Pri izbiri otroških novoletnih daril upoštevajte pravilo 4 daril

Oglasno sporočilo

Pravilo 4 novoletnih daril je pravzaprav zelo preprosto: vsakemu od vaših otrok kupite nekaj, kar si želi, nekaj, kar potrebuje, nekaj za obleči in nekaj za branje. Ker se prazniki približujejo s svetlobno hitrostjo, je smiselno novoletna darila nakupiti čim prej in se izogniti stresu ter gneči tik pred zdajci.

Foto: Tuš

Darila je včasih težko kupiti, še posebej, če v danem trenutku nimamo ideje. Zato se pri izbiri otroških novoletnih daril priporoča pravilo 4 daril, če vsako darilo posebej zavijete in položite pod smrekico, bo odvijanje še bolj zabavno. Glede na starost vašega otroka, lahko tudi prosite za njegovo mnenje o nekaterih ali vseh 4 darilih, ali pa jih izberete sami.

Ker je v novembru veliko popustov za t. i. črni petek, se vam z nakupi splača pohiteti in ujeti vaša darila po znižanih cenah.

Darilo, ki si ga otrok želi

Vsi vemo, da imajo otroci veliko želja in idej, kaj vse bi imeli, žal pa proračun velikokrat ne dopušča, da jim zadovoljimo prav vse njihove želje. Obstaja pa univerzalno darilo, ki si ga želijo vsi otroci – igrače! Super darilo so zagotovo kocke Tuš Bricks, z njimi lahko otroci sestavijo pomanjšano verzijo čisto prave trgovine Tuš. Kocke spodbujajo otroško ustvarjalnost in domišljijo. Tudi igranje vlog ob sestavljeni mini Tuš trgovini je zabavno. Kocke Tuš Bricks imajo tudi trajnostno noto, saj so narejene iz 100 % reciklirane plastike, vsak osnovni set paketov (teh je pet) pa stane manj kot 8 evrov. Ob nakupih v Tuš trgovinah pa lahko prejmete še dodatne brezplačne pakete kock.

Foto: Tuš

ob nakupu nad 15 evrov vsak petek, soboto in nedeljo člani Tuš kluba namreč prejmejo dvojne pakete brezplačnih kock Tuš Bricks.



Foto: Tuš Za Tuš Bricks lahko novembra ujamete tudi črni petek popuste – od 7. novembra je začetni paket znižan za kar 65 %, nova cena paketa je 6,99 evra. Električni avto pa je znižan za 66 %, njegova cena je tako v novembru zgolj 3,99 evra. Prav tako lahko izkoristite vikend dvojnih brezplačnih paketov Tuš Bricks –

Darilo, ki ga otrok potrebuje

Kaj vaš otrok resnično potrebuje, najbolje veste sami. Nekaj idej: čevlji, športna oprema, denarnica, sončna očala, posteljnina, nahrbtnik, kopalke, kopalni plač, kolesarska čelada in še bi lahko naštevali.

Nekaj za obleči

Ker se obdarujemo v zimske času, je najbolj smiselno izbrati zimska oblačila – kapo, šal, rokavice, tople nogavice, pleten pulover, bundo, plašček, pižamo, športna oblačila … Če pa se med zimskimi počitnicami odpravljate na smučanje, razmislite, ali morda vaš otrok potrebuje kakšen kos smučarske opreme – smučarsko spodnje perilo, smučarske nogavice, buf, smučarske rokavice ali celo nov smučarski kombinezon. Če boste zimske počitnice preživeli v toplih krajih, preverite, ali so vašemu otroku poletni natikači še prav, vedno pa prav pride tudi UV majica za zaščito pred soncem.

Nekaj za branje

Branje je izjemno pomembno za otroke in ima številne koristi za njihov razvoj. Branje razvija bralno pismenost, razširja besedni zaklad, spodbuja domišljijo, otroke uči o svetu, razvija komunikacijske veščine, krepi koncentracijo, pred spanjem pa umirja in sprošča. Kaj za branje izbrati, je odvisno od starosti vašega otroka, v knjigarnah vam bodo z veseljem pomagali z nasveti. Dobra ideja pa je tudi celoletna naročnina na revijo, primerno starosti vašega otroka, saj bo tako vaš otrok večkrat letno prejel darilo.

Naročnik oglasnega sporočila je TUŠ.