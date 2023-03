Sodeluj v nagradni anketi o intimnih navadah Slovencev!

Oglasno sporočilo

Slovenke in Slovenci iz leta v leto dokazujemo, da nam intima veliko pomeni in da smo pripravljeni svoje najgloblje fantazije tudi deliti. Seveda ne s komerkoli, pač pa s partnerjem, ki nam je blizu. Določen odstotek ljudi se s tem ne strinja in priznava še precej večjo odprtost glede spolnih preferenc.

Anketa je popolnoma anonimna, vprašanja v njej pa vsekakor dovolj provokativna, da so rezultati analiz po koncu ankete več kot vredni branja. Za najbolj vročo in razširjeno anketo na temo spolnosti med Slovenci že leta skrbi vroči oglasnik Urgenca.com, kjer ta hip že dobrih 140 tisoč Slovenk in Slovencev išče vroče avanture in partnerja, s katerim bi doživeli svoje skrite fantazije.

O priljubljenosti tovrstnega iskanja spolnega partnerja pričajo tudi podatki iz prejšnjih let, ki pravijo, da osamljeni in novih izkušenj željni ljudje vse pogosteje iščejo svojega sanjskega ljubimca ali ljubimko prav prek spleta. Urgenca se na tem področju izkazuje z bogatim naborom storitev za člane in tudi izjemno mobilno izkušnjo.

Kako zelo erotičen je naš svet?

Ljudje smo tudi erotična bitja in na vsakem koraku iščemo lepoto, skladnost in privlačnost. Če nas nekdo že na videz ne privlači, bomo težko z njim stkali vezi, ki so potrebne za uspešen partnerski odnos.

Na drugi strani pa se kaj hitro lahko zaplete, tudi če do nekoga ne čutimo nič drugega kot zgolj erotično privlačnost.

O tem, zakaj je tako in zakaj erotika tako močno vpliva na vse nas, tudi na erotičnem blogu Evin svet. Slovenci smo še do pred kratkim veljali za dokaj zaprt narod, ki mu vladajo tabuji.

A v zadnjem času se reči na tem področju močno spreminjajo. Na to kažejo tudi rezultati vsakoletne ankete, ki bo v letu 2023 zagotovo razkrila nove vroče podrobnosti.

Nove generacije prinašajo zasuk v miselnosti

Znano je, da se ljudje iz generacije v generacijo spreminjamo, prilagajamo ter na svet prinašamo nova znanja in spoznanja.

Tudi v spolnosti seveda ni nič drugače, zato bo še toliko bolj zanimivo sodelovati v NAGRADNI ANKETI – SEKS IN SLOVENCI 2023 in prispevati svoj del podatkov v raziskavo, ki razgalja naše intimne navade in razvade.

Koliko žensk si želi, da bi postale neusmiljene domine ali pa se predate dominantnemu moškemu?

Koliko je junakov, ki si v postelji neizmerno želijo trojčka?

Kje najraje seksamo, katere erotične igračke in spolne prakse nas najbolj privlačijo?

Smo pripravljeni gojiti odprte odnose in se dobivati z več ljudmi naenkrat?