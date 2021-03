Pozdrav pomladi v treh dejanjih #NAGRADNA IGRA

Na pragu pomladi smo in že čutimo, kako se narava prebuja. Pomlad simbolizira ponovno rojstvo vsega lepega okrog nas. Zakaj ne bi to prelepo obdobje izkoristili za mala obdarovanja vseh, ki jih imamo radi? Za bralce Siola je PIAZZ pripravil posebno nagradno igro, ki bo trem srečnežem podarila praktično nagrado.

Prebudimo se iz zimske ležernosti

Koledar nam marca ponuja kar nekaj priložnosti, ko lahko izkažemo ljubezen, naklonjenost, hvaležnost, občudovanje in spoštovanje.

Dnevi se daljšajo, sonce je vedno močnejše in toplota zbuja cvetlice, pa tudi nas polni s svežo energijo, ki jo potrebujemo, da se z zagonom lotimo novih podvigov.

Sveže spomladanske sapice prebujajo našo velikodušnost. Še dobro, da je pred nami nekaj datumov, ko si bomo lahko dali duška z darili.

Trije datumi, ko lahko podarimo kaj lepega ali kaj praktičnega

Foto: Getty Images

Tik pred nami je dan žena, ki mu hitro sledita še dan mučenikov in materinski dan. Vsi trije datumi so kot nalašč, da z majhno pozornostjo pokažemo svojo naklonjenost ljubim osebam in se skupaj z njimi veselimo:

- sezone vrtnih zabav in piknikov (podarite: pripomočke za pripravo hrane in postrežbo, delikatesne priboljške, izbrano pijačo, piknik odejo, hladilno torbo, dekorativne izdelke za dom …),

- sprehodov po mestu (podarite: nakupovalno torbo, sončna očala, torbico za mejkap, ličila, klobuk, šal ali ruto …),

- opravil na vrtu (podarite: orodje za delo na vrtu in urejanje okolice, semena in čebulice, okrasne predmete za vrt …),

- uživanja na prostem (podarite: napihljiv bazen, vrtno pohištvo, senčnike in blazine …),

- zaljubljenih pogledov (podarite: parfum, nakit, uro, cvetje, dišeče izdelke za osebno nego, ličila, perilo, čokolado …),

- rekreacije na prostem (podarite: športne rekvizite, pametno uro, športna oblačila, skiro, žogo, rolerje, rolko, stekleničke za pijačo …),

- urejanja doma (podarite: orodje in garniture za domača popravila, strojčki, vrtalniki, kovčki za orodje, predpasniki, rokavice, svetilke …).

Za drage dame

Foto: Getty Images

Vsako leto 8. marca obeležujemo ekonomsko, politično in socialno enakopravnost ter dosežke pripadnic "nežnejšega" spola. Praznik je priložnost, da pokažemo spoštovanje, hvaležnost in ljubezen do žensk, ki so prisotne v našem življenju.

S skrbno izbranim darilom ter seveda obveznim nasmehom se poklonimo ženi, partnerki, prijateljici, sodelavki ali sosedi. Pozornost na ta dan lahko izkažemo tudi materam, tetam, babicam, hčeram in sestram, skratka vsem, brez katerih naše življenje ne bi bilo enako bogato.

Za drage gospode

Foto: Getty Images

Dan mučenikov je kljub kruti izvirni zgodbi precej hudomušen praznik, ki ima korenine v krščanskem izročilu. Izvira iz 4. stoletja, iz obdobja vladavine cesarja Licinija, ki je po sporu s cesarjem Konstantinom I. Velikim v kristjanih videl sovražnike. 40 vojakov Licinijeve elitne legije, ki se niso želeli odreči krščanski veri, so v najhujši zimi v Armeniji vrgli v ledeno mrzel ribnik, kjer so tragično umrli. Dan mučenikov častimo 10. marca in ob tej priložnosti gospodom za darilo običajno podarimo suhe slive, trnje in klobaso, kot simbolično ponazoritev "mučeništva", ki se jim še vedno "dogaja".

Kot znak pozornosti seveda pridejo v poštev vsa druga darila, ki jih bodo moški znali ceniti – od športne opreme in pripomočkov do drobnega in bolj resnega orodja za hišna popravila, opreme za žar in uživanje v prostem času.

Za ženske, ki so nam podarile življenje

Foto: Getty Images

25. marec je posvečen materam in materinstvu. Korenine praznovanja 25. marca segajo v ameriško žensko socialno gibanje v 19. stoletju. V Evropi so materinski dan začeli praznovati po prvi svetovni vojni, vendar ob različnih datumih.

To je dan, ko po navadi kakšen trenutek več namenimo ženskam, ki imajo v našem življenju najpomembnejšo vlogo – svojim materam. Za žensko, ki nam je podarila življenje, se splača potruditi in izbrati nekaj, kar vemo, da ji je všeč. S šopkom spomladanskega cvetja ali dobro čokolado nikoli ne zgrešimo, lahko pa ji izdelamo album fotografij preteklega leta, ji podarimo kakšno lepo dekoracijo za dom ali kaj dišečega za prijetno razvajanje. Naj si tudi ona čim večkrat vzame čas zase.