Preverite, kaj vam napoveduje horoskop za leto 2019

Astrologija že stoletja gleda v zvezde in v njih prebere prihodnost. Impulzivni Oven, trmasti Bik, klepetava Dvojčka, čustveni Rak, ponosni Lev, pedantna Devica, harmonična Tehtnica, skrivnostni Škorpijon, optimistični Strelec, nepredvidljivi Vodnar in zasanjani Ribi. Ob novem letu se prav vsi zazremo v nebo, gledamo v iste zvezde, a za vsakega od nas je v njih zapisana drugačna usoda.

V zadnjih letih se ob tej priložnosti veliko ljudi odloča za Osebni letni horoskop, ker je personaliziran (izračunan iz točnih rojstnih podatkov) in zato tem bolj natančen. Vseeno pa si poglejmo, kaj bo tisto, kar bo za vsako izmed 12 znamenj najpomembnejše v prihajajočem letu. Torej: kaj nam obeta splošni horoskop 2019?

Oven: splošni horoskop 2019

Če ste tipičen Oven, boste v letu 2019 premagali kar precej ovir, se znebili slabih razvad in negativnih vzorcev. Čeprav vam večino časa okolje ne bo posebno naklonjeno, se boste znali bolje prilagajati, pa tudi manj zaletavi boste.

Vaša notranja lestvica vrednot bo med letom dozorela, zato najkasneje na začetku jeseni lahko pričakujete zelo prijetno obdobje s pozitivnimi spremembami, ki bodo poplačale vaš večmesečni ali celo večletni trud.

Če pa ste Oven tretje dekade ali zaradi kakšnih drugih vplivov niste tipičen predstavnik svojega znamenja, se lahko pripravite na spremembo v več manjših etapah. Že v preteklosti ste se spoprijemali z drugačnimi težavami kot kakšen drug Oven in jih tudi reševali na drugačen način. Ravno tako boste uspešni, le da boste izbirali drug čas in drugačne načine.

Bik: splošni horoskop 2019

Pričakujte, da vam bo leto 2019 ostalo v najboljšem spominu. Potem ste lahko prepričani, da ste kar najbolj tipičen Bik. Lahko bi rekli, da boste potegnili nekakšno črto v svojem življenju in bodisi zaključili pretekle zadeve ali pa se od njih dokončno poslovili. In to brez kančka grenkega priokusa!

Ena od pomembnih prednosti, ki vam jo horoskop poklanja v tem letu, je pametno postavljanje ciljev. Občutek vam bo dobro služil, tako da boste razen redkih obdobij zmede res znali najti pravi čas za pravo odločitev.

Rojeni v tretji dekadi in vsi drugi, ki opažate, da vendarle niste najbolj tipičen Bik, pa boste pri tem imeli nekaj več težav. Pričakujte negativen vpliv ljudi iz okolice, mučila pa vas bo tudi napačna izbira priložnosti. Horoskop vam svetuje, da se bolj zanašajte na razum in manj na intuicijo, ki bo tipičnim predstavnikom tega znamenja služila bistveno bolje kot vam.

Dvojčka: splošni horoskop 2019

O tem, kakšen je tipičen Dvojček, obstaja veliko zabavnih opisov. Če se najdete v njih, vsekakor pričakujte eksplozijo novih interesov, zanimivih poznanstev in intelektualnih izzivov. Dogajanje leta 2019 vam bo pisano na kožo!

Vendarle pa ne spreglejte nasveta, ki vam ga vaš horoskop toplo polaga na srce. Ne mislite samo na sedanji trenutek in ne odrivajte vsega, kar vam ni prijetno. Potrudite se vsaj približno vztrajati pri svojih dolgoročnih načrtih, še posebno v zvezi z denarjem.

Rojeni v tretji dekadi in drugi, ki opažate, da niste tipičen Dvojček, boste imeli manj problemov z rutino in stabilnostjo. Manj pogosto vas bo mikalo, da bi letali s cveta na cvet, čeprav bodo prišla tudi obdobja, ko se temu enostavno ne boste mogli izogniti.

Rak: splošni horoskop 2019

Če ste tipičen Rak, bo leto 2019 za vas po eni strani zelo uspešno v poslu, po drugi strani pa precej zahtevno na področju partnerskih odnosov. Pričakujte spremembe na družabnem področju in računajte tudi z možnostjo, da se bodo določene poti v novem letu razšle.

