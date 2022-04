Slovenska olimpijka razkrila način, kako lahko vsak uresniči svoje cilje

Tako kot si je sama začrtala in uresničila pot do olimpijske medalje, lahko vsakdo doseže postavljene cilje, pravi Sara Isaković, ki je prav s tem namenom predstavila novo orodje – družabno igro.

Plavalka Sara Isaković, dobitnica srebrne medalje na olimpijskih igrah v Pekingu, se po študiju psihologije v ZDA v zadnjih letih posveča raziskovanju na področju nevroznanosti, predavanjem in delavnicam, na katerih ljudem pomaga uresničevati svoj potencial, zdravo ter močno voljo in razviti prave psihološke strategije.

98 odstotkov ljudi si v življenju ne postavlja ciljev

Zdaj pa je te strategije za doseganje zastavljenih ciljev predstavila tudi v fizični obliki – gre za družabno igro, ki jo odigrate sami s seboj, deluje pa kot vodnik za postavljanje osebnih ciljev. Ti cilji so lahko najrazličnejši, Sarin je bil denimo olimpijska medalja, nekdo drug si želi izboljšati partnerski odnos, doseči višjo plačo ali prenehati kaditi.

"Ključ do uspeha in srečnejšega, bolj polnega življenja je to, da imamo zastavljen cilj," je povedala nekdanja vrhunska plavalka in ob tem izpostavila podatek, ki je po njenem mnenju zaskrbljujoč: "Študije kažejo, da si osebne cilje zastavlja le okoli dva odstotka ljudi. Le toliko jih namenoma zapiše cilj in načrtno naravna možgane k doseganju tega cilja. Preostalih 98 odstotkov ljudi pa življenje živi po principu: 'No, bomo videli.'"

Zakaj si je pomembno postaviti cilje? Sara Isaković je naštela:



- Cilji nam dajejo smisel in občutek za smer v življenju, saj se le z jasnim ciljem zavedamo, kam gremo.



- Ko svoje sanje zapišemo v obliki ciljev, močno povečamo možnosti za njihovo uresničitev.



- Ko razčlenimo cilje na manjše korake, izboljšamo svojo samozavest in dobimo občutek, da zmoremo.



- Že majhen korak v pravo smer nam da močan občutek zadovoljstva.



- S cilji izboljšamo svojo motivacijo in osredotočenost, saj točno vemo, kaj si želimo.

Razlogov, zakaj se izogibamo postavljanju konkretnih ciljev, je po besedah Sare Isaković več, v osnovi pa so to odpor, češ da tega ne potrebujemo, strah pred neuspehom ali celo uspehom, strah pred kritikami, da smo preambiciozni, oziroma pasivnost, ko se nam preprosto ne ljubi lotiti sprememb v svojem življenju oziroma smo nad tem že obupali.

Naši možgani nam lahko pomagajo uresničiti cilje

"A pri tem se je treba zavedati bistvenega podatka: možgani so napeljani tako, da vam pomagajo uresničiti vaše želje," je poudarila in pojasnila, da je naše možgane mogoče "sprogramirati" tako, da nam na poti do cilja pomagajo.

Sama je na to pot stopila že kot deklica, ko se je odločila, da jo čaka olimpijska medalja. Strategije, s katerimi si je pomagala, je po zaključku tekmovalne kariere izpopolnila z izobraževanjem in raziskovanjem, jih delila na predavanjih in delavnicah, zdaj pa strnila v igro Od sanj do cilja.

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

"Njena vsebina, ki temelji na znanstvenih raziskavah in dokazih, vam pomaga, da si učinkovito postavite cilje in s tem močno zvišate možnost za njihovo uresničitev," je pojasnila Sara Isaković, "igra vključuje vse korake, ki jih morate upoštevati pri doseganju svojih ciljev – od izbire svoje podporne ekipe in razumevanja svojih motivov do učenja zmagovalnega razmišljanja."

Njen drugi "otrok"

"Že šest let sem na terenu, delam z različnimi profili ljudi in neverjetno je, kako redko si kdo zavestno zastavlja cilje. Ob tem mi je kar hudo, ker je to najlepša veščina, ki jo imam. In zato sem jo želela vključiti v nek izdelek," je še povedala ob predstavitvi igre Od sanj do cilja, za katero pravi, da je njen drugi otrok. Nastajati je začela namreč v času, ko je bila noseča, zdaj pa je po sinu Maxu, rojenemu februarja lani, na svet prišla tudi igra.

