja ali pred matičarja.

Devica

Leto 2022 ne bo najboljše za device. Na več življenjskih področjih se boste spopadali s preizkušnjami. Pomembno je, da dobro skrbite za svoje zdravje, saj boste tako lažje premagali vse izzive. Največ preglavic vas čaka avgusta, ko se vam bo zdelo, da kljub trudu in naporom stojite na mestu, čakanje pa vas bo ubijalo. Takrat je dobro sprejeti dejstvo, da ni vse v vaših rokah, in počakati.

Strelec

Strelci boste pogosto pod stresom, predvsem zaradi službe. Če ne boste posvečali pozornosti svojemu mentalnemu zdravju, se lahko v vašem življenju pojavi veliko težav. Težko se boste odločali in ne boste vedeli, v katero smer kreniti, ko boste pred življenjskimi in ljubezenskimi odločitvami. A odločitev bo nujna, zato ne bo odveč posvet s kom, ki mu zaupate.

