Iskrice v očeh in nasmeh do ušes – to je igranje z otrokovo prvo (ne)premičnino. Visokokakovostna in do okolja prijazna sestavljiva in razstavljiva igralna hiška iz kartona MOJA PRVA HIŠKA je igrača, ki spodbuja otrokovo domišljijo in ustvarjalnost, primerna pa je tako za samostojno igro kot tudi za igro s sorojenci, prijatelji in celotno družino.

Sva Aleš in Saša. V prvi vrsti sva partnerja in starša sinu Reneju, letos pa sva v okviru našega družinskega podjetja KEGO, d. o. o., ki se ukvarja z izdelavo kartonske embalaže po naročilu, začela tkati tudi skupno poslovno pot.

Živimo v svetu, ki je prenasičen s plastiko in drugimi umetnimi materiali, ki škodujejo našemu zdravju. Starši še bolj pazimo na to, v kakšnem okolju živijo naši otroci in s kakšnimi igračami se igrajo. Ko izbiramo igrače iz naravnega materiala, običajno izberemo les. Ker pa se naše podjetje že vrsto let ukvarja z izdelavo kakovostne kartonske embalaže, veva, da je mogoče tudi iz kartona ustvariti visokokakovostno igračo.

Najin sin je bil največji navdih, ki naju je vodil do nastanka inovativne, visokokakovostne in do okolja prijazne res posebne otroške hišice. Zasnovana je tako dinamično, da vsakega otroka popelje v brezmejni svet domišljije, zabave in ustvarjalnosti.

Visokokakovostna:

Otroška hiška je izdelana iz stoodstotno razgradljivega visokokakovostnega petslojnega valovitega kartona, kar pomeni, da ni le prijazna do okolja, temveč ima tudi zelo trdno zasnovo in je izjemno stabilna.

Varna:

Varnost je vedno na prvem mestu in tudi MOJA PRVA HIŠKA ni izjema. Njena posebnost je v tem, da so vsi prosti robovi sestavnih elementov in njihovih delov izrezani z mehkim rezom, kar preprečuje, da bi se otrok med igranjem z njo urezal. Ima certifikat CE, ki zagotavlja, da je hiška skladna s predpisi Evropske unije. Na testiranjih je bilo ugotovljeno, da je tako varna, da je primerna že za najmlajše otroke.

Zložljiva:

Lahek material in le šest večjih sestavnih elementov omogočajo enostavno in hitro sestavljanje in razstavljanje hiške brez uporabe orodja. Sestavljena hišica je dovolj velika, da se otrok v njej prosto giba, hkrati pa je zasnovana tako, da sestavni elementi razstavljene hiške zavzamejo tako malo prostora, da jih je mogoče pospraviti kar pod posteljo ali v zadnji del omare. Pri njenem snovanju sva ves čas imela v mislih pomanjkanje prostora v manjših stanovanjih. Za namen ponovne uporabe se hišico enostavno sestavi.

Dinamična:

Hiška kvadraste oblike z dvokapno streho, balkonom, okni, vrati in predalno polico ponuja večurno zabavo, igranje in ustvarjanje. Možnosti za igro so neomejene! Zasnovana je tako, da čisto vsakemu družinskemu članu ob pogledu nanjo zaigra srce, in vsak lahko najde svoj način zabave z njo.

Spodbuja ustvarjalnost:

Poleg igranja otroci zelo radi tudi ustvarjajo. Hiška otroku omogoča, da jo popolnoma personalizira – z lastnim imenom, najljubšimi barvami in drugo dekoracijo, na voljo pa je v dveh vizualnih različicah: s potiskom očarljive tematike živali in s praznim platnom.

Naj bodo letošnji prazniki v vašem domu še bolj čarobni. Z MOJO PRVO HIŠKO bo otrokova domišljija zaživela v povsem drugačni dimenziji in pričarala nasmeh na obraz, po katerem hrepenimo vsi starši.





