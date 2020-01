Kriza srednjih let res obstaja: pri tej starosti "udari" najhuje

Slaba novica: kriza srednjih let obstaja. Dobra novica: ko se pretolčete skoznjo, boste spet bolj zadovoljni s seboj in svojim življenjem.

"Raven sreče ima skozi leta obliko črke U," je britanski profesor ekonomije David Blanchflower povzel rezultate svoje raziskave, v kateri je preučeval podatke iz 132 držav po vsem svetu ter iz njih razbral odnos med zadovoljstvom in starostjo posameznika.

Prepričan je, da je z rezultati raziskave potrdil obstoj krize srednjih let - obdobja, ko so ljudje najmanj zadovoljni s svojim življenjem. Po njegovih izsledkih ljudje v državah razvitega sveta najnižjo točko, obdobje največjega nezadovoljstva, doživijo pri 47 letih, v državah v razvoju pa vrhunec krize srednjih let nastopi nekoliko pozneje, pri starosti 48 let.

Z dna gre lahko samo še navzgor

Ne glede na to, kje ljudje živijo, krivulja njihovega zadovoljstva teče enako, je poudaril. Med 18. in 30. letom začne padati, dno doseže konec 40. let, nato pa se začne spet vzpenjati. Razlogov za črnogledost torej ni: prav mogoče je, da boste pri 70-ih spet tako srečni in zadovoljni, kot ste bili v svojih 20-ih.

Preberite še: