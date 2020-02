Najboljša darila za najbolj romantičen dan v letu

Ne zapravljajte več ur za izbor popolnega darila – poenostavite si nakupe in raje več časa preživite z ljubljeno osebo. Zavijte do najbližjega Petrola , kjer imajo pravo rešitev za valentinovo.

Foto: Getty Images

Valentinovo ni samo praznik ljubezni, ampak dan, ki ga lahko izkoristimo za to, da se spomnimo na vse svoje najbližje – s svojim časom in darilom, ki bo najbolje izrazilo naša čustva.

Vzemite si čas za svoja čustva

Prvi korak, ki vam bo pomagal pričarati popolno valentinovo, je ČAS. Čas, ki si ga boste vzeli za svoje najljubše. Pripravite nekaj posebnega, s tem boste ljubi osebi najbolje pokazali, koliko vam pomeni. Odpeljita se na sprehod, na izlet, obujajta svoj prvi zmenek, zaplešita skupaj oziroma počnita vse tisto, za kar čez leto nimata časa in v čemer najbolj uživata.

Prepustita se popolni romantiki, kot si jo predstavljata samo vidva. Ni treba, da podležeta klišejem, če vama to ne ustreza, bistveno je, da sta sproščena, da si prisluhnita ter morda obudita tisti naval čustev in kemije, ki je bil tako pomemben na začetku vajinega razmerja.

Foto: Getty Images

Ne samo za partnerja – vzemite si čas tudi za prijatelje in najbližje sorodnike. Imate v službi nekoga, ki bi se mu radi zahvalili za ves trud in podporo v dolgih delovnikih? Zahvalite se mu z majhno pozornostjo.

Poiščite pravo darilo v nekaj minutah

In ko se bo čas ustavil in bo med vama vladala popolna dvojina, zakoličite ta trenutek z izbranim darilom – podarite nekaj izvirnega. Na bencinskih servisih Petrol lahko izbirate med različnimi darilnimi boni DONUM. Ti zagotavljajo širok nabor edinstvenih doživetij, ki bodo ostala v spominu še dolga leta.

Darilni boni DONUM zagotavljajo nasmeh na obrazu vaše ljube osebe in vam hkrati omogočajo, da bosta našla tudi kakšno skupno doživetje, ki vama bo popestrilo še kateri drugi dan v letu, ne samo valentinovo. Dovolita si tako še kakšno romantično večerjo več, izlet v najbolj slikovite kraje Slovenije in bližnjo okolico. Gre za nabor edinstvenih doživetij, ki bodo ostala v spominu še dolga leta, zato boste med ponudbo zagotovo našli nekaj zase. Zadovoljni bodo navdušenci nad kulinaričnimi raziskovanji, obiskovalci gledaliških predstav, športni navijači, adrenalinski navdušenci ter vsi, ki se radi razvajajo v najboljših slovenskih termah in zdraviliščih. Prelistajte knjižico darilnih bonov. Nekaj idej za valentinova darila Gurmanske pustolovščine: na Petrolu so pripravili široko ponudbo kulinarično obarvanih bonov, od kuharskih tečajev Jezeršek do odličnih bonov za slastne menije pri različnih ponudnikih: Stari pisker, Dvor Jezeršek, Gostilna Les, restavracija Amon v Limski dolini in še več. Razvajanje z veliko začetnico: zakaj ne bi podarili malo sprostitve v termalnih vrelcih ali ob kakšni posebni welness negi? Izbirate lahko med različnimi boni za Thermano Laško, Terme Krka, Terme Čatež, Terme Zreče in še veliko več. Prav posebno vrsto razvajanja pa podarite z izbrano kozmetiko L'Occitane. Romantika po moško: vaš dragi se bo nedvomno razveselil darilnega bona za KK Cedevita Olimpija ali NK Olimpija. Zadetek v polno je nedvomno tudi bon za tečaj varne vožnje. Z nakitom boste povedali še več: izberite darilni bon za Zlatarno Celje in ji s tem dokažite, kako dragocena je vajina ljubezen. Prelistajte katalog in preverite celotno ponudbo bonov na Petrolu.

Vedno več izbire, ne glede na priložnost

Naj bo to za valentinovo, posebno obletnico, rojstni dan ali kar tako. Na bencinskih servisih Petrol boste vedno našli pravo idejo za nekoga, ki ga želite razveselite z lepo pozornostjo. Tako lahko kupite tudi ekskluzivne pakete SelectBox in SelectCard.

Z darilnim paketom SelectBox obdarovancem podarite nepozabno doživetje po njihovi izbiri. Svobodno lahko izbirajo med pestrim naborom kar 2.200 doživetij. Oglejte si pestro ponudbo, ki zajema 30 različnih darilnih paketov ter več kot 700 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške.

SelectCard ponuja bogato izbiro darilnih in vrednostnih kartic, s katerimi lahko obdarjenec pri različnih ponudnikih kartico uporabi kot plačilno sredstvo s predhodno naloženo vrednostjo. Program SelectCard zajema priznane blagovne znamke, kot so Intersport, Mercator, S Oliver, Lisca, Mimovrste, Zlatarna Celje in še mnoge druge.

Prelistajte katalog.