Pomlad vam bo prinesla velike pospeške pri denarju. Imeli boste veliko priložnosti in vaš horoskop vas toplo spodbuja, da vsaj nekatere med njimi pograbite z obema rokama. V praktičnih stvareh boste odločni in učinkoviti.

Če menite, da niste tipičen Rak, vseeno računajte s tem, da vas na področju bližnjih odnosov čaka neke vrste inventura. Tudi če nosite svoja čustva bolj na dlani, vam to ne bo pomagalo. Prihaja čas, ko bodo vaše odločitve dozorele in jih bo treba izpeljati.

Lev: splošni horoskop 2019

Lev je znan kot najbolj ponosno in najbolj kraljevsko znamenje horoskopa. Na področju zabave in uživanja boste vsaj najbolj tipični predstavniki v letu 2019 doživeli pozornost in razkošje, ki vam ugaja. Znali boste živeti v trenutku in tudi sami trenutki bodo več kot zabavni.

Zahtevnejša naloga vas čaka na področju dela in zdravja. Treba bo izboljšati vaše vsakdanje navade, pregledati načrte od začetka do konca, pa še se bo našla kakšna napaka ob najbolj neprimernih trenutkih. Vendar pa boste bolj potrpežljivi kot po navadi.

Rojeni v tretji dekadi in tisti, ki opažate, da niste tipičen Lev, boste imeli toliko manj težav, kolikor manj imate poudarjen ego. Vaša časovnica bo razporejena nekoliko drugače. Celo če ste bolj samotarske narave, vas bo horoskop v novem letu pogosto usmerjal v družbo.

Devica: splošni horoskop 2019

Če ste tipična Devica, potem bo leto 2019 za vas polno presenečenj. Tisto, kar vas po navadi sprošča, bo kričalo po redu in disciplini. Vsako pretiravanje se vam bo maščevalo, morali boste najti dober način za samonadzor. Če vam bo to uspelo, boste zelo dobro razvili svojo kreativnost na različnih področjih.

Največ zadovoljstva vam bosta prinašala dom in družinsko življenje. Sicer bodo komunikacija in medosebni odnosi vse leto pod drobnogledom, a s pravo mero potrpljenja boste v njih odkrili nove razsežnosti. Obeta se vam nepričakovano potovanje ali posebna pustolovščina.

Tisti pa, ki menite, da ste Devica samo na pol, boste pestro dogajanje doživljali na drugačen način in se tudi drugače odzivali nanj. Horoskop vam še prav posebno odsvetuje vzkipljivost in odločitve pod vplivom močnih čustev, kot sta recimo razočaranje in jeza, pa tudi nenadno navdušenje.

Tehtnica: splošni horoskop 2019

Če ste izrazita Tehtnica, boste v letu 2019 tehtali predvsem najbližje in najbolj osebne medčloveške odnose. Veliko se bo vrtelo okoli tega, za koga skrbite in kako se vam ta skrb vrača. Postavljeni boste pred določene omejitve, vendar pa boste tudi znali ceniti stabilnost in zanesljivost.

Pri delu in vsakdanjih zadevah vas bo marsikdaj reševala odlična komunikacija in dober smisel za praktične odločitve. Nove ideje bodo prihajale do vas prek zanimivih ljudi in nenavadnih okoliščin. Horoskop vam za leto 2019 napoveduje izrazito spremembo in močan nov začetek.

Rojeni v tretji dekadi in tisti, ki opažate, da niste tipična Tehtnica, boste imeli več težav v medosebnih odnosih. Toplo vam svetujemo, da sploh v kritičnih obdobjih ne ignorirate tistih začetnih, sprva še blagih znakov, da nekaj ni v redu.

Škorpijon: splošni horoskop 2019

Če ste tipičen Škorpijon, ste že tako molčeči in občasno prav samotarski. V letu 2019 pa se vam bo še pogosteje zdelo, da še tisto, kar rečete, prinaša same težave. Kljub temu vas bo vleklo v družbo, spoznavali boste zanimive ljudi in počeli zanimive stvari.

Na področju partnerskih odnosov pričakujte leto vzponov in padcev, ki bodo v glavnem nepričakovani in tudi nepredvidljivi. Sreča se vam bo bolj smehljala pri poslu in denarju. Leto bi si morali zapomniti po napredovanju, povišici ali dvigu življenjskega standarda.

Rojeni v tretji dekadi boste doživljali ravno obratno ali pa celo imeli izmenjujoča se obdobja, zato bo za vas še nekoliko bolj naporno. Tisti pa, ki opažate, da niste tipičen Škorpijon, ker nimate njegove pregovorne potrebe po globini in samoti, jo boste morda v letu 2019 še najbolje odnesli.

Strelec: splošni horoskop 2019

Tipičen Strelec bo v letu 2019 zapravljal manj, kot bi si želel, doživel manj, kot bi si želel, in predvsem delal bistveno več, kot bi si želel. Samo tisti (redki), ki ste zadnja leta pridno varčevali, boste imeli vsaj nekaj veselja v zvezi s financami.

Še posebno, ker se boste počutili tako polne energije, tako sposobne uresničiti svoje sanje in početi vse, kar ste si že od nekdaj želeli, vas bodo finančne omejitve še tem bolj jezile. Največje spremembe leta bodo vezane na področje dela in skrbi za vaše telo.

Rojeni v tretji dekadi boste sprejemali omejitve z nekaj manj frustracij. Če ste pa netipičen strelec iz kakšnega drugega razloga, pričakujte močnejši poudarek prav na tistih lastnostih, ki ste jih do zdaj pri sebi pogrešali: optimizmu, radovednosti, odklanjanju rutine in formalnosti.

Kozorog: splošni horoskop 2019

Kozorog, ki že tako vse jemlje resno, bo v letu 2019 najbolj resno jemal prav sebe. Razmišljali boste o tem, kdo ste, kam spadate in kaj pritiče vašemu položaju. Organizacija vam bo šla odlično od rok, a računajte tudi s tem, da boste delovali strogo in hladno.

Pod površjem vam bo v določenih obdobjih prav dobesedno brbotalo. Zabava, romantično področje in skrivna poželenja bodo občasno prejeli nepričakovane iskrice, ki pa bodo hitro zanetile velike požare. Občasno bo močno zaškripalo v partnerskih odnosih.

Če ste manj organizirani in sistematični kot pregovorni Kozorog, boste v tem letu razvili prav te lastnosti. Presenečeni boste sami nad seboj in bolj kot vas je doslej horoskop jezil, češ, da ne pove ničesar o vas, bolj mu boste tokrat prikimavali.

Vodnar: splošni horoskop 2019

Pravi Vodnar je podoben streli: udari hitro, močno in nepričakovano. Največ sprememb v letu 2019 lahko pričakujete na področju družine in najbližjih medosebnih odnosov. Spreminjale se bodo vaše najbolj osebne, najpomembnejše vrednote in potrebe, na kar se bo okolica odzivala z zamudo in pogosto tudi z nerazumevanjem.

Več lahkotnosti boste našli v bolj površinskih povezavah z ljudmi in v novih poznanstvih. Kljub temu pa ne boste ušli spremembam in novemu razumevanju sebe. Horoskop vam svetuje, da tega niti ne poskušate, saj prihajajoče leto res ne bo čas, ko bi lahko računali na bližnjice in lahke rešitve.

Če niste tipičen Vodnar, boste morda manj čutili potrebo, da bi se umaknili, pustili vse za seboj ali se usmerili v kaj popolnoma nepričakovanega. Še posebno rojeni v tretji dekadi morate izjemno paziti, da se ne boste izmikali problemom, ko jih bo treba reševati.

Ribi: splošni horoskop 2019

Tako kot riba potrebuje vodo, tako vsak, ki je po horoskopu Riba, potrebuje dostop do svojih domišljijskih svetov. Najslabše je seveda za tiste, ki dostop do njih iščejo na napačen način in prav tem se obeta več kot naporno leto. Vsaka zasvojenost, laži, iluzije, beg ali skrivanje bo razkrito in treba bo najti drugačno pot.

Presenetljivo, a v tem letu se boste pri praktičnih stvareh bolje znašli kot pri tistih, ki so vam običajno blizu. Imeli boste veliko priložnosti opozoriti nase in na svoje sposobnosti pri delu, nekateri pa boste celo doživeli vrhunec svoje kariere.

Tisti, ki ste bolj prizemljeni kot tipična Riba ali pa rojeni v tretji dekadi ob koncu znamenja, boste imeli večje težnje po neke vrste duhovni rasti in spremembah. Pazite se zavajanja in pranja možganov.

