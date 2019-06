Štirje nasveti za vse v času veselega pričakovanja

Spočetje je pri številnih parih eden najtežje pričakovanih trenutkov v skupnem življenju. Ko odločitev dozori in se v mislih že pojavi podoba mehkega otročička v našem naročju, bi naredili vse, da se trenutek, ko začne rasti novo življenje, zgodi takoj.

A čudežna paličica, ki bi nam pomagala zanositi, ko si to zaželimo, žal ne obstaja. Na srečo pa imamo na voljo nekaj preprostih ukrepov, ki nam lahko pomagajo pri hitrejšem spočetju, ne glede na to, kako dolgo se že temu posvečamo.

1. Naravni ciklus: ovulacija

Spoznajmo se s svojim ciklusom. Zrelo jajčece se lahko oplodi v od 12 do 24 urah od sprostitve iz jajčnika. To se dogaja približno 14. dan po prvem dnevu zadnje menstruacije. Sicer pa so spermiji sposobni na jajčece čakati tudi od štiri do pet dni, tako da "okno priložnosti", ko je spočetje bolj verjetno, traja približno pet dni pred ovulacijo in en dan po ovulaciji. Če se jajčece ne oplodi, bo v 14 dneh od ovulacije nastopila naslednja menstruacija.

Če ne bi radi zamudili svojih plodni dni, obstaja več načinov za spremljanje ovulacije: jutranje merjenje bazalne telesne temperature, opazovanje vaginalnega izcedka in ovulacijski testi.

2. Uživanje vitaminov

Pred načrtovanim spočetjem se odpravimo k svojemu ginekologu, ki nam bo svetoval tudi jemanje prehranskih dopolnil s folno kislino oziroma vitaminom B9, ki je skupaj z vitaminom B12 odgovoren za pravilen razvoj hrbteničnega kanala.

Vitamin B9 se v hrani nahaja v obliki folatov. Telo ga ne more proizvajati samo, zato ga moramo dobiti s hrano, pa še to ga naš organizem ne more povsem izkoristiti. Dober vir prehranskega folata je večina sadja (pomaranče, grozdje) in zelenjave (še zlasti paradižnik, zelje, špinača, kumare), piščanec, ribe, kruh in pecivo iz polnozrnate moke, mleko in mlečni izdelki, nekatere vrste sira, jajca in pšenični kalčki.

Da bi se primerno oskrbeli s tem življenjsko pomembnim vitaminom, je treba jemati prehranska dopolnila s folno kislino. To je sintetična oblika vitamina B9, ki jo telo tudi veliko lažje absorbira.

Vsaka druga ženska ima moteno presnovo folne kisline

V jetrih se folna kislina s pomočjo encima pretvori v biološko aktivni folat, vendar ima približno polovica žensk zmanjšano aktivnost tega encima.

Zato je priporočljiva uporaba prehranskih dopolnil, ki vsebujejo folno kislino v aktivni obliki. Pri ženskah v rodni dobi se koristni učinek folne kisline namreč doseže z dopolnjevanjem prehrane s 400 mikrogramov folne kisline na dan.

Biološko aktivni folat ima pred zanositvijo vlogo pri zorenju ženskih spolnih celic, pri moških pa ima vlogo pri nastajanju semenčic.

Na vrednost folata v krvi lahko poleg aktivnosti encima, ki presnavlja folno kislino v aktivno obliko, vpliva tudi neredno jemanje folne kisline ter nekatera zdravila, kot so kontracepcijske tablete in antiepileptiki.

Kdaj začeti jemati folno kislino?

Tako je za zdrav razvoj otroka ključno pravočasno jemanje prehranskih dopolnil s folno kislino, in sicer vsaj tri mesece pred načrtovano zanositvijo. Prenizka raven folata pri nosečnici je dejavnik tveganja za okvaro nevralne cevi pri razvijajočem se plodu.

V času nosečnosti ima folna kislina vlogo pri pravilnem razvoju nevralne cevi, ki se začne razvijati že četrti teden po oploditvi. Nevralna cev se razvije v možgane, hrbtenjačo, hrbtišče lobanje in vretenca.

