Osamljeni v karanteni? Prihajajo videozmenki.

Pri ona-on.com v teh dneh vzpostavljajo avdio- in videozmenke, s pomočjo katerih se bodo uporabniki lahko začasno družili - namesto v živo - kar prek spleta.

Povsod po svetu je v zadnjem mesecu zaznati velik porast uporabe aplikacij in storitev za spletno spoznavanje. Kako tudi ne? Zmenki v živo so praktično prepovedani, ljudje pa smo #ostalidoma z računalniki in telefoni v roki. Pri ona-on.com pravijo, da ni težava v nekaj tisoč novih uporabnikih v zadnjih dveh tednih, ampak v tem, da se je zelo povečal obseg uporabe. Če smo včasih na ona-on.com pogledali po desetkrat na dan, to zdaj storimo 100-krat. Socialna izolacija nas je torej izrazito usmerila v daljše preživljanje časa na spletu in spletno spoznavanje.

Kako je socialna izolacija spremenila spletno spoznavanje?

1. Znatno povečan obseg uporabe, 100 tisoč mesečno aktivnih na ona-on.com.

2. Daljše dopisovanje in spoznavanje prek spleta namesto zmenkov v živo.

3. Povečan obseg klepetov, pošiljanja fotografij, animiranih slik, videovoščilnic.

Prihajajo avdio- in videospletni zmenki namesto fizičnih srečanj

Medtem ko nekateri še vedno hodijo na domnevno varne zmenke v živo in se srečajo na sprehodu namesto v lokalu na kavi, je verjetno samo vprašanje časa, kdaj bo tudi to prepovedano ali prenevarno. Začasno torej ostajamo na spletu.

V času, ko so srečanja v živo omejena, je smiselno, da nadgradimo dopisovanja še s klici in kasneje z videopogovorom prek spleta. Pri ona-on.com so avdio- in videozmenke vpeljali že leta 2013, vendar jih takrat praktično nihče ni bil pripravljen uporabljati, zato so storitev umaknili. V letu 2020 se bo storitev z novejšimi tehnologijami vrnila na mobilne telefone.

Leta 2013 še ni bil čas za avdio- in videozmenke na ona-on.com, zdaj se ponovno vračajo!

Na ta način se dejansko virtualno družimo in poleg dopisovanja zaznavamo govorico telesa, barvo glasu, humor, gestikulacijo ipd., kar je presenetljivo dober približek zmenka v živo.

Ocenimo torej lahko, ali se bomo po koncu domačega pripora dejansko srečali tudi v živo. Za številne bodo avdio- in videozmenki novost, potrebovali bodo nekaj časa, da se jih navadijo.

Čas za nove veščine spletnega spoznavanja

Samski imajo v teh dneh priložnost, da pregledajo obsežno knjižnico znanja na ona-on.com, preverijo na stotine zgodb parov, ki so se spoznali na ona-on.com, in preletijo napotke, kako najhitreje do uspeha.

Če v tem obdobju iščete družbo, vsekakor odklikajte na ona-on.com, ki je pred kratkim postal NAJ servis za spletno spoznavanje v Sloveniji (raziskava Valicon, januar 2020), poleg tega pa je ona-on.com tudi NAJ mobilna aplikacija v Sloveniji - WebSi prvak (2018).

Mobilna aplikacija ona-on.com deluje na spletu (PWA), tako da vtipkate ona-on.com kar v brskalnik svojega pametnega telefona in ne iščete aplikacije v spletnih trgovinah. Seveda pa lahko začnete tudi na računalniku, prenosniku ali tablici.

Ona-on.com je vodilni portal za spletne zmenke v Sloveniji v 2020

Nedavna raziskava raziskovalne hiše Valicon (Intimne zveze in moč in percepcija znamk spletnih servisov za intimne zmenke, januar 2020) je pokazala, da je ona-on.com prva izbira samskih Slovencev, ki iščejo resno zvezo.

Ona-on.com je najbolj prepoznana blagovna znamka na področju zmenkov, ki je v očeh Slovencev izrazito usmerjena v resne zveze in je pri tem tudi najbolj uspešna. Samski, ki iščejo sorodno dušo na ona-on.com, še posebej cenijo zasebnost, varnost ter dobro pomoč in podporo pri iskanju partnerja.

Tina & Luka, virtualna asistenta na ona-on.com

