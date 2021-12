Povej mi, kaj si po horoskopu, in povem ti, kako krasiš

Oglasno sporočilo

Ste se že kdaj vprašali, zakaj ima pri okraševanju vsak drugačen okus? Lahko se držite za glavo, ko gledate sosedove utripajoče luči v tisočerih odtenkih, in ne razumete, zakaj vaša sestra vedno pretirava s svečami in božičnimi dišavami. A kdo drug se bo zgražal nad vašo izbiro decembrskega okrasja. Res je, da imajo vsake oči svojega malarja, a veliko o tem, k čemu smo nagnjeni pri praznični dekoraciji, pove podatek o tem, kaj smo po horoskopu.

Oven – barvne sveče

Priznajte si, ovni, včasih vas malo zanese. Vaše oko v trgovinah ujame veliko lepega okrasja, ki hitro konča v vaši nakupovalni košari, a do trenutka, ko pridete domov, navdušenje ponavadi že pojenja ali pa ugotovite, da so posamični kosi sicer lepi, a jih težko kombinirate med seboj. Ker so ovni ognjeno znamenje, je uživanje ob plamenih sveč že v njihovi naravi – čim več, tem bolje. Velike in majhne ter sveče vseh barv bodo idealna decembrska okrasitev v ovnovem domu.

Bik – izparilnik ali difuzor

Biki ljubijo raznoliko okrasje – ne nujno zato, ker so že po naravi usmerjeni k materializmu, ampak zato, ker si želijo zadovoljiti vseh pet čutov. Pomembno jim je, da ustvarijo prijetno praznično ozračje, ki bo njihov dom decembra naredilo popoln tako za oko kot za nos, uho, tip in okus. Imenitna izbira za bike je difuzor, ki bo prostor praznično odišavil in osvetlil s spreminjajočimi se barvami. Zraven bodo zavrteli še primerno glasbeno podlago ter spekli slastne piškote – in popolno praznično vzdušje bo tukaj, saj bodo zadovoljeni prav vsi čuti!

Dvojčka – zabavno vzdušje

Dvojčki bodo svoj dom okrasili tako, da bodo zadovoljili svoje goste in zagotovili, da se imajo na obisku praznično, kot je le mogoče. Lahko bodo izobesili smešno praznično okrasje ali poskrbeli za zabavo z božičnimi namiznimi igrami ali simpatičnimi dogodivščinami, da le gostom ne bo dolgčas.

Rak – vonj iz pečice in družinska fotografija

Rakom je najljubše domačno vzdušje, ki ga bodo dosegli s pripravo okusnih obrokov in vonjavami iz pečice. Izobesili bodo vse okraske, ki imajo zanje poseben pomen. Lahko so ga v preteklosti prejeli od družinskih članov, lahko so to posebni praznični krožniki in pribor, ki ga uporabljajo samo za to priložnost. Njihovo praznično okrasje bo imelo v ozadju pomenljivo zgodbo, kot jo ima družinska fotografija v okvirju iz preteklih let.

Lev – bleščeče, z veliko dodatki

Vsaka ulica ima v decembrskem času hišo, ki resnično izstopa po količini okrasja in utripajočih luči vseh barv – in velika verjetnost je, da v tej hiši živi lev. Za leve rek manj je več pač ne obstaja in s tem se je treba sprijazniti, zato bo pred njihovim domom zagotovo stala tudi kakšna velika napihljiva skulptura. Poleg tega so zelo tekmovalni, zato se z njimi decembra raje ne pojdite igrice, kdo zmore več, da ne bo na koncu brez elektrike ostalo celotno naselje. Levi bodo tudi notranjost doma okrasili z veliko elementi in ne bodo pozabili na impozanten božični pulover.

Devica – sveže zelenje

Device so pravo nasprotje levom, saj bodo svoj dom okrasile minimalistično, s čim bolj naravnim okrasjem. Seveda pa ne bo manjkalo drobnih pozornosti, kot so skodelica z Božičkom, angelček, belo omelo ali zeleni venček z rdečim zimskim jagodičjem na vratih. Vonj po naravi lahko v svoj dom prikličejo tudi z eteričnimi olji janeža, sivke ali ciprese.

Tehtnica – umetelno izdelani okraski

Okraske, ki spominjajo že na prave umetnine, boste lahko občudovali v domu tehtnice. Glavno pravilo pri okrasitvi pa bo simetrija. Preveč načičkane hiše pri tehtnicah ne boste našli, okraski bodo natančno izbrani, pomembno pa bo, da vse pride do izraza. Za uravnoteženo dekoracijo so prav tako kot izbrani okraski pomembni namizni prt, pogrinjki, brezmadežni kristalni kozarci ter spoliran pribor.

Škorpijon – čokolada v vseh oblikah

Za uspeh praznikov je pri škorpijonih poglavitna ena sestavina – čokolada! Nekaterim škorpijonom bo praznični nasmeh na obraz prinesla vroča čokolada, drugim adventni koledar s čokoladnimi presenečenji ter čokoladne figurice ali stekleničke, ki jih bodo izobesili na novoletno jelko, nato pa v prazničnem duhu vsak dan kakšno pohrustali. Čokolada vzbuja strast, poželenje in simbolizira dekadenco, ki je škorpijonom blizu, zato bi jo radi približajo tudi svojim gostom.

Strelec – smešno okrasje in hudomušne figure

Strelci si želijo, da je njihov dom, še posebej med prazniki, pozitiven in svetel, da izžareva pravo božično vzdušje. Veselje jim prinašajo hrana, pijača in smeh obiskovalcev, ki se jim trudijo pričarati čim bolj praznično vzdušje. To bodo dosegli z razigrano in hudomušno dekoracijo, kot so smešni namizni božični prti in svetleče figurice, kot sta pojoči snežak ali jelen z utripajočim rdečim noskom.

Kozorog – utripajoče luči

Zima je kozorogov letni čas, zato krasitev doma nanje deluje skoraj terapevtsko. Če kdo, bi lahko kozorogi v okraševanju doma tekmovali z levi. Obožujejo namreč utripajoče luči in druge svetleče dekorativne elemente, kot so snežaki, Božički in jeleni, ki jih bodo spomnili, da si vsak decembrski dan privoščijo nekaj trenutkov za sprostitev.

Vodnar – okraski za udoben dom

Vodnarji so v božični sezoni bolj usmerjeni v podarjanje kot prejemanje daril, prav tako pa jim je pomembno, da se gostje v njihovem domu počutijo praznično. Zato bodo stanovanje okusno opremili, da bo izžarevalo domačnost. Na steno bodo obesili velike nogavice za darila ter blazinam na kavču zamenjali preobleke, da se bodo z njih smejali jelenčki in snežaki, gostom pa utegnejo pripraviti tudi kakšne zanimive dodatke, kot so božične kapice.

Ribi – nostalgično okrasje

Ribe obožujejo praznike, vsi pa ne obožujejo njihove izbire za okrasitev doma ali pretirane navdušenosti nad decembrom. Pripadniki tega nebesnega znamenja lahko tudi po 24 ur na dan predvajajo božično glasbo, ves december gledajo božične filme, ki so jih vsi videli že vsak 20-krat. Pri dekoraciji se nagibajo h klasični rdeče-zlati, ki so je navajeni že iz otroštva, z girlandami z bleščicami, bomboni v svetlečem papirju in vsem, kar spada zraven.

Naročnik oglasnega sporočila je 12Media, d. o. o.