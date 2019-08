Vzgoja otrok: kje je meja med svobodo in omejitvami?

Slab teden nas loči od začetka novega šolskega leta, ko se bodo naši najmlajši ponovno podali v šolske klopi. Ah, kako hitro odraščajo pred našimi očmi. Je to sploh mogoče? Zdi se, kot da smo ga še včeraj pestovali v naših rokah, danes pa že ponosno in samostojno koraka proti šoli. Kdaj se je ta razvojni "film" sploh odvrtel pred našimi očmi, si mislimo. Vsako leto je drugače, a september je vsekakor pomemben mejnik v vsakdanu naših najmlajših. Obdobje, ki zabriše sledove lanskega leta, trenutek, ki včasih na glavo postavi vzgojne prijeme iz leta prej.

Gre za obdobje, ko otroci na novo in ponovno nabirajo izkušnje, odkrivajo svet, si širijo obzorja ter krepijo samozavest in samostojnost, a na žalost ob tem večkrat spoznajo tudi svoje omejitve. V prispevku razkrivamo, kje je tista prava meja med svobodo in omejitvami ter potencialno nezgodo. Posledice slednjih so včasih tako hude, da je obvezno zdravljenje v bolnišnici, obdobje po poškodbi pa je pogosto povezano z veliko finančno obremenitvijo staršev. Nezgodno zavarovanje je gotovo eden od načinov, kako ublažiti posledice nezgod, ki so včasih pač neizogibne.

Varna svoboda s pomočjo odraslih

Je že tako, da se svoboda meri predvsem po tem, kako proste roke imajo naši radovedneži pri vsakdanjih avanturah blizu in daleč. Podprimo jih pri teh ekspedicijah, a jim ponudimo tudi zanesljivo podporo in jih spremljajmo, ko ugotovimo, da niso več kos svojim idejam.

Otrokom je treba pustiti svobodo, hkrati pa jih tudi ustrezno zavarovati. S spodbujanjem samostojnosti otroku omogočamo, da je lahko nekaj posebnega, da se ne ozira na množico in rad išče nove poti. Hoditi po svoji poti ni vedno lahko, vendar daje smisel našemu življenju.

Pa je naš otrok res že pripravljen za vse to in ono? Mu že lahko dovolim v svojih mislih in glavah tvegano vožnjo z rolerji, kolesom, plezanje po drevesih ali različne eksperimente, ki jih starši praviloma ne odobravamo najraje? Je že dovolj star, kaj pa če se mu kaj zgodi? Ga že lahko pustimo samega doma? To so vprašanja, ki se nam v tem kontekstu pogosto porajajo.

Jasna navodila, a otroka ne moremo pripraviti na čisto vse

Specialni pedagog Marko Juhant svetuje: "Ko se nam zdi, da je otrok še premajhen, in imamo občutek, da je treba počakati še dva ali tri mesece, takrat je pripravljen. Običajno smo namreč malce preveč zaščitniški." Pa ne govorimo samo o vprašanju, ali je otrok lahko že sam doma ali ne.

Postopno pridobivanje samostojnosti je za vsakega otroka pomembno, tako bodo postali tudi pogumni in se znali znajti v novih situacijah. Ključno je, da otrok postopoma pridobiva izkušnje in da ga starši primerno pripravimo. Otroci so si po naravi zelo različni, velik vpliv pa ima seveda tudi vzgoja. "Nekateri starši si otroka še v 7. razredu ne upajo pustiti samega niti za tri ure. So pa tudi otroci, ki v 3. razredu to zmorejo brez kakršnihkoli težav," ugotavlja specialni pedagog Marko Juhant in dodaja: "Jasna navodila so pomembna, res pa otroka nikoli ne morete pripraviti na čisto vse. A otrok se tudi v novih situacijah znajde bolje, če ima izkušnje," pravi Juhant.

