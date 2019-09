"Nezgoda je … če si neroden"

Otroci so radovedni, razigrani, aktivni in radi preizkušajo svoje zmožnosti. Radi so na prostem, v naravi, na igrišču, kjer se hitro zgodi kakšna poškodba. Dejstvo je, da so nezgode otrok pogoste, kar dobro vedo tudi starši.

Prvi novi "podvigi" z našimi najmlajšimi nadobudneži se začnejo že prvi šolski dan, ko se jih kar nekaj vrne domov z buško sredi čela. S sošolci se namreč dolgo niso videli, sprostiti morajo veliko energije in igra je po dolgih počitnicah lahko celo malce preveč intenzivna.

"Lovili smo se, pa sem padel na klopco, ker mi je drselo." Starši si oddahnemo, da ni bilo še kaj hujšega, in posvarimo junaka, naj bo drugič malo bolj pozoren, če bo videl, da so tla spolzka in mokra.

Opozoriti pustolovca in se pripraviti, da bo vse v redu

Resničnost ali domišljija? Oboje. Otrok uživa v igri, ko šolsko dvorišče postane nepregledna džungla.

Ob tem se seveda zavedamo, da otrok ne razmišlja na ta način, a ga moramo opozoriti, sicer se nam zdi, da ne opravljamo starševskih dolžnosti.

Otrok vidi samo prijatelje in priložnost za neovirano igro. Pred šolo je nekaj dreves, ki jih otrokova domišljija spremeni v džunglo, in dogodivščina se lahko začne. Za to, da se bodo pustolovci vsak dan vrnili domov brez prask in potolčenih kolen, ni nobenega zagotovila.

Nezgoda skozi otroške oči

Že najmlajši vedo, da se nezgoda lahko zgodi kjerkoli in kadarkoli. Za pojem nezgoda imajo kopico simpatičnih odgovorov: "To je, ko se ti zgodi nekaj slabega. Če si neroden. Ko se nekaj zgodi po nesreči."

Čisto vsak je že doživel kakšno nezgodo, ki se mu bo gotovo za vedno vtisnila v spomin: "Večkrat mi je kri tekla. Igrača se mi je pokvarila že prvi dan. Z avtomobilskimi vrati sem si priščipnil mezinček."

Vemo, da to res boli. A kot so otroci povedali: "Pomagajo prijatelj, učiteljica, vzgojiteljice, bratje in sestre, mamice in očki." Za to, da bo res vse v redu, pa je tukaj tudi Zavarovalnica Triglav.

Da bo manj neprijetnih presenečenj

Čeprav starše vsaka poškodba boli skoraj toliko kot otroke, moramo vedeti, da se otrok uči iz izkušenj.

Starši imamo pomembno nalogo, in sicer da vidimo malce širšo sliko in se na morebitne kritične situacije znamo pripraviti vnaprej. Tako nam bodo dodatni stroški, ki nastanejo ob morebitnih večjih poškodbah, povzročili manj preglavic, predvsem pa nam ne bodo tako hudo obremenili družinskega proračuna.

Največ poškodb zaradi padca in zdrsa

Po podatkih Zavarovalnice Triglav se najpogosteje poškodujejo otroci med 11. in 14. letom starosti. Več kot polovica poškodb mladih se po podatkih Zavarovalnice Triglav zgodi zaradi padca ali zdrsa, ena tretjina zaradi udarca s predmetom, pri malo manj kot eni desetini pa gre za vbod ali ureznino.

Štirje odstotki nezgod se končajo s trajnimi posledicami. Med težje poškodbe, ki pustijo trajne posledice, spadajo omejena gibljivost sklepov, brazgotine po opeklinah, ureznine ali poškodbe.

Kaj je nezgoda? Zavarovalnice nezgodo definirajo kot nenaden, nepredviden in od vaše volje neodvisen dogodek.

Zdaj je najugodnejši čas za nezgodno zavarovanje

Nezgodno zavarovanje je eden od načinov, kako ublažiti posledice nezgod, ki so včasih pač neizogibne.

Jesen je pravi čas, da razmislimo, kako bomo poskrbeli za nezgodno zavarovanje naših najmlajših, saj je to tudi obdobje, ki je cenovno najugodnejše za tovrstna zavarovanja. V tem času je zajem zavarovancev največji, zato je temu ustrezno tudi premija nižja.

Štirje koraki do pravega zavarovanja Pri Zavarovalnici Triglav, vodilni zavarovalnici pri nas, predlagajo, da zavarovanje za otroka izberete po naslednjih korakih: Izberite želeno višino zavarovalne vsote za težje poškodbe. Preverite višino in način izplačila. Primerjajte višine dodatnih kritij, ki so vključena v posameznem paketu. Upoštevajte dodatne ugodnosti, ki so vključene v različne pakete. Storitev asistence po nezgodi: vključuje organizacijo termina zdravniškega pregleda pri izvajalcih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ali pri zasebnikih ter informacije o kontaktnih podatkih zdravnikov, specialistov, ki vam dajejo nasvete v primerih, kadar imajo otroci različne posledice zaradi nezgode.

Kako do cenejšega zavarovanja?

Zavarovalnica Triglav pri vseh paketih nezgodnega zavarovanja za otroke, ki jih posameznik sklene prek spleta, upošteva desetodstotni popust na letno premijo.

Paket Nezgoda komplet z nadstandardnim kritjem pa je še posebej ugoden za vse člane Triglav kompleta, saj jim pripada Triglav komplet popust, za nova zavarovanja pa se obračuna dvojni Triglav komplet popust.

Starši, ki hkrati zavarujejo najmanj tri otroke, lahko izkoristijo poseben 20-odstotni popust za veliko družino. Popust na veliko družino se prizna pri sklenitvi zavarovanj prek spleta, pri zavarovalnem zastopniku oz. na prodajnih mestih Zavarovalnice Triglav.