Novalac® prenatalne kapsule - za ženske, ki načrtujejo nosečnost, nosečnice in za doječe matere Novalac® prenatalne kapsule so izdelek najnovejše generacije, s katerim lahko ženske v rodni dobi nadomestijo povečane potrebe po hranilih, predvsem folne kisline, železa in omega-3 maščobne kisline. Zasnovane in razvite so v sodelovanju s slovenskimi strokovnjaki in aktualnimi svetovnimi zdravstvenimi smernicami in prehranskimi priporočili. Novalac® prenatalne kapsule edine na trgu vsebujejo najnovejšo, četrto generacijo aktivne folne kisline Quatrefolic®, železo Lipofer® in omega-3 maščobno kislino DHA za zdrav razvoj dojenčka. Priporočljivo je, da Novalac® prenatalne kapsule začnete jemati že v fazi načrtovanja nosečnosti (vsaj 3 mesece pred zanositvijo) in nato nadaljujete med celotno nosečnostjo in vse do konca dojenja. V vsakem obdobju zadostuje ena kapsula na dan.

3. Sprostitev: čim manj stresa, ko pride čas za otroka

Ko svoje življenje in vse prioritete prilagodimo pričakovanju otroka, poskušajmo paziti, da ne postanemo obsedeni z razmišljanjem o spočetju in da si privoščimo več sproščanja. Ženske z visoko stopnjo stresa morajo na spočetje čakati veliko dlje kot ženske, ki so manj obremenjene. To naj bi dokazovala količina encima alfa amilaza, ki nakazuje na višjo stopnjo stresa.

Karkoli trdijo znanstveniki, ne smemo pozabiti na pristen čustven odnos s partnerjem. Uživajmo v skupnih trenutkih intimnosti in se ne obremenjujmo, če nam ne uspe takoj, saj nekatere študije kažejo, da pari v povprečju zanosijo v šestih mesecih od začetka poskušanja zanositve.

4. Zdrav življenjski slog

#Gibanje

Foto: Thinkstock

Upoštevajmo splošno priporočilo glede gibanja, to je pol ure vadbe pet- do šestkrat tedensko. To poskušajmo vzdrževati tudi med nosečnostjo. Če smo zelo aktivne že pred nosečnostjo, se svoji najljubši funkcionalni vadbi nikar ne odpovejmo, seveda pod pogojem, da smo zdrave in imamo redne mesečne cikluse.

#Teža

Foto: Thinkstock

Tudi teža igra vlogo pri spočetju. Katerakoli skrajnost v eno ali drugo smer kazalca na skali tehtnice lahko napoveduje težave. Poskušajmo nadzorovati svojo težo, ki naj pred zanositvijo znaša 15 odstotkov navzgor ali navzdol glede na vrednost naše idealne teže.

Pri moških s prekomerno težo pa prihaja do nižjih koncentracij testosterona in slabšega nastajanja semenčic.

#Prava hrana in pijača

Poskrbimo za raznoliko prehrano. Zaradi tega ne bomo nič prej zanosile, se bomo pa bolje počutile in organizem oskrbele s hranilnimi snovmi, ki jih bo telo zelo potrebovalo na tej naporni poti.

Opustimo kajenje in zmanjšajmo izpostavljenost cigaretnemu dimu, saj kajenje zmanjša prekrvljenost jajčnikov, zaradi česar lahko pride do propadanja jajčec. Tudi pri moških veljajo strožja pravila. Kajenje oslabi gibljivost semenčic.

Tudi pri uživanju kave obstajajo priporočila, in sicer moramo omejiti količino popite kave na 200 miligramov kofeina na dan, to sta približno dve skodelici kave. Pri tem štejejo tudi brezalkoholni napitki, ki vsebujejo kofein.

Alkoholu se izogibajmo že pred načrtovano zanositvijo, kar velja za oba spola. Zaradi prekomernega pitja lahko pride do strukturnih sprememb jajčec in ni povsem jasno, kako dolgo traja, da se jajčeca regenerirajo.