Dejstvo je, da vzgajanje za svobodo ne pomeni vzgajanja brez omejitev. Otrok potrebuje omejeno svobodo, da bo razvil samostojnost in odgovornost. Otroci za vzgojo k samostojnosti potrebujejo zaupanje odraslih, le tako lahko odrasli otrokom omogočijo vse potrebne izkušnje.

Odraslih ne bo vedno ob otroku. Tega, da bo otrok prej ali slej tudi sam doma, odšel sam v šolo ali se s prijatelji igral na bližnjem igrišču brez nadzora, ne moremo preprečiti, niti ne bi smeli. Tudi starši se moramo naučiti zaupati otroku, saj mu bomo tako dvignili samozavest, postajal bo tudi vedno bolj odgovoren. Kljub temu je dobro, da smo vedno pripravljeni tudi na najhujše.

Trenutek nepazljivosti ima lahko dolgoročne posledice. Žoga, ki med igre odleti na cesto, lahko pomeni obisk v bolnišnici, prehitra vožnja s kolesom in padec pa dolgotrajno rehabilitacijo.

Družinski proračun na preizkušnji

Pred začetkom šolskega leta številni starši razmišljamo o nezgodnem zavarovanju otroka. Prehitro lahko otrok zaradi nepazljivosti ali trenutka zasanjanosti pristane na urgenci.

Dobro je vedeti, da bomo vsaj finančno lahko brezskrbni. Dolgotrajna bolnišniška oskrba lahko namreč za sabo potegne tudi visoke stroške. Tudi če se za zavarovanje odločite samo zato, ker raje plačate teh nekaj deset evrov, kot da se mu kaj zgodi, izberite zavarovanje, ki vam bo v primeru nezgode zagotovilo ustrezna kritja.

Po podatkih Zavarovalnice Triglav se najpogosteje poškodujejo otroci med 11. in 14. letom starosti. Več kot polovica poškodb mladih se po podatkih Zavarovalnice Triglav zgodi zaradi padca ali zdrsa, ena tretjina zaradi udarca s predmetom, pri malo manj kot eni desetini pa gre za vbod ali ureznino.

Pozornost namenimo težjim poškodbam

Med ponudniki nezgodnih zavarovanj za otroke in mlade je treba izbrati zanesljivega ponudnika. Izberimo zavarovanje, ki nam bo v primeru nezgode zagotovilo ustrezna kritja. Največjo pozornost namenimo kritju v primeru težjih poškodb, saj se kar štirje odstotki nezgod končajo s trajnimi posledicami.

Marsikdo si pod izrazom težje poškodbe predstavlja zgolj posledice najhujših poškodb, zaradi katerih oseba lahko izgubi delovno sposobnost in postane trajno odvisna od pomoči drugih. A nadomestilo za težje poškodbe se izplačuje za vse poškodbe, ki pustijo trajne posledice. Te so na primer tudi omejena gibljivost sklepov, brazgotine po opeklinah, urezninah ali poškodbah, težje poškodbe glave, hrbtenice, notranjih organov, izgube udov ali organov …

Kako izbrati pravilno zavarovanje za svojega otroka?

Večina slovenskih zavarovalnic ponuja različne akcijske pakete nezgodnega zavarovanja otrok. Prilagojeni so najpogostejšim tveganjem ter omogočajo preprosto in hitro sklepanje. Ko se odločite, da boste sklenili zavarovanje, je najbolje, da primerjate čim več paketov in izberete tistega, ki se vam zdi najprimernejši za vas.

Paketi se ponavadi razlikujejo glede na višino zavarovalne vsote, višino in način izplačila, višino dodatnih kritij in dodatne ugodnosti (Zavarovalnica Triglav ponuja tudi asistenco ob nezgodi – pomoč pri organizaciji termina zdravniškega pregleda pri izvajalcih obveznega zdravstvenega zavarovanja ali pri zasebnikih). Seveda so odločilne tudi cena zavarovalne premije in vaše izkušnje s posamezno zavarovalnico. Številne zavarovalnice ob sklenitvi zavarovanja ponujajo najrazličnejše popuste, zato pri svoji odločitvi ne pozabite upoštevati tudi teh.

